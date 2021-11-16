Üye Girişi
Türkiye'de her 10 bebekten 1'i prematüre doğuyor - Son Dakika

Türkiye'de her 10 bebekten 1'i prematüre doğuyor

16.11.2021 12:51
Türkiye'de her 10 bebekten 1'i prematüre doğuyor

Son yıllarda ülkemizde prematüre doğum oranının da prematüre doğan bebeklerin yaşama şansının da arttığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Miraç Ergen, "Türkiye'de prematüre doğum oranı yüzde 11'dir.

Son yıllarda ülkemizde prematüre doğum oranının da prematüre doğan bebeklerin yaşama şansının da arttığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Miraç Ergen, "Türkiye'de prematüre doğum oranı yüzde 11'dir. Daha önceki yıllarda çoğu gebelik düşük veya ölü doğum ile sonuçlanırken, sağlık hizmetlerindeki gelişmelerle artık bu fetüsler canlı kalabilmekte ancak erken doğabilmektedir" dedi.

Dünya Prematüre Günü nedeniyle uyarılarda bulunan Medical Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Miraç Ergen, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde değişen sosyokültürel şartlar nedeniyle bulaşıcı hastalıkların ve madde suiistimalinin artması sonucunda kötü şartlarda gebelik geçiren genç yaştaki hamilelerin sayısının arttığını, bunun da preterm doğumların artışının bir sebebi olabileceğini söyledi.

BEBEĞİN PREMATÜRE DOĞMASINA SEBEP OLAN FAKTÖRLER

Uzm. Dr. Miraç Ergen, bebeklerin prematüre doğmasına sebep olan faktörleri şöyle sıraladı:

"Aşırı kilolu ya da aşırı zayıf olmak: Özellikle obezite sorunu olan kadınlarda hamilelikte hipertansiyon ve diyabet daha fazla görülüyor; bu hastalıklar da erken doğumu tetikleyebiliyor. Çok zayıf kadınlarda ise beslenme bozukluğu ve artmış stres hormonları erken doğuma zemin hazırlayabiliyor.

Çoğul gebelikler: Çoğul hamilelikler erken doğum için önemli bir risk faktörüdür. Bu nedenle infertilite tedavilerinde tekiz hamilelik hedeflenmeli ve mümkün olduğunca tek embriyo transfer politikası tercih edilmelidir.

Sigara kullanımı: Sigara anne adayının ve plasentanın oksijen alımını bozarak; erken doğum, erken su gelmesi, düşük doğum ağırlığı ve plasentanın erken ayrılması gibi risklerin tümünü artırıyor.

Hamilelikler arasının 6 aydan kısa olması: Yapılan çalışmalara göre 6 aydan kısa aralıkla hamile kalınması erken doğum riskini 1 buçuk kat artırıyor. Hamilelikler arasında 1.5- 2 yıl olması ideal kabul ediliyor.

Gebelik zehirlenmesi: Preeklampsi olarak da adlandırılan gebelik zehirlenmesi, gebede tansiyon yükselmesi ve idrarda protein kaçağıyla giden anne ve bebeğin hayatını tehdit edebilen bir tablodur. Annede nörolojik sorunlara, kan değerlerinde, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında bozulmaya, akciğer ödemi gibi hayatı tehdit edebilecek tablolara; bebekte de büyüme geriliği ve ölüm riskinde artışa yol açabiliyor.

Tiroid hastalıkları ve diyabet: Tiroid hormonlarının düşük ya da yüksek olması erken doğum riskini artırıyor. Kan şekeri dengesizlikleri ve gebelik diyabeti de sık görülmekte bu durum erken doğum ve ölü doğum riskini artırmaktadır.

Erken doğum öyküsü: Daha önce erken doğumla sonuçlanan gebelik geçirme öyküsü riski artıran en önemli faktörlerden biridir.

Rahimdeki sorunlar: Rahimde perde olması, ikili veya yarım rahim gibi rahimdeki şekil bozuklukları bebeğin ve etrafındaki sıvının yerleşeceği yerin az olmasına yol açarak erken doğum riskini artırıyor. Öncesinde rahim ameliyatı geçirmek te erken doğum sebebi olabiliyor.

Enfeksiyonlar: Gebelikte vajina ve rahim ağzı (serviks) enfeksiyonları yukarı yayılarak bebeğin etrafındaki sıvıyı enfekte ederek hem erken doğuma hem de bebeğin de enfekte olmasına yol açabiliyor. Ayrıca gebedeki idrar yolu enfeksiyonları, zatürre, diğer organ enfeksiyonları ve diş eti hastalıkları da erken doğum sebebi olabiliyor.

Plasental sorunlar: Plasentanın rahim ağzına yerleşmesi (plasenta previa) veya plasentanın erken ayrılması (ablasyo plasenta) gibi tablolar da erken doğum nedenidir.

Fetal büyüme geriliği: Hamilelik haftasına göre, kilosu beklenen ağırlığın yüzde 10'undan daha az olan fetuslarda kordondaki kan akımında bozulma, sıvı azalması, anne karnında stres ve kayıp riski gelişebiliyor; bu durum da erken doğum gerektirebiliyor. Ayrıca fetusun bazı doğumsal anormallikleri de erken doğumla sonuçlanabiliyor.

Vajinal kanamalar: Hamilelikte özellikle 12. haftadan sonra vajinal kanamalar olması halinde erken doğum riski yükseliyor."

PREMATÜRE BEBEĞİ OLAN AİLELER PANİĞE KAPILMAMALI

Anne adayları zaten hassas bir süreç yaşarken, prematüre bebek sahibi olmanın onları daha çok endişelendirdiğini belirten Uzm. Dr. Miraç Ergen, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:

"Prematüre bebek sahibi olan anne ve babalar bebeğini kaybetme korkusu, bebeğiyle sağlıklı bağ kurmaya dair endişeler, neleri farklı yapabilirdim düşüncesinin tetikleyebildiği suçluluk hissi ve bebeğin fiziksel ve ruhsal olarak sağlık problemleri yaşayacağına yönelik endişeler yaşayabiliyorlar. Bu nedenle bu süreçte bardağın dolu tarafından bakmak en doğru yaklaşım olur. Günümüz tıp teknolojisi ve yetkin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi bakımı sayesinde çoğu prematüre bebek son derece sağlıklı bir şekilde taburcu olmakta ve sağlıklı bir yaşam sürebilmektedir. Ancak özellikle 28 haftanın ve 1000 gramın altında doğan bebeklerde ölüm ve kalıcı sakatlık oranı artmaktadır."

3 YAŞINA KADAR YAŞITLARININ GELİŞİM SEVİYESİNİ YAKALAYABİLİYORLAR

Erken doğan bebekler doğum haftaları ve kilolarına göre farklı zamanlarda yaşıtları ile aynı boy ve kiloya ulaştığına dikkat çeken Uzm. Dr. Miraç Ergen, "Genellikle 3 yaşına kadar kendi yaşıtları ile aynı fiziksel seviyeye ulaşabiliyorlar. Yine de özellikle anne karnında erken evrede etkilenmeye bağlı küçük doğan bazı bebekler yaşıtını hiçbir zaman yakalamayabilirler" diye konuştu.

Uzm. Dr. Miraç Ergen, prematüre bebeğin sağlıklı olması için dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle açıkladı:

"İleri düzey yenidoğan bakımı imkanlarına sahip bir sağlık kuruluşunda doğum yapmak, tecrübeli bir yenidoğan yoğun bakım ekibi tarafından izlenmek ve 18 yaşına kadar sürekli olarak prematüre bebekler konusunda deneyimli bir pediatri uzmanı veya yenidoğan uzmanı takibinde olmak."

PREMATÜRE BEBEKLER BU SAĞLIK SORUNLARI İLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR!

Her prematüre bebekte komplikasyon görülmeyeceğini fakat çok erken doğumlarda bebekte çeşitli kısa ve uzun vadeli sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirten Uzm. Dr. Miraç Ergen, "Genellikle bebek ne kadar erken doğarsa, komplikasyon riski o oranda artar. Sağlık sorunlarının gelişiminde doğum ağırlığı da önemli bir rol oynar. Bazı problemler doğumda açıkça görülebilirken, diğerleri daha sonraki dönemlerde ortaya çıkar" dedi.

Uzm. Dr. Miraç Ergen, prematüre bebeklerde ilk haftalarda görülebilen bazı komplikasyonları şöyle sıraladı:

"Solunum problemleri, kalp sorunları, beyin kanaması, vücut ısısı kontrolünde sorunlar, sindirim sistemi sorunları, kansızlık ve sarılık, metabolik sorunlar, bağışıklık sisteminde zayıflık ve enfeksiyonlara yatkınlık. Prematüre bebeklerde uzun vadede rastlanabilecek komplikasyonlar ise serebral palsi (beyin felci), öğrenme güçlüğü, görme problemleri, işitme ile ilgili sorunlar, diş problemleri, psikolojik ve davranışsal sorunlarıdır. Astım, enfeksiyonlar ya da beslenme problemleri gibi kronik sağlık sorunları da daha sıktır."

PANDEMİDE PREMATÜRE BEBEĞİ OLAN AİLELERE ÖNERİLER

Covid-19, 1 yaş altı çocuklarda ve prematüre bebeklerde daha ağır seyredebildiği için genel korunma kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Miraç Ergen, pandemi döneminde prematüre bebek sahibi olan ailelere şu önerilerde bulundu:

"Gebelerin aşılanması ile annede oluşacak olan antikorlar fetüse geçecek ve bu antikorlar doğum sonrası bebeği koruyacaktır. Ayrıca anne- babanın ve bebeğe bakım verenlerin de aşılı olması bebek için koruyucu olacaktır. Doğum sonrası annenin Covid-19 olması, emzirme için engel değildir. Anne sağlığı elveriyorsa hijyen kurallarına dikkat ederek emzirmeli, emziremiyorsa sütü sağılıp bebeğe verilmelidir. Emzirme aralarında Covid-19'lu anne ile bebeğin direk teması en aza indirilmelidir. Gebelikte Covid-19 aşılaması ile ilgili endişeler bulunsa da Dünya Sağlık Örgütü önerilerine göre hem konvansiyonel yöntemle üretilen cansız aşıların hem de mRNA aşıların gebelere yapılması önerilmektedir. Emzirme sırasında da aşı olmaya engel bir durum yoktur."


Türkiye'de her 10 bebekten 1'i prematüre doğuyor

Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Türkiye'de her 10 bebekten 1'i prematüre doğuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Adamın kafasındaki derinin altından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı 12:40 Adamın kafasındaki derinin altından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı 12:27 Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi 12:23 Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi
Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız 12:06 Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız 11:29 Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı 11:19 Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı
Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, 10:58 Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor 10:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor

Son Dakika Haberleri
12:41 Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu
12:36 Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası
12:25 Kaybolan Evrim, 3 yıldır bulunamadı
12:23 Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi
12:15 Yemeksepeti'nin hacklendiği iddialarını güçlendiren detay: Hackerler, gazeteciye evini tarif etti
12:09 Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanser aşısı açıklaması: İlk çalışmalardan olumlu sonuç çıktı
12:06 Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız
11:59 Scottie Pippen ve Michael Jordan'ın arası açıldı! Pippen'dan eski dostu Jordan'a ağır suçlamalar
11:45 TİP'li Ahmet Şık: Peker'le görüştüm, BAE iade edilmeyeceğini garanti etmiş
11:45 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası         
12:37
Kaybolan Evrim, 3 yıldır bulunamadı Kaybolan Evrim, 3 yıldır bulunamadı         
12:26
Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanser aşısı açıklaması: İlk çalışmalardan olumlu sonuç çıktı Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanser aşısı açıklaması: İlk çalışmalardan olumlu sonuç çıktı         
12:09
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
Örnek davranış! Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları tüm primleri çocuklara bağışladı Örnek davranış! Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları tüm primleri çocuklara bağışladı         
11:28
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor         
11:07
Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi         
10:42
Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe         
10:27
Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir         
10:23
İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar         
09:38
Hazal Kaya yeni projelerini anlattı Hazal Kaya yeni projelerini anlattı         
08:02
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu         
07:22
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 12:54:29. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de her 10 bebekten 1'i prematüre doğuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement