A Milli Takım İzlanda'yı Yendi - Son Dakika
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A Milli Takım İzlanda'yı Yendi

A Milli Takım, İzlanda'yı 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

15.10.2024 10:29
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

A Milli takım UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 4'üncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendi. İzlanda'yı kendi evinde tarihinde ilk kez mağlup etmeyi başaran A Milli Takım 10 puanla liderliğini sürdürdü.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım İzlanda'yı Yendi - Son Dakika

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