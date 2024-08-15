Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile yaptığı ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, "Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı." diyerek bu zaptın tarihi önemde olduğunu ifade etti. Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ise "Bu iki ülkenin tarihindeki ilk mutabakat zaptıdır." ifadelerini kullandı.

15.08.2024 19:15  Güncelleme: 19:40
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik iş birliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandığını, bunun tarihi önemde olduğunu bildirdi.

Bakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 4'üncü Toplantısı'nın ardından Bakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

TÜRKİYE VE IRAK ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Türkiye ve Irak'ın, iki ülke liderlerinin ortaya koyduğu iradenin gereğini ortaya koymak için yoğun bir mesafe yürüttüğünü vurgulayan Fidan, terör örgütü PKK konusunda Irak'taki farkındalığın arttığının görüldüğünü söyledi. Fidan, Türkiye ile Irak'ın bir süredir müzakeresini yaptığı askeri, güvenlik iş birliği ve terörle mücadeleye dair mutabakat zaptının, iki ülkenin savunma bakanları tarafından imzalandığını ve bunun tarihi önemde olduğunu kaydetti.

Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı

Anlaşmada öngörülen ortak koordinasyon ve eğitim merkezleri marifetiyle iş birliğinin bir üst seviyeye taşınacağına inanıldığını dile getiren Fidan, terörle mücadele konusunda Irak ile geliştirilmekte olan anlayış birliğini sahada somut adımlarla ilerletmenin arzu edildiğini belirtti.

Bakan Fidan, Irak ile tarihi ilişkileri daha da kurumsallaştırmak için stratejik seviyede alınan kararları hayata geçirmeye devam ettiklerini dile getirerek, Irak konusunda önemli çalışmalar yapıldığını ve hayata geçirildiğini söyledi. Son dönemde siyasi ve teknik düzeydeki karşılıklı temasları yoğunlaştırdıklarına, ilişkileri güçlendirdiklerine dikkati çeken Fidan, bu olumlu seyrin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisanda Irak'a gerçekleştirdiği "tarihi ziyaretle" taçlandırıldığını vurguladı.

Fidan, Erdoğan'ın ziyaretinde 27 anlaşma ve mutabakat zaptının imzalanmasının, "ortak iradenin en önemli tezahürü" olduğunu belirterek, iki ülke arasında imzalanan Stratejik Çerçeve Anlaşması'nın, gerekli görülen işbirliği alanlarında Ortak Daimi Komiteler kurulmasını öngördüğünü anımsattı. Komitelerin ticaret, enerji, su meselesi, ulaştırma, sağlık ve eğitim gibi alanlarda ilişkileri tüm veçheleriyle güçlendirdiğinin altını çizen Fidan, temasların kurumsallaşmasının komiteler marifetiyle gerçekleştiğini belirtti.

Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı

Fidan, Stratejik Çerçeve Anlaşması'yla oluşturulan Ortak Planlama Grubu'nun komiteleri denetlemek ve çalışmalara yön vermekle görevli olduğuna işaret ederek, iki ülkenin bakan yardımcılarının eş başkanlığında dün yapılan Ortak Planlama Grubu'nun hazırlık toplantısında, imzalanan anlaşmaların uygulanması ve daimi komitelerin faaliyete geçirilmesi bağlamında gelinen aşamaların ele alındığını aktardı. Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 4'üncü Toplantısı'na Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun yanı sıra Iraklı üst düzey yetkililer ve mevkidaşlarının katıldığını belirten Fidan, Aralık 2023'te ve Mart 2024'te da aynı formatta bir araya geldiklerini hatırlattı.

TERÖRLE MÜCADELE

Fidan, Irak'ın, terör örgütü PKK'yı önce "ortak tehdit", ardından da "yasaklı örgüt" ilan etmesinin kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Bugünkü toplantımızda da başta PKK ile mücadele olmak üzere ilişkilerimizin güvenlik, askeri ve istihbarat boyutunu da etraflıca ele aldık. İlave işbirliği fırsatlarını değerlendirdik. Irak tarafının yasaklı örgüt kararı uyarınca PKK iltisaklı üç siyasi parti hakkında kapatma kararı almasından duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik." ifadelerini kullandı. Terörle mücadele konusunda temasları kesintisiz şekilde sürdüreceklerini söyleyen Fidan, Türkiye ile Irak'ın bir süredir müzakeresini yaptığı askeri, güvenlik işbirliği ve terörle mücadeleye dair mutabakat zaptının her iki ülke için de hayırlı olmasını diledi, emeği geçenlere teşekkür etti.

15 YAŞ ALTI VE 50 YAŞ ÜSTÜ IRAKLILARA VİZE SERBESTİSİ

Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Bağdat'ı ziyareti sırasında mutabık kalınan 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için vize serbestisi uygulamasını da 1 Eylül itibarıyla başlatma konusunda bugün karar aldık." dedi. Bölgenin çok sancılı bir süreçten geçtiğini ve İsrail'in neredeyse bir yıldır Gazze'deki sivilleri acımasızca hedef aldığına dikkati çeken Fidan, "Biz Irak'la Filistin meselesinde tek ses, tek yüreğiz." diye konuştu. Fidan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'de yaptığı konuşmaya işaret ederek, Abbas'ın Meclis çatısı altından bütün dünyaya seslendiğini kaydetti.

Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı

"İKİ ÜLKENİN TARİHİNDEKİ İLK MUTABAKAT ZAPTI"

Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik iş birliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptının imzalanması hakkında konuşan Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, "Sayın Irak Savunma Bakanı ve Sayın Türkiye Savunma Bakanı tarafından paraflar atılmıştır. Zannediyorum bu iki ülkenin tarihindeki ilk mutabakat zaptıdır." dedi.

Hüseyin, daha önce iki ülke arasında ortak işbirliğini ve askeri güvenlik iş birliğini kapsayan toplantı tutanakları olsa da bugün imzalanan zaptın ilk mutabakat zaptı olması bakımından önemine işaret etti. Irak Anayasasına bağlı olduklarını dile getiren Hüseyin, "Irak topraklarından kaynaklı komşu ülkelere yönelik herhangi bir tehdit bizim anayasamıza aykırıdır ve ilkelerine aykırıdır." ifadesini kullandı. Hüseyin, bu anlayışla hareket ettiklerini, bunun Irak'ın egemenliğini de korumak anlamına geldiğini, çünkü komşu ülkelere yönelik tehditlerin aynı zamanda Irak'a yönelik tehdit olduğunu söyledi.

Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı
Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, Fuad Hüseyin, Hakan Fidan, Türkiye, Dünya, Irak, PKK, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika

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