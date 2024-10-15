A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
A Milli takım UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 4'üncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendi. İzlanda'yı kendi evinde tarihinde ilk kez mağlup etmeyi başaran A Milli Takım 10 puanla liderliğini sürdürdü.
UEFA ŞAMPİYONA ELEMELERİ U19
14.00 Polonya U19 - Türkiye U19
UEFA ŞAMPİYONA ELEMELERİ U21
19.30 Norveç U21 - Türkiye U21
TÜRKİYE KUPASI
14.00 Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakaları kura çekimi gerçekleşecek.
BEŞİKTAŞ
-Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
19.00 Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu'nda restoran açılışına katılacak. Başkan Arat, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenleyecek.
FENERBAHÇE
-Sarı-lacivertliler, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
SÜPER LİG
-Süper Lig takımları 9. hafta maçlarının hazırlıklarına devam edecek.
ULUSLAR LİGİ
- Uluslar Ligi maçlarına devam edilecek
21.45 İsviçre - Danimarka (Hakem Halil Umut Meler yönetecek)
DÜNYA KUPASI ELEMELERİ
- Dünya Kupası eleme maçlarına devam edilecek.
TOSFED
11.00 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu genel kurulu gerçekleşecek. (Hilton-Ankara)
BASKETBOL
THY EuroLeague
20.45 Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız
21.15 Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes
Son Dakika › Spor › A Milli Takım İzlanda'yı Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?