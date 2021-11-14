Üye Girişi
KIRIKKALE - MHP'li Yılık, "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programında konuştu - Son Dakika

KIRIKKALE - MHP'li Yılık, "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programında konuştu

14.11.2021 14:42

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, "Şehitler bizim vazgeçilmezimiz, emanetleri bizim namusumuzdur.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, "Şehitler bizim vazgeçilmezimiz, emanetleri bizim namusumuzdur. Bir yandan Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapma arzunuz, bir yandan da sözde Kürdistan söylemine susmanıza baktığımızda şehitlerimize ve emanetlerine bu sözleri söylemenize pek de şaşırmamak gerekir." dedi.

Yılık, Kırıkkale'de bir restoranda düzenlenen "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programında, MHP'nin kurulduğu 1969'dan bugüne sorumlu siyaset anlayışıyla hareket ettiğini söyledi.

Ülkenin ve milletin birlik ve beraberliği için her türlü adımı attıklarını, atmaya da devam edeceklerini belirten Yılık, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımızın yıllar önce attığı tohumlar, bugün karşımıza kökleşmiş çınarlar olarak çıkmaktadır. Dün Kıbrıs ve Azerbaycan'da kendini gösteren bu tohumlar, Türk Devletleri Teşkilatı çalışmalarıyla elbet bir gün tüm Turan coğrafyasında vücut bulacak ve Türk birliği kurulacaktır. Çarpıtılmış haberler, kişisel yargılarla Türkiye gündemi meşgul edilmeye çalışılıp, zehirli bilgilerle halkımız manipülasyonlara tabi tutulmaktadır. Siyasi, ekonomik ve diplomatik saldırılarla Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını zedelemeye çalışan odaklar boş durmamaktadır. Hiçbir siyasi hedef, plan, Türk milletinin varlığından, egemenlik haklarından, geleceğinden ve güvenliğinden daha önemli ve öncelikli değildir."

Pelin Yılık, "Mehmetçiğe kurşun sıkan, polise pusu kuran, koruculara bomba atan, kadınlara, kızlara, bebeklere ve masum her insana ölüm saçan teröristlerle mücadeleye karşı çıkan CHP yönetiminin" tezkereye "hayır" diyerek, PKK, YPG ve PYD'yi dolaylı savunmaya devam ettiğini öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Yozgat'a gidip, Kandil'i yerle bir edeceğini ifade ettiğine dikkati çeken Yılık, "Gerçekten akıl tutulmasıdır. Suriye ve Irak'ta yapılacak sınır ötesi operasyonlar Hatay'ın, Kilis'in, Gaziantep'in, Ankara'nın, velhasıl tüm ülkenin güvenliği için zaruri olmasına rağmen CHP yönetimi, 'Tezkereye hayır, PKK'ya evet', 'Tezkereye hayır, Türkiye düşmanlarına evet' demiştir." diye konuştu.

Yılık, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, şehidin emanetine ağza alınmaz sözler söyleyerek, şehitlerin kemiklerini sızlattığını dile getirdi.

"Bu sözleri, içlerindeki duyguların ortağı olan HDP ile aynı çizgide bulunmalarının ifadesi olarak" nitelendiren Yılık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeye rağmen bir kadın olarak olayı anlatırken bile utanç duyuyorum. Şehidimizin yakınına yapılan o hadsiz hareket, içerisinde zerre kadar vatan sevgisi olan herkesi derinden yaraladı ve onarılmaz yaralar açtı. Şehit aileleri, milletimizin engin feraseti ve maneviyatına emanettir. Buradan bir kez daha ifade ediyorum ki şehitler bizim vazgeçilmezimiz, emanetleri bizim namusumuzdur. Bir yandan Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapma arzunuz, bir yandan da sözde Kürdistan söylemine susmanıza baktığımızda şehitlerimize ve emanetlerine bu sözleri söylemenize pek de şaşırmamak gerekir."

MHP'li Yılık, 15 Temmuz'da tankların üzerinde kurulan Cumhur İttifakı olarak, şer odaklarına karşı bir ve beraber olacaklarını, güçlü bir duruş sergileyeceklerini belirtti.

Yılık'ın konuşmasının ardından kentteki şehit aileleri derneklerinin başkanlarına tablo hediye edildi, Kırıkkale Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim okundu, kabirlere karanfil bırakıldı.

Programa, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Kadir Şekerci, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Korhan Mastı, İl Başkanı Erdal Baloğlu, partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

KIRIKKALE - MHP'li Yılık, Adım Adım 2023 İl İl Anadolu programında konuştu
KIRIKKALE - MHP'li Yılık, Adım Adım 2023 İl İl Anadolu programında konuştu
KIRIKKALE - MHP'li Yılık, Adım Adım 2023 İl İl Anadolu programında konuştu
KIRIKKALE - MHP'li Yılık, Adım Adım 2023 İl İl Anadolu programında konuştu
KIRIKKALE - MHP'li Yılık, Adım Adım 2023 İl İl Anadolu programında konuştu
KIRIKKALE - MHP'li Yılık, Adım Adım 2023 İl İl Anadolu programında konuştu
KIRIKKALE - MHP'li Yılık, Adım Adım 2023 İl İl Anadolu programında konuştu
KIRIKKALE - MHP'li Yılık, Adım Adım 2023 İl İl Anadolu programında konuştu
KIRIKKALE - MHP'li Yılık, Adım Adım 2023 İl İl Anadolu programında konuştu

Milliyetçi Hareket Partisi, Selahattin Demirtaş, Kırıkkale, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika KIRIKKALE - MHP'li Yılık, 'Adım Adım 2023 İl İl Anadolu' programında konuştu - Son Dakika


Son Dakika

İstanbul Üsküdar'da el ele gezen gençlere taciz ve saldırı: Burada camiler var, siz Müslüman değil misiniz? 15:03 İstanbul Üsküdar'da el ele gezen gençlere taciz ve saldırı: Burada camiler var, siz Müslüman değil misiniz? Damadına aşık olan kaynana, kızının düğününe gitmeyi reddetti 14:48 Damadına aşık olan kaynana, kızının düğününe gitmeyi reddetti 13:49 "TikTok ve Twitter kapatılacak mı?" diye sorulan AK Partili Hüseyin Yayman: Fake haberle mücadele edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ezineli Yahya Çavuş belgeselini bu sözlerle anlattı: Gözlerim yaşlı olarak izledim, ağladım 13:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ezineli Yahya Çavuş belgeselini bu sözlerle anlattı: Gözlerim yaşlı olarak izledim, ağladım Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler 12:28 Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler Yer yine Adana ama bu kez katil olan evlat! Tartıştığı babasını, banyoda boğazını keserek öldürdü 10:59 Yer yine Adana ama bu kez katil olan evlat! Tartıştığı babasını, banyoda boğazını keserek öldürdü
A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor 10:25 A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü 09:55 Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Millet İttifakı'nın kapıları HDP'ye tamamen kapanıyor mu? İYİ Parti'den CHP'ye net mesaj: Onlar varsa biz olmayız Millet İttifakı'nın kapıları HDP'ye tamamen kapanıyor mu? İYİ Parti'den CHP'ye net mesaj: Onlar varsa biz olmayız         
15:10
Sabri, şampiyonluk kutlamasında neden üzgündü? Yıllar sonra gelen Selçuk İnan itirafı çok konuşulur Sabri, şampiyonluk kutlamasında neden üzgündü? Yıllar sonra gelen Selçuk İnan itirafı çok konuşulur         
14:50
Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor         
14:45
Fıkra gibi olay! Stadın bozulan ışıklarını elektrikten anlayan futbolcu tamir etti Fıkra gibi olay! Stadın bozulan ışıklarını elektrikten anlayan futbolcu tamir etti         
13:48
Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz         
12:41
Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu         
11:13
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor         
10:48
Pazarcının defalarca bıçaklandığı anlar saniye saniye kameralarda Pazarcının defalarca bıçaklandığı anlar saniye saniye kameralarda         
10:04
Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
09:54
Cemil Çiçek'ten çok net 50+1 çağrısı: İleride üstesinden gelinemeyecek sorunlar yaratır Cemil Çiçek'ten çok net 50+1 çağrısı: İleride üstesinden gelinemeyecek sorunlar yaratır         
08:36
PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü         
07:27
Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi         
22:52
Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı         
22:11
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı         
15:00
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2021 15:18:02. #1.12#
SON DAKİKA: KIRIKKALE - MHP'li Yılık, "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programında konuştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement