PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt - Son Dakika
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Politika

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

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Terör örgütü PKK, geçtiğimiz hafta topladığı kongrenin ardından yayımladığı sonuç bildirgesinde silahları bıraktığını ve kendini feshettiğini açıkladı. Ankara'dan süreçle ilgili yapılan ilk değerlendirmede; 3. akıl, 3. taraf ve Birleşmiş Milletler'in olmadığı ve olmayacağının net olarak altı çizildi.

12.05.2025 16:15
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Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği 12. Kongresinin kararlarını açıkladı. PKK, yaptığı açıklamada silahları bıraktığını ve örgütü feshettiğini duyurdu.

9 Mayıs'ta yapılan açıklamada, iki farklı alanda birbirine paralel olarak yapılan kongrede " Abdullah Öcalan'ın çağrısı temelinde tarihi kararlar alındığı" kaydedilmiş ve sonuçların yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı bildirilmişti. PKK sonuç bildirgesinde, "Önder Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat tarihi açıklamasıyla başlayan süreç, yaptığı çok yönlü çalışmalar, değişik tarzlarda sunduğu perspektifler ışığında 5-7 Mayıs tarihleri arasında toplanan 12. Parti Kongremiz başarıyla tamamlandı" denildi.

"PKK ADIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI"

Bildirgede, "PKK'nin Olağanüstü 12. Kongresi PKK mücadelesinin, Kürt sorununu demokratik siyaset yoluyla çözme noktasına getirdiğini, bu yönüyle PKK'nin tarihi misyonunu tamamladığını değerlendirdi. Bu temelde PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK'nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadelerine yer verildi.

PKK kendini feshetti! Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

"TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ YENİDEN DİZEYN EDİLMELİ"

Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden dizayn edilmesi çağrısı yapıldığı bildirgede, "Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihi sorumlulukla rolünü oynaması önemli olmaktadır. Aynı şekilde hükümet ve ana muhalefet partisi başta olmak üzere mecliste temsili bulunan tüm siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini, din ve inanç topluluklarını, demokratik basın kuruluşlarını, kanaat önderlerini, aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, işçi-emekçi sendikalarını, kadın-gençlik örgütlerini, ekolojist hareketleri sorumluluk altına girerek barış ve demokratik toplum sürecine katılmaya çağırıyoruz" denildi.

ANKARA KULİSLERİ: 3. TARAF, BM SÜREÇTE OLMAYACAK

"Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalar, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı almasını sağladı. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova terör örgütünün fesih kararı sonrası başkentteki son kulis bilgilerini canlı yayında aktardı.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova PKK'nın kararı sonrası Ankara'nın ilk izlenimini paylaştı. Dicle Canova'nın açıklamaları şöyle:

Ankara terörsüz Türkiye süreci için önemli bir aşamanın geride bırakıldığını düşünmekle birlikte temkinli bir iyimserlik içinde bunun altını çizmek lazım. Öncelikle konuştuğum kaynaklar büyük resme bakmak lazım diyor. Örgütü kuran kapatmış oldu. 47 yıllık yapı bitiyor. Bir sorun bir yük kalkıyor. Büyük resim bu. Bugüne kadar sonuç alınmamıştı bu kez önemli olan kısa sürede kısa sürede ve pazarlıksız hedefe ulaşılması. Dışarıdan bir üçüncü göz, 3. akıl yok, olmadı olmayacak. Ankara'dan gelen net mesajlar bunlar. Cumhurbaşkanı, Devlet Bahçeli ve MİT'in gayreti ile yürüdü süreç. Silah bırakma sürecinde de BM ve uluslararası açıdan süreç işlemeyecek. Bunlar asılsız haberler olarak nitelendiriliyor. 3. taraf söz konusu değil, olmayacak.

"KELEBEK ETKİSİ YARATACAK! ADIM ADIMI GETİRECEK"

Örgütün kendini feshetmesi bir kelebek etkisi yaratacak havası var Ankara'da. Büyük bir fırsat ortamının doğacağı vurgulanıyor. Adım adımı getirecek. Bugüne kadar da adım adım ilerleyen bir süreçti.

Şunun altını çiziyor Ankara'da kaynaklar; pazarlık olmadı olmayacak. Beklenti fesih ve silah bırakmayı o gerçekleşti. Şimdi bir sonraki aşamaya geçilecek. Adım adım ilerlenecek, her duruma uygun planlamalar hazır. Bu bir son değil bir başlangıç. Ankara'da konuştuğum tüm kaynakların ifade diyebilirim. Bugünden yarın tamam her şey bitti demek mümkün değil. Çok önemli beklenen adım geride kaldı. Bundan sonra silahların bırakılması olacak adım. 'Yazılana, çizilene değil sahaya bakacağız' deniliyor. Yeni aşmadan sonra yapacaklarına bakacaklar. Silahları bırakacaklar mı bırakmayacaklar mı?

"CUMHURBAŞKANINA RAPOR SUNULACAK"

Tüm bunlar detaylar analiz edilecek. Günün sonunda rapor hazırlanacak. Cumhurbaşkanına sunulacak. Cumhurbaşkanı da o rapor doğrultusunda tamam silahlar bırakılacak derse ve tüm tarafların ortak konsensusu oluşursa bir diğer aşamaya o zaman geçilecek.

Hani biz diyoruz ya örgüt elebaşları ne olacak? Türkiye'ye gelenler olacak mı? Bunlar için Ankara çok net bir şey söylemiyor. Biz adım adım gittik bundan sonra adım adım gideceğiz.

PKK kendini feshetti! Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

SÜREÇ NASIL BAŞLADI, NASIL DEVAM ETTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından sonra DEM Parti heyeti 26 Kasım 2024'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. 9 Aralık 2024'te Bahçeli Meclis'teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasını alkışladı.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verdi. DEM Parti'nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü yapıldı. Ardından DEM Pearti heyeti, partileri ziyaret etti. Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi. Ardından Öcalan'la bir görüşme daha yapan DEM Parti heyeti, İmralı Adası'ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yaparak Öcalan'ın mesajını okudu. Öcalan mesajında "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 9 Mayıs'ta Parti Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, " PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak" ifadelerini kullandı. Doğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu. 12 Mayıs'ta da terör örgütü PKK kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını açıkladı.

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

Birleşmiş Milletler, Politika, Güvenlik, Ankara, Hukuk, Dünya, Terör, Irak, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Tas Ruhi:
    Artik siyonistlerin piyonu olmamaliyiz kürt Türk kardes 143 21 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    daha bu işin altından neler çıkacak neler 65 46 Yanıtla
  • astragan:
    Dilimiz farklı olabilir, soyumuz farklı olabilir ama bu topraklarda yaşayanlar olarak bir olmamız şarttır. 1000 yıllık kadim tarihimiz bunun ispatıdır. Bizi biz yapan tek olgu ise bir olan Allah'a inanıyor olmamızdır. 63 6 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol:
    Çok güzel bir dönem, hayırlı olsun ülkemize. Darısı kindar ve dindar örgütlerin Mustafa Kemal Atatürk ve laiklere karşı yaptığı saldırıları bırakması. Büyük zengin Türkiye nin geleceği için ve ok önemlidir 22 42 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Masallar masallar 30 31 Yanıtla
  • Ogun IsguzarzJ q:
    arkadaş herkes yoruma Kürtlerle Türkler kardeştir barıştık iyi oldu gibi şeyler yazmış. Kürtler mi silah bıraktı Kürtler zaten bizim kardeşimiz PKK silah bıraktı terör örgütü. herkes Kürtler terörist algısı yapıyor bu şekilde barisamayiz 27 3 Yanıtla
  • Sabri Çepni:
    Çok dikkatli olmalıyız Türkiye olarak taviz vermemeliyiz. Malum açılım sürecinde yüzlerce şehit verdik. PKK barış ayağıyla Suriye'de Irak'ta toparlanma sürecine girebilir. Silahlarını devlete teslim etmezler Irak'ta ve Suriye'de olan kampları dağıtmazlarsa hiç bir sonucu olmaz bu feshin.İnşallah ülkemiz için hayırlı olur. Kendilerinin maşa olarak kullanıldıklarını anlamışlardır inşallah. Bu ülkede ne Türk ün Kürtle nede Kürd ün Türk le sorunu var. 17 1 Yanıtla
  • Halil Sosa:
    murat çamur hoşuna gitmedi herhalde PKK nın silah bırakması 12 6 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    sizin kardeşleriniz Suriyeliler artık 5 2 Yanıtla
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