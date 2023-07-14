Aşırı sıcaklar eve hapsedecek! Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı geldi: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın

Kuzey Afrika'yı kavuran Kerberos sıcak hava dalgasının son durağı Türkiye oldu. Adını Dante'nin Inferno eserindeki üç başlı köpekten alan Kerberos'un etkisiyle ülkemizde de aşırı sıcaklar etkili olurken, Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vatandaşları uyardı.

"GÖLGE YERLERİ TERCİH EDİN"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Mecburen dışarı çıktığınız durumlarda gölge yerleri tercih edin ve dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat edin" ifadeleri yer aldı.

METEOROLOJİ VE AKOM'DAN ART ARDA UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'da hava sıcaklığındaki artışa karşı vatandaşları uyardı. Bugün ve yarın için 11.00 ile 16.00 saatleri arasında kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere dikkatli olunması istendi.

"SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN 6-8 DERECE ÜZERİNE ÇIKACAK"

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı. AKOM'un yazılı olarak yaptığı açıklamada hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği ifade edildi. Vatandaşların 11.00 - 16.00 saatleri arasında güneşin altında zaman geçirmemeleri ve bol sıvı tüketmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.

PROF. DR. TAĞIŞ: TÜRKİYE'DE SICAKLIK REKORU KIRILACAK

Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, dünden beri etkili olan sıcak hava dalgasının, Türkiye'de "uzun yıllar sıcaklık rekoru" olarak kayıtlara geçmesini beklediklerini bildirdi. Prof. Dr. Tağıl, temmuz ayının başında küresel ortalama sıcaklıkların insanlık tarihinde görülememiş biçimde artış gösterdiğini belirtti.

"CİZRE'DE SICAKLIĞIN 50 DERECEYİ BULMASI BEKLENİYOR"

Bu yıl temmuz ayının küresel ortalama sıcaklıklara göre dünyanın en sıcak ayı olarak kayıtlara geçmesinin beklendiğini aktaran Tağıl, şunları kaydetti; "Küresel ortalama sıcaklıklardaki bu artışların dünyanın her yerinde aynı gerçekleşmesi beklenemez. Türkiye'nin içinde bulunduğu Akdeniz havzası ortalama sıcaklıklardaki artışın en belirgin olduğu yerlerden biri olarak dikkati çekmektedir. Ülkemizde bugünlerde başta insan olmak üzere coğrafi çevre üzerinde yıkıcı etkilere sahip olabilecek 7 gün süreceği tahmin edilen sıcak hava koşulları yaşanmaktadır. Bu 7 günlük süre içinde Türkiye'de uzun yıllar sıcaklık rekorları kırılacak. Bu duruma göre Türkiye'de en yüksek sıcaklık rekorunun görüldüğü Cizre'de (49,1 derece) sıcaklığın 50 dereceyi bulup yeni bir rekor kıracağı tahmin edilmektedir. Nitekim 13 Temmuz itibariyle Cizre'de bu değer 44,5 derecedir."

İSTANBULLULAR DENİZE AKIN ETTİ

Öte yandan İstanbul'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar İstanbul sahillerine akın etti. Termometreler 34 dereceyi gösterirken, Üsküdar Sahili'ne gelenler serinlemek için soluğu denizde aldı.

"3 GÜNDÜR BUNALIYORUZ"

Sıcaklardan dolayı Üsküdar'da yüzmeye geldiğini belirten Burak Saydam, "Bugün hava 37-38 derece. İşe gitmeden önce serinlemek istedik, şimdi burada yarım saat kadar yüzeceğiz sonra duşumuzu alıp işe gideceğiz. 3 gündür bunalıyoruz, dün de burada yüzdük. Karşıya kadar gidecektik, gidemedik geri döndük" dedi.

"SICAKTAN UYUYAMADIM"

Sıcaktan uyuyamadığını ve yüzerek serinlediğini ifade eden Emre Aras, "Sıcaktan uyuyamadım, motora bindim direkt Üsküdar'a gelip denize girdim. Su serin ve buranın suyunu hiçbir yere değişmem. Boğazın serin akıntılı güzel suyu. Herkese tavsiye ederim" şeklinde konuştu.