2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Başlıyor

Spor

Geçen yıl ulusal çapta yapılan "Kurtuluş Yolu Bisiklet Turnuvası", bu yıl 18 farklı ülkeden 115 profesyonel sporcunun katılımıyla uluslararası boyutta yarışlara sahne olacak. Samsun'da Kurtuluş Yolu'ndan start alacak yarışlar, Amasya, Çorum, Çankırı ve Ankara'da kurucu meclis önünde son bulacak.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve SAMKON iş birliği ile düzenlenen ve 30 Ağustos-2 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu (Tour of Route Salvation) etkinliğinin tanıtım toplantısı Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapıldı.

30 Ağustos'ta Samsun'un İlkadım ilçesindeki Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı Tütün İskelesi'nden başlayacak yolculuğun ve yine ikincisi gerçekleşecek çocuk bisiklet yarışının tanıtım toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk olarak geçen yıl yapılan etkilerin gösterimi ile başladı. Daha sonra Karizma Extrem Show bisikletçileri tarafından gösteri düzenlendi. Gösterinin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Vali Tavlı: "30 Ağustos Zaferi, 953 yıl önce Anadolu'nun kapısı açılarak bize bahşedildi"

Zaferin başlangıcı olarak 953 yıl önceki Malazgirt Zaferi'ni işaret eden Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Geçtiğimiz yıl hep birlikte birincisini Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun bu yılki lansmanında da hep birlikte bir arada olmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Zaferin başlangıcı Malazgirt Zaferimizin 953. yıl dönümünü kutlayarak başlamak istiyorum. 30 Ağustos Zaferi, 953 yıl önce Anadolu'nun kapısı açılarak bize bahşedildi. Huzurlarınızda aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bisiklet turu, gençlerimiz arasında Milli Mücadele, Çanakkale ruhu, Kuva-i Milliye ruhunun da yaşatılması ve bu konuda farkındalığın arttırılmasına da vesile olmuştur" dedi.

"Bisiklet turu, tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerin tanıtımına büyük katkıda bulunuyor"

Turun, manevi duyguların yanı sıra şehirler için önemli bir tanıtım aracı olduğuna da değinen Vali Tavlı, "Bisiklet turu aynı zamanda Samsun'umuzun tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtımına da büyük katkıda bulunmuştur. Bu yıl ikincisini yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi 'İlk Günkü Ruhla Türkiye'nin Yeni Yüzyılına' mottosuyla yerli ve yabancı 120 sporcunun katılımıyla düzenlenecek olan ve başlangıcını 30 Ağustos'ta Kurtuluş Yolu'nda vereceğimiz bisiklet turumuz, Samsun'dan sonra bu sefer de Amasya, Çorum, Çankırı rotasını takip ederek 2 Eylül'de Ankara'da 1. Meclis binasında sona erecek. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ilk adımını attığı Kurtuluş Yolu'ndan Cumhuriyet'e giden güzergahta, 4 gün boyunca pedal çevirecek olan sporcularımızın bu kıyasıya mücadelesi aynı zamanda birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin de pekişmesine katkıda bulunacak, oluşturulan farkındalık, Milli Mücadele ruhunun genç nesillerimizin tarafından da daha iyi şekilde anlaşılmasına ve yaşatılmasına katkıda bulunacaktır. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla birlikte, 'Zafere Süren Çocuklar' mottosuyla, 3-12 yaş aralığındaki çocuklarımızın katılımıyla da 2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Çocuk Etabı da Samsun'umuzda gerçekleştirilecek. Sevgi Parkı'ndan başlayacak bu etap Kurtuluş Yolu'nda son bulacak ve burada oluşturulacak festival alanında sevgili çocuklarımız, gençlerimiz gün boyu devam edecek birbirinden farklı etkinliklerle de zaferin coşkusunu doyasıya yaşayacaklar" diye konuştu.

Halit Doğan: "Samsun için çok önemli bir etkinlik"

Etkinliğin Samsun'un daha da tanıtılması açısından önemli olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çok önemli sponsorlarımız var. Sponsorlarımızın Samsun'un marka değerini daha da yukarıya çıkartmaları amacıyla vermiş oldukları desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Kurtuluş Yolu, Samsun için çok önemli. Samsun, 1919'un marka şehri, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş meşalesini başlattığı bir şehir. Anadolu'nun kurtuluş meşalesine katkısını sağlamak amacıyla ilk fitilin ateşlendiği şehir. Dolayısıyla da Samsun'dan bu etkinliğin başlıyor olması ve kurucu meclise Ankara'ya bu bayrağın ulaştırılacak olması Samsun'umuzu daha da ön plana çıkaracaktır. Samsun için çok önemli bir etkinlik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. O gün çok fazla hem askerimiz, polisimiz, milli eğitimden arkadaşlarımız, çok insan, belediye personellerimiz görev yapacaklar. İnşallah kazasız belasız bir şekilde de Samsun'umuzu temsil etmiş oluruz. Katkılarını sağlayan herkese şükranlarımla hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Açılışta konuşan SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşçı ise "Samsun sevdalısı biri olarak memleketime elimden geldiğince faydalı olmaya çalışıyorum. 30 Ağustos'ta güzel bir atmosfer olacak diye düşünüyorum. Bisiklet turunun ülkemize e şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Aşçı'nın ardından Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bal ve SAMKON YİK Üyesi Mustafa Çavuş da etkinlik hakkında bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun kupası ve Ankara'da kurucu meclise teslim edilmek üzere Samsun Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan, aslı Havza Atatürk Evi'nde bulunan Selanik'ten gelen ilk forslu Türk bayrağının bir örneği Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya takdim edildi.

Bisiklet turu ve etapları

18 farklı ülkeden (Türkiye, Belçika, Almanya, Japonya, İran, Eritre, Kazakistan, İsviçre, Filipinler, Fransa, Hollanda, Ukrayna, Avustralya, Brezilya, Büyük Biritanya, Portekiz, İspanya ve Venezuela) 8 takımla 115 profesyonel sporcunun pedal çevireceği turda 1. Etap olan Samsun- Yakakent etabı 151,1 km uzunluğunda, 2. Etap olan Havza-Amasya etabı 133,7 km uzunluğunda, 3. Etap olan Amasya-Çorum etabı 163,6 km uzunluğunda ve son etap olan 4. Etap Çankırı-Ankara Etabı 166,4 km uzunluğunda olacak. - SAMSUN