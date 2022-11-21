HDP'den Karkamış'la ilgili "tezgah" açıklaması: Türkiye'ye yönelik tek bir saldırı olmadı - Son Dakika
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HDP'den Karkamış'la ilgili "tezgah" açıklaması: Türkiye'ye yönelik tek bir saldırı olmadı

21.11.2022 23:47

Terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roketli saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, HDP'den saatler sonra açıklama geldi. İktidarı seçim kampanyası kapsamında savaş siyaseti yapmakla suçlayan HDP, yaşananların "tezgah" olduğunu iddia ederek, "Bugüne kadar iktidarın her türlü savaş politikasına ve yüzlerce sivilin hayatına mal olan saldırı ve işgal girişimlerine rağmen Rojava'dan Türkiye'ye yönelik tek bir saldırı dahi olmamıştır" dedi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü meydana gelen terör saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye ve Irak'ın kuzeyine hafta sonu hava harekatı başlattı. Pençe Kılıç Harekatı'nda terör hedefleri yok edilirken, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

KİLİS'E ROKETLİ SALDIRI

Harekatta büyük darbe alan terör örgütü, ilk olarak Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketle saldırdı. Olayda 1 asker ve 7 polis yaralanırken terör örgütü saldırılarına bugün de devam etti.

KARKAMIŞ'TA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'nin kuzeyinden YPG/ PKK mensuplarınca roket atıldı. İlçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet eden roketler1'i çocuk 1'i öğretmen 3 kişiyi hayattan kopardı.

HDP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Saldırılarla ilgili HDP'den saatler sonra açıklama geldi. HDP Türkiye'nin seçim kampanyası kapsamında savaş siyaseti yürüttüğünü iddia ederken, roketli saldırıları ise yalanladı.

"TEZGAHLANAN GELİŞMELER..."

Merkez Yürütme Kurulu'nun toplantı gerçekleştirdiğini belirten HDP, "Toplantıda, devreye sokulmak istenen yeni saldırı konsepti ile Taksim başta olmak üzere bunun için tezgahlanan gelişmeler ele alınmıştır. AKP- MHP blokunun Türkiye halklarına dayattığı otoriter rejimi sürdürmek, kendi iktidarının ömrünü uzatmak ve bekasını korumak için yürüttüğü savaş politikalarının topluma kaybettirdiği, halkı yoksulluğa mahkum ettiği ve geleceksizliğe sürüklediği tespiti yapılan toplantıda; bu politikaların aynı zamanda bölge halklarının yaşamını hiçe saydığı, Kürt halkı başta olmak üzere bölge halklarına düşmanlık barındırdığı tespiti yapılmıştır" dedi.

"SAVAŞ POLİTİKALARININ SOMUT GÖSTERGESİ"

Açıklama şu şekilde devam etti: "Öncelikli olarak Antep'in Karkamış ilçesi başta olmak üzere yaşamını yitiren yurttaşlarımızın ailelerine taziye dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Karkamış'ta yaşananlar, savaş politikalarının kendisiyle beraber getireceği kabul edilemez acıların somut bir göstergesidir. Bizim barış politikamız tek bir insanımızın burnunun kanamaması içindir, iktidarın toplumu acılara sürükleyen siyasetini durdurmaya yöneliktir.

"KARANLIK YANLAR AYDINLATILAMADI"

Taksim'deki katliamın karanlık ve şaibeli yanları aydınlatılmamıştır, onlarca soru işareti ve çelişki varlığını sürdürmektedir. Buna rağmen iktidarın katliamdan Kuzey Suriye Özerk bölgesini sorumlu tutması ve ilk elden Kobanî'yi işaret etmesi, önceden hazırlığı yapılan dünkü saldırılara ve savaş politikalarına zemin yapılmak istenmiştir.

"SEÇİM KAMPANYASI"

Yıllardır Kürt düşmanlığı, toplumsal kutuplaştırma ve savaş politikalarıyla varlığını sürdürmeye çalışan AKP-MHP iktidarı, seçimlere yaklaşırken iktidarını korumanın tek aracı olarak savaş siyasetini görmektedir. Kuzey-Doğu Suriye'ye yönelik hava saldırıları ve işgal tehditleri AKP-MHP iktidarının seçim kampanyasıdır. İktidarın amacı siyaseti savaş politikaları üzerinden tekrardan dizayn etmektir.

"MUHALEFET ODAKLARI BU TUZAĞA DÜŞMEMELİ"

Kuzey-Doğu Suriye halklarına yönelik operasyon ve saldırı dalgası aynı zamanda muhalefete ve Türkiye halklarının geleceğine yönelik de bir tuzaktır. Alternatif güç olma iddiası taşıyan ve Türkiye'nin geleceğini düşünen tüm muhalefet odaklarının bu tuzağa düşmemesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. İktidarın bu politikalarına alet olan kesimlerin tarih karşısında ve Türkiye toplumu nezdinde de sorumlu olacağını hatırlatmak istiyoruz.

"KOBANİ VE ROJAVA'YI SAVUNMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Kürtlerin ve Rojava'da yaşayan diğer halkların birlikte kurduğu demokratik kadın özgürlükçü sistem, Ortadoğu'nun demokratik geleceğinin teminatıdır, özgürlüğün sembolüdür. Rojava'yı ve IŞİD vahşetine karşı insanlığın sembolü olan Kobanî'yi savunmak evrensel insanlık değerlerini savunmaktır. HDP olarak Kobanî'yi ve Rojava'yı savunmaktan ve sahiplenmekten bir an bile vazgeçmeyeceğiz."

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK SALDIRI OLMADI"

Suriye'nin kuzeyinden saldırı yapılmadığını iddia eden HDP açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "AKP-MHP iktidarının iddia ettiği gibi Kuzey-Doğu Suriye'deki yaşam ve yönetim modeli Türkiye için bir tehdit değildir. Bugüne kadar iktidarın her türlü savaş politikasına ve yüzlerce sivilin hayatına mal olan saldırı ve işgal girişimlerine rağmen Rojava'dan Türkiye'ye yönelik tek bir saldırı dahi olmamıştır. Ancak iki gün önce TSK tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında, basına yansıdığı gibi su depoları, elektrik üretim tesisleri, hastane ve tahıl ambarları gibi halkın yaşam alanları büyük hasar görmüştür."

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SON DAKİKA: HDP'den Karkamış'la ilgili "tezgah" açıklaması: Türkiye'ye yönelik tek bir saldırı olmadı - Son Dakika
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