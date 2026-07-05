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Çocuklara Sebze Yedirmenin Yolları

Çocuklara Sebze Yedirmenin Yolları
05.07.2026 10:45
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Çocukların sebze sevmesini artırmak için pratik yöntemler ve öneriler sunulmuştur.

Çocukların yeterince sebze yemesini sağlamak zor olabilir. Ebeveynlik forumları ve sohbet grupları "Çocuğumun yalnızca bej renkli yiyecekler yemesi normal mi?" gibi sorularla dolu.

Bunun bir nedeni, çocukların erken yaşta tatlı yiyecekleri tercih etmeye başlaması.

Anne sütü bile doğal şekerler içeriyor.

Katı gıdalara geçtiklerinde ise bir parça brokoli ya da bir kaşık ıspanak yedirmek zor olabiliyor.

Oysa çocukların bol miktarda meyve ve sebze içeren çeşitli bir diyete ihtiyacı var.

Kötü beslenme; bilişsel işlevleri, konsantrasyonu, davranışı ve hatta okul performansını etkiliyor.

Çocuklarda obezite artıyor; bu durum uzun vadeli sağlık sorunlarının yanı sıra daha kötü eğitim sonuçlarıyla da bağlantılı.

Neyse ki araştırmacılar çocuklukta beslenme alışkanlıklarını iyileştirmenin yeni yollarını araştırıyor ve bazı yenilikçi çözümler bulmuş durumda.

Uzmanların evde deneyebileceğinizi söylediği altı basit yöntemi derledik.

1. Sık sık maruz bırakma

İngiltere'de Leeds Üniversitesi'nde biyopsikoloji profesörü Marion Hetherington'a göre erken çocuklukta mümkün olduğunca farklı türde sebzeleri sık sık sunmak fark yaratabilir.

Çocuğun sebzelere olan ilgisini artırmak için en başarılı dönem okul öncesi yıllar.

Hetherington "Beş yaşına kadar çocukları sebzelere maruz kılmayı artırmaya başlamazsanız, artık çok geç olur" diyor.

Araştırmalar çocukların bir yiyeceği kabul etmeden önce genellikle birkaç kez tekrar tekrar sunulmasına ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Ancak bu sayının tam olarak kaç olduğu konusunda bulgular karışık: 5 ile 15 arasında değişiyor. Bu, muhtemelen tüm çocukların farklı olmasından kaynaklanıyor.

Bir yaşın altındaki çocuklar, genellikle yeni yiyecekleri denemeye karşı daha yüksek isteksizlik (besin neofobisi ya da yeni bir yiyeceğe karşı duyulan korku) gösteren okul öncesi çocuklara (3-4 yaş) kıyasla daha az sayıda maruz kalmaya ihtiyaç duyabilir.

Ve bu süreç, çocuğunuz doğmadan önce bile başlayabilir. Bir annenin yediklerinin amniyotik sıvı yoluyla fetüse geçtiğine ve bebeğin yiyecek tercihlerini şekillendirebildiğine dair kanıtlar var.

2. Önce sebze sunun

Çocuklara bir yiyeceğin onlar için iyi olduğunu söylemek ters etki yaratabilir çünkü çocuklar "sağlıklı" yerine "lezzetli" olarak tanımlanan yiyecekleri seçme eğilimindeler.

Bunun yerine sebzeleri ne zaman sunduğunuza dikkat edin.

Hetherington, sebzeleri çocuklar en aç oldukları anda, yani öğünün başında sunmanın yeme olasılığını artırdığını söylüyor:

"Çocuklar çoğu zaman en çok neyi seviyorsa ilk onu yer.

"Bezelyeye geldiklerinde ise artık açlıkları azalmış veya kalmamıştır."

Bu nedenle diğer yüksek kalorili yiyeceklerle rekabeti ortadan kaldırmak faydalı olabilir.

Pennsylvania State University'de beslenme bilimleri profesörü Barbara Rolls'a göre önce sebzeleri teşvik etmek çocukların aşırı yemesini de önlemeye yardımcı olur.

Batı diyetlerinde sebzeler kahvaltının tipik bir parçası olmasa da sabah ilk iş olarak tüketilmemesi için bir neden yok.

Omlete mantar ve ıspanak eklemeyi ya da kahvaltılık muffinlere kabak koymayı deneyebilirsiniz.

2023 yılında İngiltere'deki sekiz çocuk bakım merkezinde yapılan bir çalışmada, araştırmacılar çocuklara sunulduğu zamanların yüzde 60'ından fazlasında kahvaltıda sebze yediklerini buldu.

3. Daha sağlıklı yiyeceklerin porsiyonunu büyütün

Sebzeleri kahvaltıda veya yemekten önce sunmak gerçekçi gelmiyorsa, başka bir yaklaşım da servis porsiyonların oranlarını ayarlamak olabilir. Yani yüksek kalorili bileşenleri azaltıp sebzelerin miktarını artırmak.

Bunu sebzeleri garnitür olarak artırarak ya da havuç ve kabak gibi sebzeleri soslara rendeleyerek yapabilirsiniz.

Araştırmalar, et-sebze oranı değiştirildiğinde insanların benzer miktarda yemek yemeye devam ettiğini, ancak daha fazla sebze tükettiklerini gösterdiğinden bu yöntem etkili olabilir.

Araştırmacılar çocuğun tabağındaki meyve ve sebze miktarının %50 artırılmasının, yedikleri meyve ve sebze miktarını artırdığı tespit etti.

Diğer araştırmalar ise okul öncesi çocukların yemek sırasında farklı sebzeler arasında seçim yapabildiklerinde, daha fazla sebze ve daha az sağlıksız yiyecek tükettiklerini gösteriyor.

4. Sebzelerin görünümünü değiştirin

Çocuğun yediği yiyeceği nasıl algıladığını değiştirmek de faydalı bir yol: Yemek tercihimizin büyük bir kısmı gözlerimizle başlar.

Birden fazla seçenek sunulduğunda çocuklar en tanıdık ve hoş görünen yiyeceğe yönelir.

Bu da yiyeceklerin sunumunu değiştirmenin çocukların daha fazla sebze yemesine yardımcı olabileceği anlamına gelir.

Bir araştırma ekibi, yiyeceklerin tabakta şekil verilmiş halde sunulmasının çocukların yeni yiyecekleri yemelerine yardımcı olduğunu buldu.

Başka araştırmalar, meyve ve sebzeler ilginç şekillerde kesildiğinde – örneğin kelebek, çiçek ya da oyuncak ayı – çocukların daha fazla tükettiğini gösteriyor.

Bu da sağlıklı yiyecekleri eğlenceli göstermenin onları cazip hale getirdiğini ortaya koyuyor.

Araştırmalar, sağlıklı yiyeceklerin daha görünür ve erişimi kolay atıştırmalıklar olarak sunulmasının da tüketimi artırdığını gösteriyor.

10-13 yaş arası çocukların, ayrı tabaklar yerine tek bir kapta porsiyonlanmış şekilde sunulan sebzeler arasından daha fazla seçip yedikleri bulunmuştur.

Okul öncesi çocukların da bölmeli tabaklarda sunulan yiyeceklerde sebzeleri %36 daha fazla yedikleri görülmüştür.

5. Birlikte yemek yiyin

Ebeveynlerin ne yediği, çocukların neyi yemenin normal olduğuna karar vermesinde önemli bir rol oynar.

Ebeveynler sağlıksız atıştırmalıklar tüketirse çocuklarının da bunu yapma olasılığı daha yüksektir.

Fast food tüketen ya da kahvaltıyı atlayan ebeveynlerin çocuklarında da benzer alışkanlıklar daha yaygın.

Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırma, daha sağlıklı beslenen ebeveynlerin çocuklarının daha az kek, çikolata ve tuzlu atıştırmalık tükettiğini gösterdi.

Benzer şekilde, sağlıklı beslenme davranışlarını modelleyen ebeveynlerin çocuklarının daha fazla meyve ve sebzeden hoşlandığı bulundu.

Haftada en az üç kez birlikte yemek yemek daha sağlıklı kilo, daha iyi beslenme alışkanlıkları ve ebeveynler de sağlıklı besleniyorsa daha sağlıklı yiyecekler tüketme olasılığıyla ilişkilendiriliyor.

Uzun vadeli bir çalışma ise düzenli aile yemeklerine katılanların daha yüksek fiziksel uygunluk düzeyine sahip olduğunu ve daha az gazlı içecek tükettiğini de ortaya koydu.

6. Yemeği eğlenceli hale getirin

Yediklerimizin büyük bir kısmı yiyecekle kurduğumuz ilişkiye dayanır.

Araştırmacılar ayrıca çocukları belirli yiyecekleri yemeye zorlamanın, yiyeceklerden alınan keyfi azaltabileceği ve daha az sağlıklı bir diyete yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Benzer şekilde, çocukları sağlıksız bir ödülle teşvik etmek sağlıksız yiyeceklere olan tercihlerini artırabilir.

Ancak bir çalışmaya göre çocukların yiyeceklerle oynamasına izin vermek, besin neofobisini azaltmaya yardımcı olabilir.

Bu araştırmada uzmanlar çocukları pancar, nohut ve lahana gibi malzemelere dokunmaya, koklamaya ve yakından incelemeye teşvik etti, ancak tatmaları beklenmedi.

Çocuklar alışılmadık malzemelere daha açık hale geldi ve daha sonra bunları denemeye daha istekli oldular.

Yemek yapmaya teşvik edilmek de tanımadıkları yiyecekleri yeme isteklerini artırdı.

Çalışmaya katkıda bulunan deneysel şef Jozef Youssef, anahtarın çocukların yiyecek deneyimini yeniden şekillendirmek olduğunu söylüyor.

"Yemeği oyunlaştırmak ve duyusal etkileşim yaratmak çocuklarda işe yarıyor" diyor:

"Çok rahat, baskı olmayan bir ortamda çocuklar yiyeceklerle oynamaya, tatmaya, denemeye ve farklı şeyler keşfetmeye oldukça istekli oluyor."

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çocuklara Sebze Yedirmenin Yolları - Son Dakika

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