TDBB Başkanı Altay: "Türk dünyasında ihtiyaç duyan tüm üye ve kardeş şehirlerin yanında olmayı, zulme karşı dimdik durmayı sürdüreceğiz"

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 ülkeden bin 200'e yakın üye belediyesi bulunan Türk Dünyası Belediye Birliği üzerinde yapılan polemiklere cevap verdi; TDBB'de, yerel yönetimler arasında ekonomik, teknik, sosyal ve kültürel iş birliklerini güçlendirmeye devam ettiklerini açıkladı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, son dönemde Türk Dünyası Belediye Birliği üzerinde yapılan polemiklere cevap vererek birlik olarak yaptıkları çalışmaları içeren bir açıklama yaptı. Başkan Altay'ın açıklaması şöyle:

"Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Türk dili ve lehçelerini konuşan ülkeler arasında kardeşlik, dayanışma ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla, hiçbir kar amacı gütmeksizin 12 Kasım 2003 tarihinde kurulmuş uluslararası nitelikte bir yerel yönetimler birliğidir. TDBB; Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Orta Asya'dan Orta Doğu'ya kadar uzanan gönül coğrafyamızdaki ülkelerin zengin kültür ve medeniyet birikimlerini dikkate alarak, dostluk ve yardımlaşmaya dayalı bir anlayışla, yerel yönetimler arasında ekonomik, teknik, sosyal ve kültürel iş birliklerini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Merkezi İstanbul'da bulunan TDBB, 31 farklı ülkeden bin 200'e yakın üye belediyesiyle faaliyet göstermektedir. TDBB Yönetim Kurulunda 16 ülke (Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Filistin Gazze, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Kuzey Makedonya, Lübnan, Moğolistan, Moldova Gagauz Özerk Yeri, Özbekistan, Sırbistan, Tataristan ve Türkiye) temsil edilmektedir. TDBB'nin temel gayesi; ortak tarih, kültür ve medeniyet mirasını koruyarak yaşatmak, yerel yönetimler arasında bilgi, görgü ve deneyim paylaşımını artırmak, şehircilik alanında sürdürülebilir kalkınma modellerini desteklemektir. Bu kapsamda birlik, tarihi ve kültürel mirasın korunmasından altyapı projelerine, sosyal-kültürel etkinliklerden eğitim programlarına, uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesinden akademik yayınlara kadar çok yönlü ve kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Üye belediyeler arasında; bilgi ve tecrübe paylaşımı programları, temalı uzman eğitimi programları, uygulamalı eğitim programları (Staj), eğitim ve gençlik çalışmaları, doktora ve yüksek lisans tezleri destekleme programı, kardeş şehir faaliyetleri, sosyal ve kültürel etkinlikler, üye ülkeler arasında karşılıklı çalışma ziyaretleri, prestij yayınlar gibi faaliyetler yapılmaktadır. Üye belediyelere yönelik teknik eğitimler, çalışma gezileri, danışmanlık hizmetleri, ulusal ve uluslararası fonlara erişim desteği, 'e-belediye' ve Kent Bilgi Sistemleri gibi dijital altyapı projeleriyle TDBB, yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerini artırmak için somut ve etkili projeler yürütmektedir. TDBB, Türk Dünyası'nın ortak sesi, dayanışma platformu ve vizyoner bir temsilcisi olarak, şehirlerin gelişimine yön veren, yerel düzeyde ortak akıl ve ortak değerler çerçevesinde iş birliğini güçlendiren kapsayıcı bir yapıdadır. Kültürel etkinlikler, gençlik ve spor organizasyonları, sosyal yardım projeleri gibi pek çok faaliyetle şehir yaşamına doğrudan katkı sunmaktadır."

Türk Dünyası'nda yürütülen faaliyetler

Başkan Altay, TDBB'nin faaliyetlerinin sadece Filistin ve KKTC ile sınırlı kalmayıp, diğer üye ülkelerde de kültürel ve sosyal katkılarla sürdürülmekte olduğunu ifade ederek, 2024 yılında desteklenen önemli etkinliklerden bazılarını şöyle sıraladı: "Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, İpek Yolu Sergisi ve Sempozyumu, Anadolu Mektebi Edebiyat ve Kültür Kampı, Türk Dünyası Çocuk Şöleni, yaz dönemi staj programları ve lisansüstü öğrencilere yönelik destek bursları. Bunların yanında, kalıcı ve somut olarak yapılan bazı çalışmalar şöyledir: Arnavutluk Skrapar Belediyesi'ne itfaiye aracı, Bosna Doboy İstok ve Bihaç Şehitlik Anıtları, Bosna Glamoç Gençlik ve Kültür Merkezi, Bosna Doboj Spreça Dostluk Köprüsü Projesi, Kırgızistan Karakol Şehri Karasaev Müze ve Anıtı Yenilenmesi Projesi, Bosna Kluç Müftülük Binası, Bosna İslam Birliği araç temini, Trebinje İslam Birliği Vakfı binasının restorasyonu, Kokoşçiçi Köy Okulu projesi, EMMAUS Öğrenci Yurdu'na servis aracı temini, Srebrenitsa'daki öğrenci yurduna mali destek, Bosna Hersek'in farklı şehirlerinde 25 adet 'Türkçe Sınıfı', Mostar Cemal Biyediç Öğrenci Yurdu Tefrişatı, Srebrenitsa Potoçari Şehitlik Merkezi restorasyonu, Srebrenik okul tadilatı, Gostivar'daki okullara teknik ekipman yardımı, Kırgızistan Göçebe Oyunları Issık Göl Camii, Kırgızistan Karakol Belediyesi iş birliğiyle Kusein Karasaev Müzesi yenilenmesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Yunus Emre Anıtı, Makedonya Jupa Belediyesi'ne itfaiye aracı, Makedonya Studeniçan Belediyesi'ne çöp kamyonu, Moldova Gagauz Özerk Yeri'nde Türkiye Parkı. Ayrıca, Gazze'ye 3 milyon 260 bin dolarlık bir yardım kampanyası düzenledik. Bunlara ek olarak TDBB, üye belediyeler arasında kardeş şehir ilişkileri kurulması için de koordinasyon sağlamaktadır. Sadece 2024 yılında Azerbaycan, Bosna Hersek, KKTC ve Kırgızistan'daki belediyelerle pek çok kardeş şehir ilişkisi kurulmasına, Balkan ülkelerinde meslek edindirme kursları açılmasına vesile olmuştur. Sonuç olarak, TDBB'nin sağladığı faydaların çok küçük bir kısmını yansıtan bu faaliyetler bile, TDBB'nin Türk Dünyası'ndaki yerel yönetimler arasında iş birliğini güçlendirme, kültürel mirası koruma ve sosyal dayanışmayı artırma misyonunu ifade etmektedir."

KKTC'ye yönelik çalışmalar

TDBB'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yerel yönetimlerin güçlendirilmesi adına çeşitli çalışmalar yürütmekte olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Bu kapsamda; birliğimiz ve Konya Büyükşehir Belediyesi, Kapalı Maraş'ın yeniden inşa sürecine çevre düzenleme çalışmalarıyla katkı sağlamıştır. 2024 yılında Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği arasında iş birliği protokolü imzalanmıştır. Karatay Belediyesi, kardeş şehri Tatlısu'ya lavanta yağı üretimi için distilasyon ünitesi kurulmasını sağlamıştır. KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve itfaiye personeline yönelik afet eğitimi programları düzenlenmiştir. Beyarmudu Belediyesi'ne cenaze aracı teslim edilmiştir. Gazimağusa'ya çevre düzenlemesi ve temizlik ekipmanı desteği verilmiştir. Hala Sultan Eğitim Kompleksi'ne maddi destek sağlanmıştır. Engelli ve yaşlı bireyler için 150 adet tekerlekli sandalye temin edilmiştir" dedi.

Filistin ve Gazze'ye yönelik faaliyetler

Başkan Uğur İbrahim Altay, TDBB'nin, özellikle İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü insanlık dışı saldırılar ve Gazze'deki yıkım karşısında sessiz kalmadığını belirterek, "Gazze'deki üye belediyelerin talepleri doğrultusunda temel insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla geniş çaplı bir yardım seferberliği başlatmıştır. Filistin halkına yönelik belediye hizmetlerinden gıda, su, yakıt ve maaş desteğine kadar uzanan yardımlar, TDBB koordinasyonunda ve Türkiye'deki üye belediyelerin güçlü katkısıyla, ilgili kamu kurumlarının iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. İsrail'in 2023'te başlattığı katliamlar öncesinde de TDBB olarak Filistin için çeşitli faaliyetler yürütülmüştür. Örnek vermek gerekirse; Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte El Halil'de İsrail tarafından yıkılan bir Filistinli ailenin evi kardeş şehir ilişkisi çerçevesinde yeniden inşa edilmiştir. Filistinli yerel yöneticilere yönelik temel ve ileri düzeyde itfaiye eğitimleri verilmiştir. Gazze üye belediyelerine yönelik bilgi ve tecrübe paylaşım programları düzenlenmiştir. Gazze Büyükşehir Belediyesi'ne yakıt yardımı yapılmıştır. El Halil Belediyesi'ne siber güvenlik eğitimi ve teknik destek sağlanmış, mobil uygulama geliştirilmiştir. Beit Hanun Belediyesi çalışanlarına maaş desteği sağlanmıştır. El Halil Belediyesi'ne sulama tankeri hibe edilmiştir. TDBB yalnızca bir birlik değil, aynı zamanda Türk Dünyası'nın ortak hafızasını, kültürel mirasını ve insani dayanışmasını temsil eden güçlü bir platformdur. Başkanlığını yürütmekten onur duyduğum bu birlik, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan büyük bir medeniyet köprüsünü, şehirler üzerinden gönüllere taşımaktadır. Türk dünyasına hizmet eden TDBB'den bazı belediye başkanlarının ayrılacağını ifade etmelerini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Tüm bu hizmetleri yapan kuruluşun toplantılarına gelmeyen, hizmetlerinde yer almayanların aidat yüksekliği ile hizmet etmiyor bahanesine sığınması Türk dünyasına vefasızlıktır. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı'nın bu konudaki açıklaması ise tam bir bilgisizlik örneğidir. Amacı sadece konuşmak ve eleştirmek olanlar, zahmet edip yapılanlara baksa hatalarını anlayacaktır. Sayın Genel Başkan Yardımcısı TDBB'ye üye belediyelerden ve TDBB desteğini hissedenlerden özür dilemelidir. Bizler, bu görevi üstlendiğimiz sürece; Türk dünyasında ihtiyaç duyan tüm üye ve kardeş şehirlerin yanında olmayı, onlarla birlikte projeler üretmeyi, zulme karşı dimdik durmayı sürdüreceğiz. Siz bizi bu kutlu yolda yalnız bıraksanız da biz bu büyük ülkü uğruna çalışmaya devam edeceğiz. Şehirlerimiz arasında dilde, fikirde ve tüm işlerde birlik ülküsünü yaşatacağız. Konya olarak bu birliğe dün olduğu gibi bugün de en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz. Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak, kardeşliğimizi pekiştirecek projeleri, birliğimizi güçlendirecek çalışmaları azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA