Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP ve HDP'ye tepki: Cibilliyetlerinin gereğini yaptılar - Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP ve HDP'ye tepki: Cibilliyetlerinin gereğini yaptılar
27.10.2021 11:05
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan dün TBMM'de oylanan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP ve HDP'ye tepki gösterdi. Erdoğan'ın açıklamasında, "HDP ile CHP zillet ittifakı olarak cibilliyetlerinin gereğini yaptı. Terörle mücadeleyi onların desteğinin dışında sürdürüyoruz." ifadeleri yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Biden ile görüşme planından büyükelçi meselesine kadar gündemdeki birçok konuyu değerlendiren Erdoğan, dün Meclis'te oylanan Suriye- Irak tezkeresi hakkında da konuştu.
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