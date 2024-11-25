Prof. Dr. Akçay: Elektronik sigara kullanımı 11-13 yaşa kadar düştü - Son Dakika
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Sağlık

Prof. Dr. Akçay: Elektronik sigara kullanımı 11-13 yaşa kadar düştü

Prof. Dr. Akçay: Elektronik sigara kullanımı 11-13 yaşa kadar düştü

AKCİĞER kanserinde büyük etkenlerin başında gelen tütün ürünleriyle ilgili son gelişmeleri aktaran Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve TÜSAD Başkanı Prof. Dr. M. Şule Akçay, elektronik sigaralara dikkati çekti.

25.11.2024 17:18  Güncelleme: 17:23
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AKCİĞER kanserinde büyük etkenlerin başında gelen tütün ürünleriyle ilgili son gelişmeleri aktaran Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve TÜSAD Başkanı Prof. Dr. M. Şule Akçay, elektronik sigaralara dikkati çekti. Elektronik sigaraların 'Sigarayı bırakma ürünü' diye reklamının yapıldığını ancak sağlığa zararının büyük olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akçay, "Ne yazık ki elektronik sigara kullanım yaşı 11-13 yaşlara kadar düşmüş durumda. Tütün ürünlerini satanlar 'zararı azaltılmış ürünler' diye reklam yapıyorlar, 'sigarayı bırakma ürünü' diyerek servis ediyorlar. Bu şekilde bir ürün kesinlikle değil" dedi.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) tarafından düzenlenen 46'ncı Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi Aksu ilçesi Kundu bölgesindeki bir otelde gerçekleştiriliyor. Kongrede düzenlenen basın toplantısında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve TÜSAD Başkanı Prof. Dr. M. Şule Akçay, Hacettepe Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Deniz Köksal, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve Kongre Bilimsel Komite Başkanı Prof. Dr. Nilgün Yılmaz Demirci, Katip Çelebi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve TÜSAD Yürütme Kurul üyesi ve KOAH Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. M. Onur Turan, İzmir Şehir Hastanesi'nden TÜSAD Yürütme Kurulu ve Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Üyesi Doç. Dr. Özgür Batum, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nden TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Berna Kömürcüoğlu son gelişmeleri değerlendirdi.

'TÜTÜN ÜRÜNLERİ TEPEDEN TIRNAĞA HASTALIK SEBEBİ'

Prof. Dr. M. Şule Akçay, tütün ürünlerinin kullanımının aktif ve pasif olarak ikiye ayrıldığını ve geleneksel sigaraların 1950 yılından bu yana sağlığa zararlı olduğunun bilinmesi nedeniyle için artık sağlığa zararlı olup olmadığı konusunun tartışılmadığını söyledi. Tütün ürünlerinin tüm vücuda olan etkisinden de söz eden Akçay, "Beyinden bacağa yani tepeden tırnağa hastalık sebebi. Pek çok bilinmeyen hastalığa da sebep oluyor. Duman altında kalanlar da benzer hastalıklara maruz kalıyor" dedi.

'ELEKTRONİK SİGARA KULLANIMI 11-13 YAŞLARA KADAR DÜŞTÜ'

Elektronik sigaranın da piyasada sağlığa zararı yokmuş gibi ya da sigarayı bırakmak için bir araç olarak reklamının yapılmasının insanları yanlışa ittiğini ve elektronik sigaranın da ciddi zararlarının olduğunu kaydeden Prof. Dr. M. Şule Akçay, "Yeni nikotin ürünleri kısa sürede içerisinde sağlığa zararları ortaya konmuş bilinen durumlardır. Elektronik sigara kullanım yaşı 11-13 yaşlara kadar ne yazık ki düşmüş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın tümünün çok merkezli olarak önlem alması gerekiyor. Elektronik sigara kullanımı maalesef erken yaşlara kaymış durumda. Tütün ürünlerini satanlar 'zararı azaltılmış ürünler' diye reklam yapıyorlar 'sigarayı bırakma ürünü' diyerek servis ediyorlar. Bu şekilde bir ürün kesinlikle değil. Bunun altını çizmek lazım. İthali, satışı yasak olan maddeler ama gençler ne yazık ki bir şekilde ulaşıp kullanabiliyorlar" diye konuştu.

YAPAY ZEKADAN DESTEK ALINDI VE ERKEN TEŞHİS KOLAYLAŞTI

Hacettepe Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Deniz Köksal akciğer kanserinde de tıpkı diğer kanser türlerinde olduğu gibi erken teşhisin hayat kurtardığını belirtti. Prof. Dr. Köksal, yapay zekayı da artık teşhis yöntemi olarak kullanmaya başladıklarını söyledi. Prof. Dr. Köksal, "Yapay zeka uygulamaları çok sayıda çekilen tomografileri 'bunda hiçbir şey yoktur' diyebilecek duruma geldi. Hekimin iş yükünü azaltıp ama hiçbir zaman hekimin yerine geçemeyecek sistemler. Karar destek mekanizması olarak kullanılabiliyor. 2024 yılı ocak ayında bir firma yapay zeka ürününü bize bağışladı. Biz de kabul ettik. Akciğer grafilerini herhangi bir nedenle gelen hastaların alınan grafileri sistem değerlendiriyor ve rapor çıkarıyor. Günde 300 akciğer grafisi çekiliyor. Sistem bize '300 grafinin 20'sinde nodül var' diyor bizde bakıyoruz değerlendiriyoruz. Her gün 1-2 şüpheli vaka çıkıyor. Bu şekilde yıl içinde 8 hastada erken kanser tümörü tespit ettik" dedi.

'40 YAŞ ÜSTÜ 4-5 KİŞİDEN BİRİ KOAH'

Katip Çelebi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve TÜSAD Yürütme Kurul üyesi ve KOAH Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. M. Onur Turan KOAH'la ilgili bilgi verdi. KOAH hastalarının birçoğunun hasta olduğunun farkında olmadığını öksürük ve balgam şikayetlerini normal gördükleri için hastaneye gitmediklerini söyledi. Dünyada KOAH kaynaklı ölüm oranlarının da ciddi oranda olduğunu kaydeden Prof. Dr. Turan, "40 yaş üstü her 4-5 kişiden biri KOAH. Dünyada her yıl 3-4 milyon kişi hayatını kaybediyor" diye konuştu.

AKCİĞER KANSERİNDE KADINLAR PASİF İÇİCİLİKTEN MUZDARİP

İzmir Şehir Hastanesi'nden TÜSAD Yürütme Kurulu ve Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Üyesi Doç. Dr. Özgür Batum, gençlerde özellikle akciğer kanser sıklığının arttığını söyledi. Pasif sigara içiciliğinde kadın hastalara dikkati çeken Doç. Dr. Batum, "Hep sigara üzerinde duruluyor ama nargile, puro gibi ürünler de var. Pasif sigara içiciliği de çok önemli. Özellikle kadın hastalarda hiç sigara içmeden akciğer kanseri şikayetiyle geldiğinde pasif içiciliği görüyoruz. Akciğer kanserini kadınlar ve erkekler olarak ikiye ayırıyoruz. Erkeklerde ne yazık ki 1. sırada. Kadınlarda 5. sırada ama her geçen yıl artmaya devam ediyor. 2030 yılında 3. sıraya yükselmesi bekleniyor" dedi.

Kaynak: DHA

Sağlık, Akçay, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Akçay: Elektronik sigara kullanımı 11-13 yaşa kadar düştü - Son Dakika

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