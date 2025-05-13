Özgür Özel: Bu mahkeme bir daha görülecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 301 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasının 11'inci yıl dönümünde Manisa'nın Soma ilçesinde yaptığı açıklamada, "Hepimiz davamızın, verdiğimiz sözlerin, inancımızın, kararlılığımızın takipçisi olmak durumundayız. Önünde 'Ant içtik, ant içiyoruz' dedik. Bu mahkeme bir daha görülecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 301 kişinin yaşamını yitirdiği Soma maden faciasının 11'inci yıl dönümünde Manisa'nın Soma ilçesine geldi. İlk olarak partisinin Soma ilçe başkanlığını ziyaret eden Özel'i ilçe binası girişinde CHP milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Selma Aliye Kavaf, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Soma Belediye Başkanı CHP'li Sercan Okur, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy ile partililer karşıladı. Daha sonra maden şehitlerinin ailelerine ziyarette bulunan Özel, Park Altı Ulu Camisi'nde madenci şehitleri için düzenlenen mevlide katıldı. Özel daha sonra Soma Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Özel, "301 madencimizin hayatını kaybettiği Soma'da, sabah bu işin geçmişini ve bugüne nasıl geldiğini konuştuğumuz bir televizyon programına gittik. Şehitlerimiz için okutulan mevlidi dinledik. Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) projesi kapsamında hafta sonu çalıştırıldığı inşaattan düşüp ölen kardeşimizin ailesini ziyarete gittik. Birazdan Kartalkaya yangınında kızı ve torununu kaybeden bir aile ile bir araya geleceğiz. Ordudan atılan deniz teğmenimizin ailesini ziyarete gittik" dedi.

'BİR KEZ DAHA BİRBİRMİZE SARILMAYA GELDİK'

Bugün Soma'da Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Sercan Okur'un olduğunu söyleyen Özel, "Biz buralarda çok düşük oylar aldık. Çok kötü günler gördük. Ama Soma'ya hiç küsmedik, Soma'ya hiç söz söylemedik, söyleyene de söylettirmedik. Gün oldu Soma'da da yüzde 60 oy aldık. Gün oldu Manisa Büyükşehir'de de yüzde 60 oy aldık. Bu yüzden seçimi kazandığı gün yüzü gülüp kaybettiği gün hırçınlaşanlara, oy veren milli iradeyi kazanırsa baş tacı edip kazanamadığı zaman alaşağı etmeye çalışanlara, geldiği sandıkla gitmeyi göze almayanlara, bindiği demokrasi tramvayından kaybettiği ilk seçimde inenlere Soma'daki yürüyüşümüzü örnek göstermek isteriz. Bir siyasi partinin seçimi kazandığında ne yaptığı ile demokratlığı ölçülmez. Kaybettiğinde ne yaptığına bakacaksınız. Bizim kaybettiğimiz günleri gördünüz. Sandığa hiç sırtımızı dönmedik. 11 yıl önce 'Unutursak yüreğimiz kurusun' diyenlerin Soma'yı unuttuğu bir süreçteyiz" ifadelerini kullandı.

'TARİHSEL TUTARLILIĞI KORUYAN PARTİYİZ'

Bir basın mensubunun, " Hükümet, geçtiğimiz günlerde DEM Parti ile 'Terörsüz Türkiye' sloganı ile masaya oturdu. Oysa hükümet CHP'li belediye başkanlarına DEM Parti ile iş birliği yaptığı gerekçesiyle tutuklama kararı aldırdı. Bu iki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Özel, "Cumhur İttifakı'nın önce yalnızca Devlet Bey'in dile getirdiği, Tayyip Bey'in ise beklemeyi tercih ettiği, risklerin Devlet Bey'in üzerinde toplandığından emin olunduktan sonra konuşmaya başladığı ve adına 'Terörsüz Türkiye' dedikleri meselede; 10 yıllardır tutarlı çizgisini ve tarihsel duruşunu koruyan bir partiyiz. Terör istemeyiz, terörün, teröristin karşısındayız. Barış isteriz, Türk de olsa Kürt de olsa analar ağlamasın isteriz. Teröre harcanan para, terörle mücadeleye harcanan para millete harcansın isteriz. O günlerde ona karşı çıkan Devlet Bahçeli'ye 'Kandan besleniyorlar, vampir bunlar' diyen Tayyip Erdoğan, bugün Devlet Bahçeli'nin bir iki adım önde yürüdüğü bu süreçte onunla birlikte. O gün 'Biz kan istemiyoruz, terör istemiyoruz, barış istiyoruz' dedik diye bize terörist muamelesi yapan Bahçeli en önden yürüyor. O gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin uyarılarını dikkate almayan Tayyip Erdoğan, bugün yine dikkate almıyor" dedi.

'MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ'

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünün birbirlerine ağza alınmayacak söz söyleyenleri bugün bir araya gelmişler. Bir de bakıyorsunuz düşmansız kalmışlar. 'Bize DEM'leniyorsun' dediği DEM Parti ile diyaloğa girmişler, bir ilişki kurmuşlar. Bu arada bence hiçbir mahsuru yok. Şimdi onlara düşman lazım, CHP'yi düşman bellemişler. Abdullah Öcalan'ın kurduğu PKK'ya, partiye ve kurucusuna methiyeler düzüp, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiye, kurucusuna ve bugünkü yönetimine mesafe koymaya çalışıyorlar. Bunu milletimizin takdirine bırakıyoruz. Ne askerden kaçtık ne bu millet için bir fedakarlıktan kaçtık. Gerekirse canımızı verdik. Gün oldu provokasyon yaptılar, şehit cenazelerinde kendi işçilerini, belediye işçilerini üstümüze saldılar. Bir santim eğilmedik. Bir kelime de eksik konuşmadık. Döndüler, dolaştılar, CHP'nin, 'demokratik çözüm, terörsüz Türkiye, herkes için eşitlik ve demokrasi' dediği noktaya doğru geliyorlar."

'ÜLKENİN HIZLA KALKINMASINI SAVUNAN TARAFTAYIZ'

Cumhuriyet'i kurmuş parti olarak bir terör örgütünün açıklamalarının muhatabı olmadığını söyleyen Özel, "Terör örgütünün ifadelerini 'MİT ile birlikte görüşülüyor, her kelime tasarlanıyor, her adım birlikte atılıyor' diyen Recep Tayyip Erdoğan'a sorun, Devlet Bahçeli'ye sorun. O açıklamanın altında imzam, sorumluluğum yok. Açıklamanın altında Abdullah Öcalan'ın parafı varsa, Erdoğan'la Bahçeli'nin tuğra gibi imzaları var. Sorumluluğu taşıyacaklar, o açıklamanın hesabını onlar verecek. Biz terörün bitmesini, anaların ağlamamasını, yüzlerin gülmesini, ülkenin hızla kalkınmasını savunan taraftayız" dedi.

'BÜTÜNCÜL BİR DEMOKRASİYE İHTİYAÇ VARDIR'

Bütüncül bir demokrasiye ihtiyaç olduğunu söyleyen Özgür Özel, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiçbir parti dışlanmadan kapsamlı komisyon kurularak, bütün her şey yasal düzenlemeyle yapılarak, 'Anayasa değiştirelim' kolaycılığına gidip de başka pazarlıkların içine girmeden, şehit ailelerini, gazileri, mağdur ailelerini çağırıp dinleyerek, kimsenin gözünün içine bakamayacak işler yapmadan, bu ülkede kimseyi rencide etmeden, kimseyi kenarda bırakmadan ve kimseyi ihmal etmeden demokratik adımların atılması lazım. Bu terör örgütünden ceza almış kişilerin dışarı çıkarılmasına hazırlık yapıldığı bir süreçte, 11 yıl önce, tartışmalar bitsin diye emek gösteren Gezi'den tutuklu Tayfun Kahraman, milletvekili olduğu halde bırakılmayan Can Atalay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 'Bırakılsın' dediği halde içeride tutulan Kavala, Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanımız, belediye başkanlarımız, Ekrem İmamoğlu cezaevinde. Bütüncül bir demokrasiye ihtiyaç vardır" diye konuştu.

ÖZEL, YÜRÜYÜŞE KATILDI

Açıklamalarının ardından Özel, Maden Şehitlerini Anma Yürüyüşü'ne katıldı. Yürüyüşün ardından anma törenine katılan Özel burada da bir konuşma yaptı. Özel, "Bu madenin sahibi, oğlu, onlarla birlikte üretim baskısıyla ve kar hırsıyla işçi sağlığını ve iş güvenliğini hiçe sayarak üretim yapanlar; denetlemekle yükümlü olup denetimlerden önceden haber verenler; orada örgütlü oldukları halde aidatını aldıkları işçinin hakkını savunmayan, iş güvenliği için kılını kıpırdatmayan sözde sendikacılar, bugüne kadar bu mücadelenin hiçbir yerinde olmadıkları gibi yargılandıkları davada da her bir şehit için sadece 5,5 gün ceza alıp kurtuldular. Şu an cezaevlerinde yalnızca 2 kişi yatıyor: Hiçbir ücret talep etmeden, dayanışmayla, iyi yürekleriyle, adalete olan inançları ve buradaki ailelere duydukları sevgiyle, mücadeleye bağlılıklarıyla yanımızda olan Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı" dedi.

'SORMAK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCU'

11 yıl önceki canların davasını takip ettiğini belirten Özel, "Hepimiz davamızın, verdiğimiz sözlerin, inancımızın, kararlılığımızın takipçisi olmak durumundayız. Önünde 'Ant içtik, ant içiyoruz' dedik. Bu mahkeme bir daha görülecek. Soma'ya adalet gelmesi, Türkiye işçi sınıfının bundan sonra bedavadan, sadece kar odaklı işlerle yapılan büyük yanlışlar sonucunda yaşanan iş kazalarında canını vermemesi ve birinin dediği gibi 'telef edilmemesi' için Soma'ya adalet gelmesi lazımdır. Bu iktidarın gidip yerine işçinin, emekçinin, alın terinin dostu bir iktidarın gelmesi lazımdır. Öyle birbirine, seçmene değil; ama katillere kinlenen, işçi katillerine kinlenen, onlardan hesap sormak için ant içmiş, yemin etmiş olanların kararlılıkla, meydanları da doldurması lazımdır. Seçim geldiğinde emek düşmanlarına, işçi düşmanlarına karşı hep birlikte hareket etmek, birleşe birleşe kazanmak ve bu katillerden hesap sormak hepimizin boynunun borcudur. 13 Mayısları kazanımların yıl dönümüne dönüştürmek üzere büyük bir mücadeleyi hep birlikte veriyoruz" diye konuştu.

FACİADA YAŞAMINI YİTİREN MADENCİNİN EŞİ FENALAŞTI

Anma programının sonunda ise maden faciasında hayatını kaybeden Mustafa Kaya'nın eşi Naciye Kaya fenalaştı. Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Özel, Soma Belediyesi'ni ziyareti öncesinde açıklama yaptığı sırada, kalabalık arasındaki Hüseyin E. (60) şüpheli hareketleri nedeniyle Özel'in koruma ekibi tarafından alandan uzaklaştırılıp, polise teslim edildi. Hüseyin E.'nin Malatyalı olduğu, öğretmen oğlunu görmek için Manisa'ya geldiğini ve tüm gün boyunca programlara katıldığı öğrenildi.