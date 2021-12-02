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Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti! - Son Dakika

Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti!

02.12.2021 10:48

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde evinde ve deplasmanda mağlup olduğu Ajax, ilginç bir istekle siyah beyazlı kulübün kapısına dayandı. Hollanda ekibi, Beşiktaşlı taraftarların karıştığı saha olayları nedeniyle Siyah-Beyazlı kulüpten tazminat ödemesini istedi.

Siyah-Beyazlılar'ın 28 Eylül'de Ajax'a 2-0 yenildiği karşılaşmada çıkan tribün olayları, Beşiktaş'a ekstra maliyete neden oldu. Johan Cruyff Stadı'ndaki deplasman bölümünde meydana gelen taşkınlıklardan dolayı Siyah-Beyazlılar'a UEFA tarafından 20 bin Euro ceza kesildi. Yapılan itirazlar da reddedildi.

Bir bu eksitki! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax, tazminat istiyor

VAN DER SAR'DAN FATURA

Sabah'ın haberine göre; Asıl bomba Ajax'ın UEFA'ya zararlarının Beşiktaş'tan tazmin edilmesi için yaptığı başvuru ile yaşandı. Hollanda kulübünün CEO'su Edwin van der Sar, konuyla ilgili Beşiktaş'a gönderdiği yazıda, uğradıkları zararı tek tek faturalandırdı.

DİJİTAL EKRAN VE TUVALETLER ZARAR GÖRDÜ

Yazıda, yakılan meşalelerin tribünlerde zarar oluşturduğu, iki tane dijital ekran ve tuvaletlerin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Ayrıca, meşalelerin alt tribünde yer alan Ajax taraftarları üzerine atıldığı için çok sayıda kişinin yerlerini terk edip, evlerine gitmek durumunda kaldıkları ifade edildi. Sar, söz konusu taraftarlara bilet bedellerinin iade edildiğini ve ortaya çıkan 85 bin 722 Euro'luk zarardan Beşiktaş'ı sorumlu tuttuklarını dile getirdi.

Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti!

Hollanda, Beşiktaş, Euro, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti! - Son Dakika Spor


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