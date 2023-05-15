İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekillerinin tam listesi - Son Dakika
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İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekillerinin tam listesi

15.05.2023 14:23

Türkiye dün 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların yüzde 99'u açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. İşte o liste...

Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı.

600 MİLLETVEKİLİ BELLİ OLDU

Sandıkların yüzde 99,3'ü açıldı. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarıyla yeni dönemde Meclis'te yer alacak 600 milletvekili belli oldu.

İşte il il milletvekili listesi;

Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
Sandıkların yüzde 99'u açıldı! İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekilleri
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Son Dakika Politika İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekillerinin tam listesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşte yeni dönemde TBMM'de yer alacak milletvekillerinin tam listesi - Son Dakika
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