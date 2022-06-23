CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin oluşturduğu 6'lı masa gerçekleştirdiği 4 toplantıya rağmen henüz cumhurbaşkanı adayını belirleyemedi.
Muhalif seçmenin nabzını yoklayan ASAL Araştırma, 3 bin seçmen üzerinde yaptığı ankette, vatandaşa "Sizce Millet İttifakı'nın adayı kim olmalıdır?" sorusunu yöneltti.
Ankete göre, vatandaşların yüzde 25.8'i Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istiyor. Yavaş, ankette en çok oy olan birinci isim olurken Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu, Yavaş'ın oldukça gerisinde kaldı.
Ankette en çok oy alan ikinci isim CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu oldu. CHP lideri, yüzde 11.5 oy toplayarak İmamoğlu'nun önünde yer aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 9.4 oy aldı. Bu sonuçlara göre, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun aldığı toplam oy Mansur Yavaş'ın oy oranına yetişemedi.
"Ben başbakan olacağım" çıkışında bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oy oranı yüzde 7.2olarak ölçüldü. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise 5,5 oy aldı.
İşte paylaşılan ankete ilişkin sonuçlar:
Mansur Yavaş:%25.8
Kemal Kılıçdaroğlu:%11.5
Ekrem İmamoğlu:%9.4
Meral Akşener:%7.2
Selahattin Demirtaş: % 5.5
Muharrem İnce: %1.
Abdullah Gül: %0.8
Tunç Soyer: %0.6
Ahmet Davutoğlu: %0.4
Fikrim Yok/Cevap Yok:%36.7
Son Dakika › Politika › Vatandaşlara 'Millet İttifakı adayı kim olmalı?' sorusu yöneltildi! Mansur Yavaş açık ara fark attı - Son Dakika