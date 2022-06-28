Ümit Özdağ, yasak kalkınca Hatay'a girdi: Şehri savunacaksanız Suriye tarafından savunun - Son Dakika
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Ümit Özdağ, yasak kalkınca Hatay'a girdi: Şehri savunacaksanız Suriye tarafından savunun

28.06.2022 10:07

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Suriye sınırına sembolik mayın döşemek için Hatay'a gideceğini söylemiş fakat Valilik kararıyla şehre alınmamıştı. Yasağın kalkmasından sonra şehre giren ve partisinin Hatay İl Başkanlığı önünde konuşan Özdağ, "Hatay'ı Adana tarafından savunmayacaksanız, savunacaksanız Suriye tarafından savunun. Adana'dan gelen Zafer Partisi'ni değil, Suriye tarafından gelen IŞİD ve El-Kaide'yi durdurun." sözleriyle şehre alınmamasına tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iki gün önce yaptığı açıklamayla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gideceğini ve Suriye sınırına iktidara geldiklerinde tamamlanmak üzere ilk mayını döşeyeceklerini söyledi.

ÖZDAĞ HATAY'A ALINMADI

Özdağ, Hatay girişinde jandarma tarafından durduruldu ve Valilik kararı gerekçe gösterilerek kente alınmadı. Bunun üzerine bulunduğu yerden ayrılmama kararı alan Özdağ, yasak kaldırılana kadar kent girişinde bekledi.

ÖZDAĞ'IN KENTE GİRİŞ YASAĞI KALDIRILDI

Yasağın daha sonra kaldırıldığını duyuran Özdağ, "Büyük Türk Milleti, Bugün Hatay Valisi, Anayasa'ya aykırı ve hukuksuz bir şekilde aldığı, Zafer Partisi'nin Hatay'a girişinin engellenmesi kararından, sizlerin ve demokrasiye inanarak bize destek veren herkesin iradesi karşısında geri adım attı." dedi.

Hatay'a alınmayan Ümit Özdağ, yasağın kaldırılmasıyla birlikte kente girdi

HATAY'A DOĞRU YOLA ÇIKTI

Özdağ, yasağın kaldırılmasının ardından Hatay'a doğru yola çıktığını belirterek "7000 yıllık Türk Yurdu Hatay'a, Antakya'ya ulaşmak üzereyiz. Hoşgörü ve kardeşliğin sembolü sevgili Hataylıları sevgi ve saygı ile selamlıyoruz. Ve bütün Türkiye gibi Hatay'a da Suriyeli misafirlerimizi sadece turist olarak göreceğimiz bir Türkiye ve Hatay sözü veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"3.7 MİLYON RAKAMI BÜYÜK BİR YALAN"

Valiliğin yasağı kaldırmasının ardından kente giriş yapan Özdağ, Zafer Partisi Hatay İl Başkanlığında yaptığı konuşmada şunları söyledi: "İran üzerinden Afganistan ve Pakistan'dan, Hindistan'dan gelmesi beklenen 10 milyonlarca kaçağın Türkiye'ye yöneleceğini bütün bilimsel araştırmalar gösteriyor. Değil 2 metrelik duvar, Çin seddi inşa etseniz yine de bu göçü durdurmak mümkün değil. Halen ülkemizde 10 milyonun üzerinde sığınmacı ve kaçak var. 3,7 milyon rakamı büyük bir yalan. Hatay'daki rakam en az 700 bin.

"TÜRK MİLLETİNDEN YETKİ İSTEYECEĞİZ"

Sadece meselemiz mevcut sığınmacı ve kaçakların vatanlarına dönmesi değil, onun da ötesinde yenilerinin gelmesini engellemektir. Bunun için biz Anadolu Kalesi adlı bir projeyi hazırladık. Bu projeyi bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi olarak da son şeklini 2 hafta önce verdik. Türk milletinden önümüzdeki seçimde bu kararnamenin devreye sokulması için yetki isteyeceğiz. İHA'lar, SİHA'lar, harekete duyarlı sensörler, balonlar, bunların eş güdümle çalışmasıyla sağlayacağız.

"BU COĞRAFYAYI SAVUNMAZSANIZ YIKILIRSINIZ"

Ancak bunun da yeterli olmadığını biliyoruz. Anti personel mayın döşenmesi yeni göçlerin olmaması için atılacak en önemli kararlardan bir tanesi. Ottawa Sözleşmesi'nden çekileceğiz. Bu sözleşmeyi kabul eden ülkelerin hiçbiri Türkiye gibi geçiş ülkesi değil. Anadolu sadece şimdi değil, binlerce seneden beri bir geçiş coğrafyasıdır. Bu coğrafyayı savunamazsanız yıkılırsınız.

"HATAY'I SURİYE TARAFINDAN SAVUNUN"

Herkes duysun ve bilsin. Kimse bu sınırlara yaklaşmasın. Bu, Türkiye'nin hakkıdır. Zafer Partisi olarak siyasi iktidarı Türk halkının onayıyla aldığımız takdirde bunu yapabiliriz. Bunun ilk sembolik adımını atmak üzere bugün Hatay'da, sınırda... Gerçek mayın değil arkadaşlar, oto yedek parçası, eski. Onu sınırda sembolik olarak sınırda gömecek ve basın açıklaması yapacaktık. Ama hayret verici şekilde İçişleri Bakanından Hatay Valisine kadar insanlar ayağa kalktı. Sınırda birlikler vaziyet almışlar. Arkadaşlar, hayırdır? Siz Hatay'ı Adana tarafından savunmayacaksanız, savunacaksanız Suriye tarafından savunun. Adana'dan gelen Zafer Partisi'ni değil, Suriye tarafından gelen IŞİD ve El-Kaide'yi durdurun. Zafer Partisi olarak tekrar söz veriyorum: 2023 Haziran'ından itibaren Suriyeli misafirlerimiz geri dönmeye başlayacaklar."

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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü Hatay'a alınmayan Ümit Özdağ, 'Mayın gerçek mi?' sorusuna gülerek cevap verdi: Öyle şey olur mu ya Hatay'a alınmayan Ümit Özdağ, 'Mayın gerçek mi?' sorusuna gülerek cevap verdi: Öyle şey olur mu ya

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Son Dakika Politika Ümit Özdağ, yasak kalkınca Hatay'a girdi: Şehri savunacaksanız Suriye tarafından savunun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ, yasak kalkınca Hatay'a girdi: Şehri savunacaksanız Suriye tarafından savunun - Son Dakika
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