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Türkiye ile Ermenistan'ın normalleşme sürecindeki ilk toplantısı olumlu geçti - Son Dakika

Türkiye ile Ermenistan'ın normalleşme sürecindeki ilk toplantısı olumlu geçti

14.01.2022 15:23
Türkiye ile Ermenistan'ın normalleşme sürecindeki ilk toplantısı olumlu geçti

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme süreci kapsamında gerçekleştirilen ilk toplantının olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme süreci kapsamında gerçekleştirilen ilk toplantının olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme süreci kapsamında ilk toplantının gerçekleştirildiğini açıkladı. İlk toplantının olumlu ve yapıcı bir atmosferde geçtiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova'da biraraya gelmiştir. Özel temsilciler, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen bu ilk görüşmelerinde Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik olarak ön görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır. Özel temsilciler arasındaki ikinci görüşmenin yeri ve tarihi diplomatik kanallardan bilahare belirlenecektir." - ANKARA

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Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan, Moskova, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Türkiye ile Ermenistan'ın normalleşme sürecindeki ilk toplantısı olumlu geçti - Son Dakika
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