Sağlık-Sen 8. Dönem Taleplerini Açıkladı

SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, düzenlediği basın toplantısıyla 8'inci Dönem Toplu Sözleşme taleplerini açıkladı. Başkan Doğan, "Sahanın nabzını tutarak, mevzuat uzmanlarımızla, derinlemesine hazırladığımız 77 talebimiz mevcuttur. Taleplerimizi hiçbir branşı dışarıda bırakmadan hazırladık. Şimdi masada mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Memur-Sen Genel Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen basın toplantısında Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, konuşmasında, "Bizler Sağlık-Sen olarak 250 bini aşkın hekim için 450 binden fazla ebe ve hemşire için kısacası 850 binden fazla sağlık ve sosyal hizmet profesyoneli için toplu sözleşme masasında olacağız. Her bir hekimin, her bir hemşirenin, her bir ebenin sorumluluğunu ayrı ayrı hissederek, onların emeğini, formalarındaki teri savunacak, hakları için mücadele edeceğiz. Hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru, paramediğin alım gücü düşmektedir. Vergi yükü, esas olarak ücretli kesimin üzerine binmiştir. Bu durumu Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilerde de açıkça gördük. En fazla vergiyi hekimler, hemşireler, bordrolu çalışanlar vermektedir. Hekimin, hemşirenin nöbet ücreti güncelliğini yitirmiştir. Giyim yardımının piyasa gerçekliği ile bağı kopmuştur. Hemşireye ödenen giyim yardımı ile değil forma almak, çorap dahi alınamamaktadır. Emekliliğe yansımayan ek ödemeler erimiştir" diye konuştu.

Başkan Doğan, "Emeğe hakkını teslim eden, alın terini koruyan ve refahı tabana yayan adil bir ekonomik sistem gereklidir. Ekonomik istikrar, sadece piyasaların değil, hekimin, hemşirenin, ebenin huzuruyla mümkündür. Onun için diyoruz ki; reel gelir kaybı durdurulmalı, alım gücü korunmalı, hekimin, hemşirenin, ebenin maaşı adil seviyeye çıkarılmalıdır. Bunun sağlanması için de geçen hafta Memur-Sen olarak açıkladık, bir kez daha buradan tekrar etmek istiyorum. 2026 yılı için yılın ilk yarısında taban aylığa 10 bin TL seyyanen zam, bunun yanı sıra yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 oransal zam yapılmalıdır. Yılın ikinci yarısında ise, yüzde 20 oransal zam uygulanmalıdır. 2027 yılı için yılın ilk yarısında taban aylığa 7 bin 500 TL zam yapılmalı, ayrıca yüzde 20 oransal artış sağlanmalıdır. İkinci yarıda ise, yüzde 15 oranında zam yapılmalıdır. Bizler bu ülkenin hekimleriyiz, hemşireleriyiz, ebeleriyiz. Her birimiz, bu necip milletin sağlığı için mücadele eden sağlık ve sosyal hizmet profesyonelleriyiz. En zor zamanların, en sıkıntılı dönemlerin neferleriyiz. Pandemiden depreme, salgından afetlere kadar bu ülkenin her zorlu anında en önde hekimler, hemşireler, sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olmuştur" dedi.

Başkan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan maliye bürokrasisine, ilgilisine, yetkilisine, özetle Kamu işveren heyeti yetkililerine birkaç soru yöneltmek istiyorum. Peki bu şartlarda çalışan bir hemşirenin alacağı nöbet ücreti nedir? Tüm bu işlemleri yapan hemşirenin temmuz ayı itibariyle zamlı hali ile alacağı ücret 116 TL, doğru duydunuz 116 TL. Peki hekim ne kadar alacak? O da 168 TL. Bu tablo hakkaniyetten uzaktır. Yoğun bakımı gören, o koridordan bir kez geçmiş birinin vicdanı bu rakamları kabul etmez, etmemelidir. Sağlık Bakanlığımızın son dönemlerde özellikle gündeme getirdiği bir konu var. Normal doğumun teşvik edilmesi amacıyla ortaya konulan 'Normal Doğum Eylem Planı'. Peki normal doğumun yaygınlaştırılması ya da gerçekleştirilmesinde asli unsur olan ebelerimizin durumundan ne kadar haberdarız? Bir normal doğumun gerçekleşmesi için ebenin verdiği çabadan kimin haberi var? Aldığı riski kaç kişi biliyor? Biz Gece tazminatı talebimizde ısrarcıyız. Çünkü normal gün içinde yapılan mesai ile gece yapılan mesai aynı şey değildir. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Gece çalışan daha hızlı yıpranır. Gece çalışan daha fazla yorulur. Gece çalışan çok daha farklı sorunlarla karşı karşıya kalır. Hekimin, hemşirenin, ebenin hakkını teslim etmek zorundayız. Kamu İşveren Heyeti'ne sunduğumuz toplu sözleşme talepleri yaklaşık 10 aydır yaptığımız anket çalışmaları, saha çalışmaları, çalıştaylar, meslek örgütleri ile görüşmeler; temsilcilerimiz, şube yönetim kurulu üyelerimiz ve şube başkanlarımızın çabası ve genel merkez yönetim kurulumuzun koordinasyonu ile uzun soluklu bir çalışmanın sonucudur ve sahanın gerçeklerini ifade etmektedir. Sahanın nabzını tutarak, mevzuat uzmanlarımızla, derinlemesine hazırladığımız 77 talebimiz mevcuttur. Taleplerimizi hiçbir branşı dışarıda bırakmadan hazırladık. Şimdi masada mücadelemizi sürdüreceğiz. Hekimimizin, hemşiremizin, sağlık memurumuzun, paramediğimizin, sosyal hizmet uzmanımızın sahada nasıl çalıştığını kamu işveren heyetine de anlatacağız."

Başkan Doğan, Sağlık ve sosyal hizmet kolunda yer alan talepleri ise şöyle sıraladı:

"Hekimin, hemşirenin, ebenin nöbet ücretlerinin hesaplanmasında kullanılan gösterge rakamları 2 kat artırımlı uygulanmalı, resmi ve dini bayramların yanında ulusal tatil günlerinde tutulan nöbet ücretleri de yüzde 50 artırımlı ödenmelidir. Hekimin, hemşirenin, paramediğin, hizmetlinin sabit ek ödemeleri yüzde 50 oranında artırılmalıdır. Akşam 20.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında çalışan hekime, hemşireye, ebeye, paramediğe gece çalışma tazminatı ödenmelidir. Hekimin, hemşirenin, sağlık profesyonellerinin ek ödeme tavan oranları artırılmalıdır. Aynı şekilde hekimin, hemşirenin, diş hekiminin, eczacının, fizyoterapistin, sağlık profesyonellerinin teşvik ek ödemeleri artırılmalıdır. Sağlık lisansiyerlerinin beklentisi karşılanarak, tüm sağlık meslek mensuplarının Taban ödeme katsayıları yüzde 100 oranında artırılmalıdır. 112'de çalışan hekimin, paramediğin, Acil Tıp Teknisyeni'nin (ATT) taban ödemesine ilave artış yapılmalıdır. Yıllık izinlerde ek ödeme kesintisi yapılmamalıdır. Ücreti kesilen bir yıllık izin, izne çıkan personeli cezalandırmaktır, bu uygulamaya son verilmelidir. İdari izin veriliyor, resmi açıklama yapılıyor; 'Kamu çalışanları izinli sayılacaktır.' Ama o açıklamada görünmeyen bir gerçek var. Sağlık çalışanı izinli değil, görevde. 112'de, acilde, serviste, yoğun bakımda, sosyal hizmet kurumlarında. Hemşire, hekim, ebe, ATT, sosyal hizmet uzmanı görev başında. Peki ya ücretler? Diğer memurlar izinliyken ücretini tam alıyor. Sağlık çalışanı çalıştığı halde ücretini eksik alıyor. Bunun için idari izin günlerinde çalışılan sürelerin karşılığı verilmelidir.

"Sosyal Hizmetlerde Ek Ödemenin Kapsamı Genişletilmeli ve Oranı Artırılmalıdır. Sosyal hizmetlerde nöbet ücretleri ve ek ders ücretleri artırılmalıdır. Aile hekimi ile aile hemşire ve ebesinin destek, teşvik ve tavan ödemeleri artırılmalıdır. Aile hekimi ile aile hemşire ve ebelerinin tarama ve takip katsayısı yükseltilmelidir. Hekimin, hemşirenin, ebenin, sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin özel hizmet tazminatları artırılmalıdır. Birinci dereye düşen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmeli. Hekimlerin 4200 olan Ek Göstergeleri 7200'e yükseltilmelidir. Sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin mevcut giyim yardımlarına ilave olarak özel görev kıyafeti adı altında giyecek yardımı yılda iki kez ayni olarak verilmelidir. Alınan bütün ücretler emekliliğe yansımalıdır. Uzman hemşire, uzman ebe unvanlarına yönelik kadrolar tahsis edilmeli, tazminat ek ödemeleri artırılmalıdır. Üniversite hastanesi çalışanlarına tayin hakkı verilmelidir. Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personel unvanlarına göre Teknik Hizmetler Sınıfına veya Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmelidir. Özellikle söylemek istiyorum; artık Sağlık Bakanlığı bünyesinde ve diğer devlet memurları bünyesinde Yardımcı Hizmetler Sınıfı diye bir sınıf iş olarak kalmamıştır. Bu arkadaşlarımız genelde çalışma yerlerinde, idari işlerde çalışmaktadırlar. Bunların arasında lisans, ön lisans, yüksek lisans ve hatta doktoralarını yapmış olan hizmetli arkadaşlarımız vardır. Bunların kadroları hala hizmetli statüsündedir. Mutlaka bu arkadaşlarımızın kadrolarını bu dönemde ya Teknik Hizmetler Sınıfına ya da Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmelidir."

8'inci Dönem Toplu Sözleşme tekliflerinin tamamı ve detaylarının Sağlık-Sen web sitesinde yayında olduğunu belirten Başkan Doğan, "Toplu sözleşme sürecinin ve sonuçları itibariyle sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerimize, kamu görevlerimize, emeklilerimize, milletimize, ülkemize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.