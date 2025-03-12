Manisa Büyükşehir Meclisi Aigai\'deki Bouleuterion\'da toplanacak

Manisa Büyükşehir Belediyesinin mart ayı meclis toplantısında konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Aigai antik kentinin tanıtımına katkı sunmak için hava şartlarının iyi olması durumunda mayıs ayı meclis toplantısını Aigai Bouleuterion (meclis binası)'da yapmak istediklerini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Mart ayı Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in göreve dönmesinin sevincini paylaştıklarını belirten Başkan Ferdi Zeyrek, adaletin yerini bulduğuna inandığını söyledi. Mayıs ayında Büyükşehir Belediye Meclis toplantısını hava şartlarının elvermesi durumunda Aigai antik kentinde yapmak istediğini belirten Başkan Zeyrek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir'e su temini için kuyu açması gündemde olan Lütfiye, Kumkuyucak, Nuriye bölgesi havzasının suyunun korunmasının önemine de değindi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile konuyu görüştüklerini de belirten Başkan Zeyrek, "Bu konuda çevrecilerle, oradaki vatandaşlarla birlikte aynı görüşteyiz. Suyumuzu korumak benim de sizler gibi önceliğim. Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız da üzerine düşeni yapacağını söyledi" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek başkanlığında yapılan toplantıda gündemde yer alan maddemler görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda konuşan Başkan Ferdi Zeyrek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Kendisini aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz"

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in göreve dönmesinin sevincini paylaştıklarını belirten Başkan Ferdi Zeyrek, "Adaletin yerini bulduğuna inanıyor ve kendisini tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sayın Başkanımızın, Kula'ya olan sevgisi ve hizmet azmi hiç eksilmedi, bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğine gönülden inanıyoruz. Her zaman olduğu gibi Başkanımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyorum. Kula ve Manisa için birlikte güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 8 aydır aramızda yoktu. Ama her zaman kendisiyle istişare halindeydik. O 8 aylık dönemde dik duruşundan dolayı, inandığı ve haklı olduğu davada adaletin yerini bulduğundan dolayı çok mutluyum. Bu ay ki meclisin yüzümüzü güldüren en önemli olaylarından biri. Hoş geldin başkanım" ifadelerini kullandı.

"Kadın çalışan sayısını yüzde 34 oranında arttırdık"

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü Manisa'da dolu dolu etkinliklerle geçirdiklerini dile getiren Başkan Ferdi Zeyrek, "Görev süremizin henüz ilk yılında Büyükşehir Belediyemizde, kadın çalışan sayısını yüzde 34 oranında artırdık. Kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer alması, aynı zamanda toplumun kalkınmasına, kurumların daha verimli ve güçlü hale gelmesine katkı sağlar. Bu bilinçle kadın istihdamını artırmaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kent Lokantası ve Halk Mandıra müjdeleri verdi

Halk Mandıra'nın ikinci şubesinin Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde hayata geçirildiğini kaydeden Başkan Zeyrek, "Halk Mandıra, ülkemize örnek olacak projelerden bir tanesi. Çünkü biz, süt üreticilerinden sütü yaklaşık yüzde 30 daha yüksek fiyata alıyoruz ve onlara can suyu oluyoruz. Onlardan aldığımız sütlerden ürettiğimiz 15 çeşit süt ürününü de yüzde 25 daha ucuz bir fiyata yurttaşlarımıza sunuyoruz. Bu ekonomik krizde de vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki aylar içerisinde Gölmarmara ve Laleli Mahallemizdeki Halk Mandırayı, Salihli, Akhisar, Turgutlu, Soma, Şehzadeler ve Kuşlubahçe'de Kent Lokantası ve Halk Mandıra'yı hizmete açacağımızın müjdesini vermek isterim. Tek gayemiz, halkımızı enflasyona ezdirmemek ve üreticimize yalnız olmadıklarını hissettirmek. Bunu da başardığımızı düşünüyorum" dedi.

Irlamaz Vadisi, Cider Yolu ve hafriyat çalışmalarını anlattı

Turgutlu Irlamaz Vadisi'nde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Zeyrek, "Bölgede dere temizliği, kuruyan ağaçların yeniden yeşertilmesi, piknik alanları ve tuvaletlerin tamiratı gibi çok sayıda çalışmayı en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Görev süremizde de Irlamaz'ın ikinci etabını komple tamamlamayı hedefliyoruz. Manisa'mızda uzun yıllardır çözülemeyen Cider Yolu'nda önemli mesafe kat ettik. Yaklaşık 450 metrelik yağmur suyu hattı çalışmalarımızı ızgara bağlantıları ile birlikte tamamladık. Yolu trafiğe açtığımızda, hem şehrimizin trafik yükünü azaltacağız hem de yağışlı havalarda taşkınların önüne geçmiş olacağız. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin karşısında uzun yıllardır kaçak ve kontrolsüz şekilde dökülen molozları temizledik. Toplamda bin 37 kamyon hafriyat çıkardık" şeklinde konuştu.

"Tek bir köyümüz bile susuz kalmayacak"

MASKİ Genel Müdürlüğü'nce il genelinde yürütülen çalışmalara da değinen Başkan Ferdi Zeyrek, "İlimiz genelinde özellikle yıllarca ihmal edilen bölgelerimizde altyapı çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. 1 Nisan 2024'ten itibaren 100 kilometre içme suyu, 40 kilometre kanalizasyon ve 10 kilometre de yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirdik. Güzel şehrimizde halen suyu olmayan köylerimiz, hayatlarını taşıma su ile idare eden yurttaşlarımız var. Şu ana kadar 123 köyümüzde sondaj açma çalışmalarımızı tamamladık. Tek bir köyümüzün bile susuz kalmayacağını bir kez daha vurguluyorum. Alaşehir ilçe merkezinin su sorununu çözecek 17 kilometrelik çelik içme suyu hattı ve 7 bin 500 tonluk depo inşaat çalışmamız da, tüm hızıyla devam ediyor. İlçemizde yaklaşık 40-50 yıldır devam eden su sıkıntısını artık sonlandırıyoruz" diye konuştu.

"Birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu"

Başkan Zeyrek sözlerini şöyle sürdürdü: "12 Mart İstiklal Marşı'mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin yıl dönümü dolayısıyla başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyorum. 14 Mart'ta, fedakarca çalışan sağlık emekçilerimizin Tıp Bayramı'nı kutlayacağız. 18 Mart'ta, bağımsızlık mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi'ni kutlayacağız. Bu büyük zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanı için canını veren tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Ortak kültürümüzün bir parçası olan Nevruz; barışın, kardeşliğin ve doğayla uyumun simgesidir. Farklı kültürleri bir arada yaşatan bu güzel bayramın, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımızın Nevruz Bayramı'nı kutluyorum. 22 Mart Dünya Su Günü vesilesiyle suyun yaşamın kaynağı olduğunu bir kez daha hatırlatarak, hepimizi bilinçli su tüketimine davet ediyorum. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğudur. 26 Mart'ta, Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın bu mübarek gecesini tebrik ediyor, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum. 30 Mart Pazar günü de Ramazan Bayramı'na kavuşacağız. Her günümüzün bayram tadında geçtiği, yoksulluğun, adaletsizliğin son bulduğu, her daim mutlu ve huzurlu bir Türkiye dileğiyle sizlerin ve tüm hemşerilerimizin bayramını şimdiden kutluyorum"

Mehmet Güzgülü ve Ahmet Baldır'ın isimleri yaşatılacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in konuşmasının ardından gündem maddeleri değerlendirildi. Gündemde yer alan maddeler, meclis üyelerinin oylarıyla karara bağlandı. Toplantıda Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nun bulvar ve cadde isim değişikliği konusunun değerlendirildiği raporları görüşüldü. Geçtiğimiz yıl vefat eden Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Güzgülü'nün isminin Muradiye Köprülü Kavşağı'ndan Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü'nün girişine kadar olan bulvara verilmesi ve Soma'da bulunan Bergama Caddesi'nin isminin, Soma eski Belediye Başkanlarından Ahmet Baldır'ın isminin yaşatılması için Ahmet Baldır Caddesi olarak değiştirilmesi oylandı. Komisyon raporları, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Kent Konseyinin çalışmalarını anlattı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in konuşmasının ardından gündem maddeleri değerlendirildi. Gündemde yer alan maddeler, meclis üyelerinin oylarıyla karara bağlandı. Meclis toplantısının ardından Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar söz aldı. Kent Konseyi'nin çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Bayraktar, 27 Mayıs Perşembe günü Aigai antik kentinin tanıtılması için antik kentte çeşitli etkinlik düzenleneceğini açıkladı.

"Büyükşehir Meclisi Aigai'de toplanacak"

Aigai antik kenti ile ilgili söz alan Başkan Ferdi Zeyrek de "Aigai'de kazı çalışmaları son sürat devam ediyor, biz de destek veriyoruz. Mayıs ayında hava şartları yerinde olursa meclis toplantımızı Aigai'de yapabiliriz. Aigai'nin hem gündem olması hem de tarihi tiyatroda meclis gerçekleştirmek beni de çok mutlu edecek. Sizler de kabul ederseniz Aigai'de bir meclis yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Aigai antik kenti 2016 yılında da Yunusemre Belediye Meclisine ev sahipliği yapmıştı.

"O havzanın suyunun korunması çok önemli"

Meclis toplantısında dünya su günü ve Gölmarmara Gölü'nün kuruması, Eğirigöl'ün kuruması ve bölgede büyük sondajların yapılmasıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a durumu anlattığını belirten Başkan Ferdi Zeyrek, "İZSU Genel Müdürü ile MASKİ Genel Müdürümüz bu konuyu görüşüyorlar. Oradaki Sarıkız'ın yani Lütfiye, Kumkuyucak, Nuriye o bölgenin, o havzanın suyunun korunması bizce de çok önemli. Bu konuda çevrecilerle, oradaki vatandaşlarla birlikte aynı görüşteyiz. Suyumuzu korumak benim de sizler gibi önceliğim. Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız da üzerine düşeni yapacağını söyledi. Biz farklı projeler geliştirdik. Oradaki su kooperatifleriyle birlikte çalışmalar yaptık. Konunun takipçisiyim. Oradaki havzanın Resmi Gazete'de yayınlanan şekilde İzmir'e verilmesi, tabi İzmir'imizin de suyu yoktur, suya ihtiyacı vardır. Ama bu şekilde sondajlarla o bölgenin suyunun azalması kabul edilebilir bir şey değildir. Biz de bunun her zaman karşısında duracağız. Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüşmelerimiz devam ediyor. O da bu konunun böyle olmasını istemiyor. Ama ortak çözüm önerilerimiz var. İnşallah o sondajlara gerek kalmadan da orayı çözeceğiz" şeklinde konuştu.

Kadın meclis üyeleri adına bildiri okudu

Meclis toplantısının sonunda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Emine Özge Arslan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın meclis üyeleri adına bildiri okudu. Arslan, "Direnen, mücadele eden hakları için yılmadan çalışan tüm kadınları Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi kadın meclis üyeleri olarak saygıyla selamlıyoruz. Daha eşit, daha adil bir gelecek için dayanışmamızdan asla vaz geçmeyeceğiz" dedi. - MANİSA