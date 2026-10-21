Silopi'de çobanlar için açılan sürü yönetimi kursu Cudi Dağı eteklerinde sahaya indi - Son Dakika
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Silopi'de çobanlar için açılan sürü yönetimi kursu Cudi Dağı eteklerinde sahaya indi

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Silopi Halk Eğitimi Merkezi'nin kursunda çobanlar, teorik derslerin ardından Cudi Dağı eteklerindeki Şimalbey köyünde uygulamalı eğitim alıyor. Katılımcılar iş güvenliği, hayvan beslenmesi ve hastalıklar konusunda bilgi alırken sorularını sürülerinin başında sorabiliyor.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların talepleri doğrultusunda açılan Sürü Yönetimi Elemanı Yetiştirme Kursu, teorik eğitimin ardından sahada gerçekleştirilen uygulamalarla devam ediyor. Silopi Halk Eğitimi Merkezi tarafından “Her zaman, her yerde, herkese eğitim” anlayışıyla yürütülen kurs kapsamında, Cudi Dağı eteklerindeki Şimalbey köyünde çobanlarla bir araya gelinerek sürü yönetimi ve hayvan sağlığı konusunda eğitim gerçekleştiriliyor.

Silopi'de çobanlar için açılan sürü yönetimi kursu Cudi Dağı eteklerinde sahaya indi

ÇOBANLAR SÜRÜLERİNİN BAŞINDA EĞİTİM ALIYOR

Hayvancılıkla uğraşan vatandaşların eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla açılan kursta, katılımcılar Silopi Halk Eğitimi Merkezi’nde teorik dersler alıyor. İş güvenliği, hayvanların beslenmesi ve hastalıklar gibi konuların ele alındığı eğitimler, sahada yapılan uygulamalarla destekleniyor. Eğitmen Musa Kilüken, kursiyerlerle birlikte hayvanların bulunduğu alanlarda incelemeler yaparak karşılaşılan sorunlar ve merak edilen konular hakkında bilgi veriyor.

Silopi'de çobanlar için açılan sürü yönetimi kursu Cudi Dağı eteklerinde sahaya indi

TEORİK EĞİTİM SAHAYA TAŞINIYOR

Kursun işleyişine ilişkin bilgi veren eğitmen Musa Kilüken, eğitimin hayvancılıkla uğraşan vatandaşların talepleri doğrultusunda planlandığını belirtti. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların kendilerine başvurması üzerine bu ihtiyaca yönelik kurs açtıklarını anlatan Kilüken, katılımcıların büyük bölümünün hayvancılık konusunda tecrübeli olduğunu ifade etti.

Silopi Halk Eğitimi Merkezi’nde gerçekleştirilen teorik derslerde iş güvenliği, hayvan beslenmesi ve hastalıklar hakkında bilgi verdiklerini aktaran Kilüken, uygulamalı eğitim için de Şimalbey köyüne geldiklerini kaydetti.

Silopi'de çobanlar için açılan sürü yönetimi kursu Cudi Dağı eteklerinde sahaya indi

YETİŞTİRİCİLERİN DENEYİMLERİ EĞİTİME KATKI SAĞLIYOR

Kilüken, sahada hem hayvanları görmeyi hem de yetiştiricilerin deneyimlerinden ve karşılaştıkları sorunlardan yararlanarak eğitim sürecini desteklemeyi amaçladıklarını belirtti.

Hayvancılık alanındaki eğitimlerin uygulamaya dayalı olması gerektiğine dikkati çeken Kilüken, sürü yönetimi ve arıcılık gibi kursların yerel halkın ihtiyaçları doğrultusunda açıldığını, başvurular olması halinde vatandaşlara yönelik eğitim çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.

Silopi'de çobanlar için açılan sürü yönetimi kursu Cudi Dağı eteklerinde sahaya indi

ÇOBANLAR SÜRÜLERİNİN BAŞINDA EĞİTİM ALIYOR

Kursa katılan ve Şimalbey köyünde hayvancılıkla uğraşan Yusuf Dökmen de eğitim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Haftanın belirli günlerinde Silopi’de teorik derslere katıldıklarını anlatan Dökmen, bazı günlerde ise köylerine gelinerek sürülerin yanında uygulamalı eğitim verildiğini söyledi.

Silopi'de çobanlar için açılan sürü yönetimi kursu Cudi Dağı eteklerinde sahaya indi

KUZULARDAKİ KAYIPLAR VE HAYVAN HASTALIKLARI GÜNDEMDE

Sürü yönetimi konusunda A’dan Z’ye bilgi edinmek istediklerini belirten Dökmen, özellikle hayvan hastalıkları ve kuzularda görülen kayıplar gibi konularda bilgi almaya çalıştıklarını ifade etti. Musa Kilüken’in kendilerine yardımcı olduğunu dile getiren Dökmen, eğitmenlerine teşekkür etti.

Hayvanlarla ilgilenirken karşılaştıkları sorunları ve merak ettikleri konuları eğitim sırasında dile getirdiklerini aktaran Dökmen, sürülerde görülen hastalıkları öğrenmek istediklerini belirtti.

Silopi'de çobanlar için açılan sürü yönetimi kursu Cudi Dağı eteklerinde sahaya indi

UYGULAMALI EĞİTİM, ÇOBANLARIN SORULARINA YANIT OLUYOR

Bazı durumlarda eğitmenlere ulaşamadıklarında bildikleri yöntemleri uygulamaya çalıştıklarını anlatan Dökmen, bu nedenle eğitim almanın kendileri açısından önemli olduğunu vurguladı.

Dökmen, uygulamalı eğitimler sayesinde sorularını doğrudan hayvanların yanında yöneltebildiklerini ve sürülerinde karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi alabildiklerini kaydetti.

Silopi'de çobanlar için açılan sürü yönetimi kursu Cudi Dağı eteklerinde sahaya indi

BRUSELLA VE LİSTERİOSİS GİBİ HASTALIKLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Şimalbey köyünde gerçekleştirilen uygulamalı eğitim sırasında hayvanlarda görülebilen hastalıklar, hastalıkların olası nedenleri ve belirtileri üzerinde de duruldu. Hayvanlarda yavru atmaya yol açabilecek viral ve bakteriyel etkenlerin yanı sıra stres ve çevresel koşulların etkisi değerlendirildi.

Eğitimde brusella ve listeriosis gibi hastalıklar, gebelik döneminde görülebilecek sorunlar ve hayvanların bulunduğu ortamın sağlık üzerindeki etkileri hakkında bilgi paylaşıldı.

Silopi'de çobanlar için açılan sürü yönetimi kursu Cudi Dağı eteklerinde sahaya indi

ISLAK VE NEMLİ ZEMİNLERİN HAYVAN SAĞLIĞINA ETKİSİ ANLATILDI

Nemli ve ıslak zeminlerin hayvanların ayak sağlığı açısından oluşturabileceği riskler de ele alındı. Hayvanların barındığı ve bulunduğu alanların koşullarının sağlık üzerindeki etkisine dikkat çekilerek yetiştiricilerin bu konularda bilinçli hareket etmesinin önemi vurgulandı.

Silopi'de çobanlar için açılan sürü yönetimi kursu Cudi Dağı eteklerinde sahaya indi

KAŞINTI VE TÜY DÖKÜLMESİNDE DOĞRU TEŞHİSİN ÖNEMİ VURGULANDI

Hayvanların derisinde görülen kaşıntı ve tüy dökülmesi gibi belirtiler üzerinden uyuz ve mantar gibi rahatsızlıkların birbirinden ayırt edilmesinin önemine değinildi.

Belirtilerin değerlendirilmesi ve doğru tespit yapılması gerektiği üzerinde durulurken, hayvanların birbirleriyle temasının bazı hastalıkların yayılmasında etkili olabileceği de anlatıldı.

AMAÇ, HAYVANCILIKTA BİLGİ VE BECERİYİ ARTIRMAK

Silopi Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde sürdürülen kursla, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların bilgi ve deneyimlerinin eğitimle desteklenmesi hedefleniyor.

Şimalbey köyünde, Cudi Dağı eteklerinde gerçekleştirilen uygulamalı derslerde kursiyerler, sürülerinin başında karşılaştıkları sorunları gündeme getirerek teorik bilgilerini sahadaki deneyimleriyle pekiştirme imkânı buluyor.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu
Halk Eğitimi MerkeziCudi DağıEğitimYaşamSon Dakika

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