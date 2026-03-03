Özgür Özel: CHP, din ve vicdan özgürlüğünün de laikliğin de teminatıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Herkes bilsin ki Cumhuriyet Halk Partisi din ve vicdan özgürlüğünün de laiklik ilkesinin de teminatıdır. Cumhuriyet'in ilkelerini savunmak suç değildir. Kimsenin 'Din elden gidiyor' edebiyatına da fırsat vermeyiz. Çünkü ne dinin elden gitmesine ne inanç özgürlüğünün kısıtlanmasına ne de bu ülkenin evlatlarının birilerinin hesabı uğruna kutuplaştırılmasına izin vermeyiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, dünyanın kritik bir eşikten geçtiğini söyleyerek, "Bizim İran'ın yönetimine, yönetim şekline, İran'da yaşananlara itirazımız var. İran'da İranlıların İran'ın geleceğini kararlaştırması gerektiği ve demokratik bir İran olması konusunda kararlılığımız var, tutumumuz var. Ama ne Güney Amerika'da, ne Orta Doğu'da, ne bir başka yerde uluslararası toplum olmadan, Birleşmiş Milletler kararı olmadan, bir ülkeye bir kişinin kararıyla, kendi ülkesindeki senatonun bile kararı olmadan, gidip de orada katliam yapması ve dünya kadar sivilin öldürülmesi. 150 tane civciv ölse yastır. 150 civciv ölse üzülür, bakarsın. 150 kız çocuk ölmüş Amerika'nın bombardımanında. Kimsenin dönüp baktığı, bunu düşündüğü, bunu sorguladığı yok. Dönüyorlar; Trump güzellemeleri, Trump üzerinden Netanyahu ile işbirlikleri ve bu ilk değil" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR BÜYÜKELÇİMİZ DİPLOMAT KÖKENLİ DEĞİL'

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, "Burada ne oyun kurduğu vardır, ne oyunu gördüğü vardır. Sadece ona olmayan meşruiyeti verme karşılığında her türlü tavizi ondan alan, dizdiği bakanlarla alay eden, küstah, Türkiye'nin Cumhurbaşkanına söylendiğinde Erdoğan da olsa benim içimi sızlatan bir üslubun sahibi Trump'a teslimiyet vardır. Trump ne yapacağını biliyor, Netanyahu ne yapacağını biliyor. Ama bunlar ne oyunun içinde olduklarını, bunun gelecekte nereye doğru evrildiğini bilmiyorlar. Bakın bir sayın gazeteci soruyor. Hakan Fidan diyor ki 'Şu an ani bir savaş tehdidi yok.' İki sene önce değil bu, iki hafta önce. 'Şu an için ani bir savaş tehdidi yok. Duruma hakimiz, görüyoruz.' Oysaki bütün dünya o savaş gemilerinin, fırkateynlerin, destroyerlerin, koruma botlarının böyle gelip tarihin en büyük yığınağını yaptığında Amerika'nın ne yapacağını görüyor. Ama bizim Hakan Fidan bunu görmüyor. Nasıl görecek, nasıl okuyacak bölgeyi? En başta bölgedeki büyükelçilerle okuyacak, değil mi? Liyakatli kadrolarla okuyacak. Türkiye'nin dış politik birikimine saygı duyarak okuyacak. Üzülerek söylüyorum ki İran'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Katar'da, Kuveyt'te, Bahreyn'de ve Suudi Arabistan'daki hiçbir büyükelçimiz kariyer olarak diplomat kökenli değildir" diye konuştu.

'150 KIZ ÖĞRENCİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ'

Toplumsal barışı bozarken, dışarıda da ilkeli durmayan bir iktidarla muhatap olduklarını söyleyen Özel, "Biz Amerika ve İsrail'in planları karşısında bölgemizde yaşayan tüm insanların hakkını cesaretle savunduk, savunmaya da devam ediyoruz. Amerika ile İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan, masum sivilleri hedef almaktan çekinmeyen bütün müdahalelerini reddediyoruz. Komşumuz İran'a yapılan saldırılara karşı da duruyoruz. İran halkının yanındayız. Kayıpları için, başta 150 kız öğrenci tüm kayıpları için başsağlığı diliyoruz. İran'daki rejimin baskıcı, insan haklarını yok sayan politikalarını tasvip etmemekle birlikte İran'ın ve bölgemizin geleceğine karar verecek olanların İran'da yaşayanlar, bölgede yaşayanlar olması gerektiğini savunuyoruz. Mevcut krizin diplomasi masasına dönülerek çözülmesini savunduk. Bu konuda ısrarcıyız. Bu konuda Türkiye'nin de ısrarcı olması gerektiğini ifade ediyoruz. Trump'ın ve Netanyahu'nun dayattığı düzen, yeni dünya düzeni olamaz. Kan akıtan, bütün kurulları dışlayan, kuralları yok sayan bir düzensizliğe 'yeni düzen' denemez. Bunun için biz dünyadaki siyasi akrabalarımızla birlikte bu düzene, bu dayatılan karmaşaya itiraz ediyoruz. Türkiye'nin de burada uluslararası toplumla birlikte dünya düzenine, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan ve 'üçüncü dünya savaşı olmasın' diye ortaya konmuş düzene sahip çıkmaya, uluslararası hukuka saygılı olmayanlara açıktan ya da örtülü destek olmamaya, bir kez daha Erdoğan'ı bu şekilde davranmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

'TANJU'YLA GURUR DUYUYORUM'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a operasyon yapıldığını söyleyen Özel, "Tanju Özcan Bolu'da bir vakıf kurmuş. Vakfa AK Parti'yi dahil etmiş, MHP'yi dahil etmiş. Esnaf odalarını, şoförler odasını, bütün Bolu'yu içine koymuş. Demiş ki 'Bolu'nun çocuklarına siyaset ayrımı yapmadan sahip çıkacağız.' Hep birlikte Bolu'da dönmüşler ve Bolu'nun iş adamlarına, zenginlerine, kendileri dahil, Bolu'dan para kazananlara, dışarıdan gelmiş Bolu'da şube açmış, vergiyi İstanbul'da veren zincir marketlere, 'Bu vakfa destek olun kardeşim' demişler. Hep beraber yapmışlar bunu. ve 528 Bolulu yoksul genci üniversitede yüksek burslarla okutuyorlar bu arkadaşlar. Çağırsan ifadesini alırsın, sabahın köründe telefon davetiyle değil, eve polisin gelip davet etmesiyle değil, jandarma operasyonuyla alıp gözaltına koyacaklar. Üç gün tutacaklar. ve üç gün boyunca kendisine sorulan soru, savcılıkta soru, ikinci bir soru yok. 'Bir kuruş sana para geçmiş, menfaat elde etmişsin' yok. 'Sen bu vakfa bağış yapın diye şirketlere söylemişsin. Üç harfli şirketlere. Buraya bağış yapın demişsin.' Adam geliyor Bolu'ya 17 tane şube açıyor. Bolu'daki mahalledeki esnafı canından bezdiriyor, batırıyor. Bolu'nun parasını kazanıyor, kaymağını yiyor, karını ediyor. Vergisini İstanbul'da veriyor. 'Kardeşim şu vakfa bir destek ver' deyince icbar yoluyla irtikap oluyor. Eğer belediye başkanıma bundan sonra başka sorulan bir soru yok, kör kuruş yok. Tanju eğer bununla suçlanıyorsa ve Tanju bununla utanacaksa, bu soruyu soranlar utansın, ben Tanju'yla gurur duyuyorum kardeşim" dedi.

'BAYRAM İKRAMİYESİ ÇEYREK ALTININ ÜÇTE BİRİNİ ALIYOR'

Emekli bayram ikramiyesine ilişkin konuşan Özel, "Bakın ilk verilen bayram ikramiyesi 3 çeyrek altın alıyordu. Canlı yayında bütün kuyumcuların şahitliğinde, bütün milletin huzurunda hesap ortada. Bugün 'Yeter, zam yapmıyoruz' dedikleri 4 bin liralık bayram ikramiyesi çeyrek altının üçte birini alıyor. Dokuz kat üttüler sizi. Dokuz kat yediler hakkınızı. Bunu böyle görelim, bunu böyle bilelim. Defterlerini dürmek için de bütün emekliler hep beraber sandığı bekleyelim" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığını açıklaması için verdiği 1 aylık sürenin dolmak üzere olduğunu söyleyen Özel, "Haftaya salı mal varlığı ile ilgili beyanı teslim etmesinin son günü. İnşallah o gün o mal varlığına birlikte bir göz atacağız hep beraber. Hiç kimse merak etmesin" dedi.

'DİNİN ELDEN GİTMESİNE İZİN VERMEYİZ'

Özel, "Şunu bilsinler mübarek ramazan ayındaki istismarın, kendilerince yapmaya çalıştıkları kumpasın farkındayız. Milleti bölmeye uğraşmasınlar. Biz inanç özgürlüğünden yanayız ve Cumhuriyet'in bütün kazanımlarının kaya gibi arkasındayız, kaya gibi. Herkes bilsin ki Cumhuriyet Halk Partisi din ve vicdan özgürlüğünün de laiklik ilkesinin de teminatıdır. Cumhuriyet'in ilkelerini savunmak suç değildir. Kimsenin 'Din elden gidiyor' edebiyatına da fırsat vermeyiz. Çünkü ne dinin elden gitmesine ne inanç özgürlüğünün kısıtlanmasına ne de bu ülkenin evlatlarının birilerinin hesabı uğruna kutuplaştırılmasına izin vermeyiz. Elden giden bir şey vardır, o da Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin iktidarıdır" diye konuştu.