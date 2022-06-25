- MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: "Vatandaşımızın gelir seviyesi yüzde 40 artırılacak"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir:

"Afetlerle beraber olup, milletin acısı üzerinden siyasi çıkar sağlamaya çalışan zillet zihniyetinin niyeti bozuktur"

KAYSERİ - Milliyetçi Hareket Partisi tarafından 'Adım Adım 2023' sloganıyla düzenlenen ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantısında Bünyanlı ve Tomarzalı partililerle bir araya gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "Afetlerle beraber olup, milletin acısı üzerinden siyasi çıkar sağlamaya çalışan zillet zihniyetinin niyeti bozuktur. Zillet ittifakına tekraren ifade etmekte fayda vardır, destek olmuyorsunuz bari köstek olmayın" dedi.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bünyan Kadın ve Gençli Merkezi'nde düzenlenen toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri Ahmet Savaş Çolak ve Metin Arı, Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Ali Çelik, ilçe belediye başkanları, MHP Bünyan İlçe Başkanı Tevfik Düzen, MHP Tomarza İlçe Başkanı Hali İbrahim Özcan, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda partililere bir konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Marmaris'te çıkan geniş çaplı yangına 27 helikopter ve 14 uçak ile havadan 253 arazöz, 26 tanker 2 bin 610 orman işçisi ve çeşitli kamu kuruluşlarına ait 598 araçla ile de karadan mücadeleye başladığını ve sonuca ulaşıldığını söyledi. Özdemir; "Ülkemizde son 2 yıldır çeşitli yerlerde meydana gelen doğal sebeplerle yahut doğrudan sabotajlarla olduğu anlaşılan büyük çaptaki orman yangınlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Yaşanan yangın felaketlerinde devletimiz üstün bir mücadeleyle bu zaman kadar devam etmiş, şimdi de etmektedir. Bu anlamda yangın söndürmeyle ilgili yürütülen çalışmalar, dünyanın diğer ülkeleri ile mukayese edildiğinde oldukça ileri bir seviyede olduğumuzu da işaret etmektedir. Kimi yerlerde PKK terör örgütünün ateşin çocukları adını verdiği gerçekte ise kimin çocukları oldukları belli olmayan yapılanması tarafından üstlenen yangın felaketleri ülkemize yönelen terör saldırılarıdır. Şimdiye kadar meydana gelen yangınları neticesinde çok sayıda hayvan telef olmuş, orman ve tarım arazileri zarar görmüş, birçok yerleşim yeri kullanılama hale gelmiş ve çok sayıda vatandaşımızda ne yazık ki bu yangınlardan etkilenmiştir. 21 Haziran Salı günü Marmaris'te çıkan orman yangını rüzgarında etkisiyle şiddetini artırmış ve geniş alanlara yayılmıştır. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangına seferber olmuş kontrol altına almak adına 27 helikopter ve 14 uçak ile havadan 253 arasöz, 26 tanker 2 bin 610 orman işçisi ve çeşitli kamu kuruluşlarına ait 598 araçla da karadan mücadeleye başlamıştır. Gelen son bilgilere bakıldığında ise yangınla mücadele de tüm kurumlarımız seferber olmuş, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yetkili bakanlarımız bölgedeki gelişmeleri bizzat yerinde takip etmektedir. Hamdolsun bu yangınında kontrol altına alındığına dair bilgiler gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"CHP ve İYİ Parti yangına karşı verilen mücadeleyi küçümseme çabasına girmiştir"

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin yangınlara karşı verilen mücadeleyi küçümseme çabasına girdiklerini dile getiren İsmail Özdemir; "Buna rağmen karşımızda iflah olmaz anlayışa sahip bir muhalefet bulunmaktadır. Bunlar bir gün olsun milletin yanında yer almayı, milletle acısını paylaşmayı, milletin dertleri ile dertlenmeyi yahut milletin samimiyetini görmeyi bir türlü başaramamıştır. Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla, Türkiye hasımlarına gösterdikleri samimiyet ve muhabbetin zerresini devletimize ve milletimize bir türlü gösterememişlerdir. Şimdide Marmaris'te ki orman yangınlarını diline dolayan CHP ve İP yangına karşı verilen mücadeleyi küçümseme çabasına girmiştir. CHP orman yangınları konusunda PKK terör örgütünün eylem sorumluluğu ile alakalı oldum olası sessizliğe bürünmüştür. Milletten bulamadığı desteği afetlerle beraber olup, milletin acısı üzerinden siyasi çıkar sağlamaya çalışan zillet zihniyetinin niyeti bozuktur. Zillet ittifakına tekraren ifade etmekte fayda vardır, destek olmuyorsunuz bari köstek olmayın" dedi.

"Temmuz'da gerçekleşecek artış vatandaşın gelirini yüzde 40 oranında artıracak"

Kriz halini fırsata çevirmek isteyen stokçularla, enflasyonun arkasına sığınarak fahiş fiyat artışı yapanlarla mücadelenin kararlı bir şekilde devam edeceğini ve Temmuz ayında gerçekleşecek artışın vatandaşın gelirini yüzde 40 oranında artıracağını ifade eden Özdemir; "Kura dayalı saldırılan öncelikli olarak bertaraf edilmiş ve Allah'a hamdolsun belirli ölçüde denge sağlanmıştır. Ardından faizle mücadele noktasında faiz kontrol altına alınmış ve Türkiye faiz kamburundan kurtarılmıştır. Şimdi de bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde hissedilen enflasyon ile mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. Dünyanın içerisinde bulunduğu kriz halini fırsata çevirmek isteyenlerle stokçularla, enflasyonun arkasına sığınarak fahiş fiyat artışı yapanlarla mücadelemiz kararlı bir şekilde sürdürülmekte ve aynı kesimlere elbette göz açtırılmamaktadır. Bununla beraber vatandaşımızı enflasyona karşı koruyacak tedbirler hükümetimizle birlikte Cumhur İttifakının gündemidir. Yapılan resmi açıklamalara bakıldığında inşallah Temmuz ayında gerçekleştirilecek maaş artışlarıyla beraber vatandaşımızın gelir seviyesi de yüzde 40 oranında artırılacaktır" diye konuştu.

"Cumhur İttifakı Türk milletinin kendisidir"

Millet İttifakını eleştiren MHP Genel Başkanı Özdemir sözlerine şu şekilde devam etti:

"Türkiye'nin Karabağ asker gönderdiğini iddia edip, kardeş ülke Azerbaycan'ı bırakıp, Ermenistan'ın yanında yer alanlar zillet mensubu CHP'li milletvekilleridir. Suriye ve Irak'ta kahraman Mehmetçik teröristlerin inlerini başlarına yıkarken, meclise gönderilen tezkereye ayır oyu verip, PKK'lı teröritleri koruma altına almaya çalışan zillet mensubu CHP'dir. Yoksulluk edebiyatı yapıp, İstanbul'da ne olduğu belirsiz sözde dans gösterilerine oluk oluk para akıtan zillet mensubu CHP'li belediye başkanıdır. Cumhur İttifakı ise Türk milletinin kendisidir. Yeri Türk milletinin yanıdır. Yolu ve menzilide elbette Türk milletinin büyük ülküleridir.