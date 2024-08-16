Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz\'den AK Parti\'ye geçen belediye başkanlarına çağrı: Gelin tövbe edin

Politika

Yeniden Refah Partili (YRP) bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesi sonrası Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Haberler.com'a özel dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

31 Mart yerel seçimlerinde Erzurum'da başka partilerden belediye başkanı seçilen 3 isim AK Parti'ye katıldı. İYİ Parti'den Horasan Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Özdemir, Yeniden Refah Partisi'nden Aziziye Belediye Başkanı seçilen Emrullah Akpunar ve Yeniden Refah Partisi'nden Köprüköy Belediye Başkanı seçilen Nevzat Karasu partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin konuğu oldu. Altınöz, AK Parti'ye geçen belediye başkanlarıyla ilgili konuştu.

"BURADA SİYASETE DEVAM ETMELİYDİNİZ"

Altınöz, "Vatandaşın seçtiği belediye başkanları olarak, Yeniden Refah Partisi'nden seçilen belediye başkanları olarak siz burada siyasete devam etmeliydiniz. Çünkü zaten vatandaş ahlaklı belediyecilik yapacağınız için size oy verdi. Siz israf yapmayacağınız için size oy verdi. Siz hırsızlık, yolsuzluk yapmayacaksınız diye size oy verdi. Yoksa birçok belediye başkan adayı vardı, onlara verirlerdi oyu." ifadelerini kullandı.

"SİZİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

Yeniden Refahlı Altınöz, "Şimdi ne oldu? Gittiniz iktidar partisine... Vatandaş iktidar partisinden memnun olsaydı iktidar partisinin belediye başkanına oy verirdi. Bunu gece başınızı yastığa koyduğunuzda düşünün. Sizi zor günler bekliyor. Ben sizin halinize üzülüyorum. Çünkü siz temiz insanlarsınız, düzgün insanlarsınız. Bizimle birlikte temiz bir sayfa açıp hayatınızda çok hayırlı işlere imza atacağınız yerde gittiniz iktidar partisinin belediye başkanı oldunuz. Bakalım yarın neler olacak... Ben o belediye başkanlarımızla bir iki ay sonra yeniden konuşma isterim. Acaba bu yapılan alışverişten kim karlı çıkacak?" dedi.

"KAPILARIMIZ AÇIK, ÇIKIN GELİN, TÖVBE EDİN"

AK Parti'ye giden belediye başkanlarına kapıyı da açık tutan Altınöz, "Belediye başkanlarımızın yaptığı işin ne kadar yanlış olduğunu bir iki ay içerisinde onların da bunu çok iyi anlayacağını düşünüyorum ama kapılarımız açık. Çıkın gelin, tövbe edin. Yeniden Refah Partisi'ne gelin, 'Biz bir yanlış yaptık, baba ocağına döndük' deyin ve bizimle çalışmaya devam edin." şeklinde konuştu.