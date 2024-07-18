Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi - Son Dakika
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Politika

Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi

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Sokak köpeklerinin uyutulmasını da içeren kanun teklifinin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda 18 saat süren görüşmelerinde ilk 3 madde kabul edildi. Buna göre Kanun'un amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi ekleniyor, kanun'daki "yakala-kısırlaştır-sal" metodunun kaldırılması nedeniyle hayvan bakımevi tanımında uyum değişikliği yapılıyor. Öte yandan komisyondaki yasa teklifiyle ilgili görüşmeler 22 Temmuz Pazartesi gününe ertelendi.

18.07.2024 08:53
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Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda 18 saat süren görüşmelerinde ilk 3 madde kabul edildi. Komisyonda, görüşmelere 22 Temmuz Pazartesi günü devam edilecek.

TEKLİFİN İLK 3 MADDESİ KABUL EDİLDİ

AK Parti milletvekillerin imzasını taşıyan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Vahit Kirişci başkanlığında toplanan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Sık sık tartışmalara sahne olan toplantıda teklifin ilk 3 maddesi kabul edildi.

SAHİPLİ VE SAHİPSİZ HAYVAN KAVRAMLARI TANIMLANACAK

Kabul edilen maddelere göre Kanun'un amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi ekleniyor. Sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalarda, tereddüde mahal verilmemesi, kedi ve köpeklerin sahipli hayvan statüsüne alınabilmesi için Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi zorunluluğu bulunduğundan "sahipli hayvan" ve "sahipsiz hayvan" kavramları açık bir şekilde tanımlanıyor.

Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi

HAYVAN BAKIMEVLERİNİN TANIMI DEĞİŞTİRİLİYOR

Uygulamada tereddüde mahal verilmemesi amacıyla ve Kanun'daki "yakala-kısırlaştır-sal" metodunun kaldırılması nedeniyle hayvan bakımevi tanımında uyum değişikliği yapılıyor. Hayvan bakımevinin tanımı, "Bakanlıktan izin alınmak suretiyle kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği bir tesis" şeklinde değiştiriliyor.

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların hayvan bakımevlerine toplanması ve buralarda rehabilite edilerek sahiplendirilinceye kadar bakılacak olması sebebiyle bakımevleri dışında bir hayvana bakmanın onun yasal sorumluluğunu alarak sahiplenilmesi suretiyle mümkün olabileceği ilkesi kabul ediliyor. Kanun'un ilkeleri arasında yer alan "Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir." ifadesi yürürlükten kaldırılıyor.

"CHP'Lİ BELEDİYELER BU KANUNA UYMAYACAK"

Toplantıda teklifin maddeleri üzerinde konuşan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, düzenleme yasallaşsa bile CHP'li belediyelerin bu kanuna uymayacağını söyledi. Hayvan barınaklarının yetersizliğine işaret eden Sarıbal, "Rehabilite edilsin veya edilmesin, gelinen noktada yeteri kadar barınak olmadığını hepimiz biliyoruz. Hayvan sayısı azken yeteri kadar barınak yapılmadı, bundan sonra tüm hayvanları nasıl toplayacaksınız? Yeni barınaklar açarak bütün hayvanları toplamanız mümkün değil. Dolayısıyla açılacak barınaklar ölüm kampı olacak." dedi.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Türkiye'deki barınakların kapasitesinin 105 bin olduğunu, sayısı 4 milyona ulaştığı söylenen sahipsiz hayvan sayısının barınaklarda tutulmasının mümkün olmadığını kaydetti. Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, teklifle kedilerin de sahipsiz hayvanlar kategorisine alındığını belirterek "Siz bu kedilerden ne istiyorsunuz? 4 milyon sahipsiz hayvanı barınaklara alacağınızı ifade ediyorsunuz? Bunu nasıl yapacaksınız?" sorusunu yöneltti.

Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi

Teklif sahibi AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, "Resmi rakamlara göre yaklaşık 1 milyon 410 bin 858 kediye çip takılmış durumda. Biz kanun gerekçesinde zarar veren hayvanlarla ilgili düzenleme yapıyoruz. Kediler zarar vermediği için şu anda gündemde değil." dedi. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, CHP'li belediyelerin ötanazi uygulamasını asla gerçekleştirmeyeceğini belirterek yol yakınken yasa teklifinin geri çekilmesini istedi.

"BARINAKLAR İŞKENCE HALİNE GELEN YERLERDİR"

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, hükümetin sahipsiz hayvanlar konusunda başarısız olduğunu ve çareyi barınaklarda aradığını, sorumluluğu ise yerel yönetimlere bıraktığını anlattı. Kılıç, "Barınaklar sahipsiz hayvanlar için çözüm olmakta çok yetersizdir. Bu barınaklar hayvanların yaşam kalitesini düşüren ve zaman zaman işkence haline gelen yerlerdir." diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yasa teklifinin toplanan hayvanların imha edilmesine yol açacağını savunarak, bunun "doğaya, insana ve yaşama saygısızlık" olduğunu, bu nedenle kanun teklifinin geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Komisyonun dün saat 14.00'te başlayan toplantısının sabah saatlerine kadar sürmesi üzerine muhalefet milletvekilleri, sağlıklı çalışma koşullarının kalmadığını belirterek ara verilmesini istedi. Bazı milletvekilleri sıralara vurarak tepkilerini dile getirdi. 18 saat süren görüşmelerin sonunda Komisyon Başkanı Kirişci, 22 Temmuz 14.00'te yeniden toplanmak üzere toplantıyı kapattı.

Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz\'a ertelendi
Kaynak: AA

AK Parti, Hayvan Hakları, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Oğuz Kuru: Dün başıboş hayvanları Kamboçya Çin Tayvan Vietnam gibi ülkelere satıp ihraç edebiliriz para kazandım ve böylece sorun kalmaz 6 10 Yanıtla
    Burak ÖZSARAÇ: Ferhat eser mi yaptırdı bu yorumu 2 0
  • Serdar cebeci: Hayvana verilen değer insana verilmiyor köpkelerin saldırdıgı parçaladığı çocuklar veya inlarlar köpeklerden kaçarken araba çarpan insanların hiçmi hakkı yok? Ölen insanlara bu hayvan sever şahıslar köpekler kadar değer verip ses çıkardımı? Ama söz konusu hayvan olunca birbirleriyle yarışıyorlar göstermelik amaçlı . Anca yakınlarınlarına hatta çocuklarına bu hayvanlar saldırsında öyle göreyim ben onları 6 0 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak: kaos lâ beslenen 3 tane parti var belli ettiler 2 3 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN: Kabul edilen bu 3 maddeden anladığım; evcil hayvan diye nitelendirilen sahipli veya sahipsiz tüm hayvanların yaşama özgürlüğü artık yoktur. Sokaklarda sahipsiz evcil hayvanların yaşayabilmesi için sağlanan mama,yemek,su ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak suçtur. Zaten sokakta sahipsiz her türlü evcil hayvan toplanacak ve barınaklara götürülecektir. 1 0 Yanıtla

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