Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu

18.02.2026 11:29  Güncelleme: 11:31
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun aylar süren çalışmasının ardından hazırlanan 'Terörsüz Türkiye' raporu bugün kamuoyuna açıklanıyor. Raporun geniş bir çerçeve sunduğunu belirten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Rapor af mahiyetinde değildir. Terörün gündemden çıkarılması hepimizin sorumluluğu" dedi.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kritik bir eşik aşılıyor. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun aylar süren çalışmasının ardından hazırlanan kapsamlı rapor tamamlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 88 saatlik mesai ve 4 bin 199 sayfalık tutanakla hazırlanan raporun, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma sürecinden demokratikleşme adımlarına kadar geniş bir çerçeve sunduğunu belirtti.

RAPOR 7 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Raporun 7 bölüm ve 60 sayfadan oluştuğunu ifade eden Kurtulmuş, birinci bölümde komisyonun çalışmalarının, ikinci bölümde komisyonun temel hedeflerinin, üçüncü bölümde Türk-Kürt kardeşliği tarihinin, dördüncü bölümde komisyonda dinlenen kişilerin analizlerinin, beşinci bölümde PKK'nın kendini feshinin, altıncı bölümde sürece ilişkin yasal düzenleme önerilerinin ve yedinci bölümde demokratikleşmeye yönelik önerilerin yer aldığını açıkladı.

"RAPOR AF MAHİYETİNDE DEĞİLDİR"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş en çok merak edilen af konusu da değindi. Kurtulmuş, "Türkiye'nin iç kalesini tahkim ederek bölgede barış ve istikrarı sağlaması hem kendi güvenliği hem de bölgesel düzen açısından yeni imkan ve fırsatları ortaya çıkaracaktır. Rapor af mahiyetinde değildir. Terörün gündemden çıkarılması hepimizin sorumluluğu. 88 saat çalışıldı, 4199 sayfa tutanak tutuldu." dedi.

RAPORUN İLK 4 BÖLÜMÜNDE SÜRECİN KRONOLOJİSİ VAR

Rapor 60 sayfa ve 7 bölümden oluşuyor. İlk 4 bölümde Terörsüz Türkiye sürecinin kronolojik işleyişi bulunuyor. 5,6 ve 7'inci bölümlerde ise atılması gereken adımlar ve öneriler yer alıyor.

5. BÖLÜMDE ÖRGÜTÜN FESHİ VE SILAK BIRAKMA SÜRECİ

5'inci bölümde örgütün feshi ve silah bırakma sürecine yer verilirken bu konuda iç ve dış güvenlik unsurlarının PKK'nın silah bırakmasına dair bir teyit mekanizması içinde olması gerektiğine vurgu yapılıyor. Bölümde silah bırakma ile yasal düzenlemelerin zamana yayılarak ilerleyebileceğine atıf yapılıyor. Düzenlemelerin duruma özel ve geçici olması gerektiğine vurgu yapılırken af algısı oluşturması gerektiğine dikkat çekiliyor.

YASAL DÜZENLEMELER 6. BÖLÜMDE

6'ıncı bölümde ise yasal düzenleme önerileri bulunuyor. Örgütün silah bırakma ve sonraki süreç, örgüt üyelerinin hukuki durumu ve toplumla bütünleşme adımları raporda yer alıyor. Süreçte görev alanlara yasal güvence sağlanması da yasal öneriler arasında.

SON BÖLÜMDE AİHM VE AYM KARARLARINA UYULMA ÇAĞRISI VAR

7'inci bölümde de AİHM ve AYM kararlarına uyulma çağrısı var. Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılmasına da raporda atıf yapılıyor. Doğuştan gelen haklar ise dikkat çeken başlıklar arasında. Raporda yine şiddet içermeyen eylemlerin de terör dışına çıkarılması gerektiği belirtiliyor. Terörle Mücadele Kanunu'nun belirleyici tanım üzerinden yeniden belirlenmesi gerektiği ifade ediliyor.

RAPORDA UMUT HAKKI YOK

Abdullah Öcalan'la ilgili konuşulan umut hakkı ibaresi ise raporda yer almıyor.

UMUT HAKKI NEDİR?

Ceza hukukunda kullanılan bir kavram olan "Umut hakkı" mahkum edilmiş kişilerin belirli koşullar altında yeniden topluma kazandırılma ve serbest bırakılma hakkını ifade eder.

Bu kavram, özellikle ağır cezalar almış ya da ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış kişileri kapsar. Umut hakkı, cezanın infazı sırasında mahkumun pişmanlık göstermesi, topluma yeniden kazandırılma potansiyelinin bulunması ve iyi hal gibi unsurlar göz önüne alınarak belirli bir süre sonra serbest kalma umuduna sahip olmasına olanak sağlar.

Numan Kurtulmuş, Demokrasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Hukuk

  mustafa sagdic:
    af değil umut, , zam değil güncelleme, ceza değil temkin, vallaha ne diyeyim sizde haklısınız. inanan çok
    Szka788304:
    genel ve yerel yönetimler itifakı şehir itifakı yok burada ne geçmişi çok eski bir ülke sorunu halk talepleri muhatabımız kim güneydoğu talepler kimden az yesamanı
  Oğuz Özen:
    terörle müzakere yapılmaz mücadele yapılır NOKTA
  tuncay8891:
    ya ne gevsek bal gibi ana yasa icin oyun oynaniyo
  ender3316:
    halen bu bğskevitin peşinde giden varmı ya ??
  Alper Elma:
    kardeşim o zaman umut hakkı nedir bu detaylı anlatım şunu gecistirmeyin, terör başına af olmasin
