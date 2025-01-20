Aylar sonra bir ilk yaşandı: Trabzonspor, Sivasspor\'u 4-0 yendi

Spor

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor'u konuk etti. Bordo-mavililer karşılaşmayı 4-0 gibi farklı bir skorla kazanarak aylar sonra bir ilke imza attı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN TEK DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Onvo Antalyaspor'u 5-0 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş, Onvo Antalyaspor maçında sakatlanan ve hafta içinde bazı antrenmanlarda dinlendirdiği Cham'a yedekler arasında yer verdi. Güneş, Cham'ın yerine Ozan Tufan'ı sahaya sürdü.

SAVIC, 14 MAÇ SONRA KADRODA

Trabzonspor'da en son 19 Eylül'de Bellona Kayserispor ile oynanan maçta görev yapan Stefan Savic, iyileşmesinin ardından maç kadrosuna alındı. Ligde son 14 maçta forma giyemeyen Karadağlı oyuncu, 134 gün sonra kadroda yer aldı. Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Draguş, Okay Yokuşlu ve Arif Boşluk, forma giyemedi. Bugün ikinci kez baba olan Uğurcan Çakır da takımın kampına katılarak maça çıktı.

STATTA BÜYÜK BOŞLUKLAR GÖZLENDİ

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Papara Park'ta büyük boşluklar gözlenirken az sayıda konuk ekip taraftarı da takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.

238 GÜN SONRA BİR İLK

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Arseniy Batagov, 13. dakikada Simon Banza, 31. dakikada Ozan Tufan ve 86. dakikada John Lundstram kaydetti.Geçen hafta Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Trabzonspor, evinde Sivasspor'u da mağlup ederek 238 gün aradan sonra (yaklaşık 8 ay) art arda 2 maçtan galibiyetle ayrıldı.

FIRTINA'NIN KÖTÜ SİVASSPOR SERİSİ BİTİRDİ

Sivasspor ile oynadığı son 4 maçta galibiyet göremeyen Trabzonspor (2 beraberlik, 2 mağlubiyet) 5. maçta kötü seriye son verdi.

EDIN VISCA "DALYA" DEDİ

Trabzonspor formasıyla 100. resmi maçına çıkan Edin Visca, 100 gol attığı Süper Lig kariyerinde 100. asistine ulaştı. Boşnak futbolcu, 2010/11'den bu yana 100 asiste ulaşan ilk futbolcu oldu.

TRABZONSPOR PENALTI KAZANDI

Trabzonspor, ilk yarıdaki etkin oyununu ikinci yarının başında da sürdürdü. Bordo-mavililer, 46. dakikada Edin Visca'nın ceza sahasında Tolga Ciğerci'nin müdahalesi sonrasında yerde kalmasının ardından penaltı kazandı.

PENALTIYI UĞURCAN ATMAK İSTEDİ, SAHA KARIŞTI

Trabzonspor'un kazandığı penaltı atışını bugün ikinci kez baba olan Karadeniz ekibinin kalecisi Uğurcan Çakır kullanmak isteyince ortalık karıştı. Sivassporlu oyuncuların Uğurcan'a sert tepki gösterdi. Deneyimli eldiven, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş de izin vermeyince penaltı atışını kullanmaktan vazgeçti.

BANZA PENALTIYI KAÇIRDI

Yaşananların ardından topun başına bordo-mavililerin golcüsü Simon Banza geçti. 49. dakikada atışı kullanan Banza "Panenka" vuruşu denedi ve kaleci Nikolic penaltıyı kurtardı.

TRABZONSPOR BAY GEÇECEK

Ligde üst üste 2. maçını kazanan Bordo-Mavililer, puanını 25'e yükselterek 9. sıraya yerleşti. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Sivasspor ise 20 puanda kaldı ve 15. sırada konumlandı. Süper Lig'in ilk yarısında Sivas'ta oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Ligde bir sonraki haftayı Trabzonspor BAY geçecek. Sivasspor ise evinde Kayserispor'u ağırlayacak.