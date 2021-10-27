Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP ve HDP'ye tepki: Cibilliyetlerinin gereğini yaptılar - Son Dakika

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Başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 profesör! Hepsi 350 nüfuslu bu köyde yetişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Biden ile görüşme planından büyükelçi meselesine kadar gündemdeki birçok konuyu değerlendiren Erdoğan, dün Meclis'te oylanan Suriye- Irak tezkeresi hakkında da konuştu.

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