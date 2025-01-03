Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı ve Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

SERDAL ADALI DA TRİBÜNDEYDİ

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takımın taraftarı da büyük ilgi gösterdi. Kendilerine ayrılan bölümleri dolduran taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Öte yandan karşılaşmayı, Beşiktaş başkanlığına seçilen Serdal Adalı ile Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut birlikte izledi.

FERDİ TAYFUR ANILDI

Çaykur Rizespor-Beşiktaş karşılaşmasında dün vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur, unutulmadı. Tayfur'un "Hatıran Yeter" şarkısı stadyumda çalınırken taraftarlar da şarkıya eşlik etti.

MERT GÜNOK KALESİNDE DEVLEŞTİ

Ev sahibi takım, karşılaşmaya çok hızlı başladı ve 18 dakikada golcüsü Ali Sowe ile 3 net gol pozisyonu buldu. Bu pozisyonlarda siyah-beyazlıların kaptanı Mert Günok gole izin vermedi. Mert'in özellikle 15. dakikada yaptığı kurtarış karşılaşmaya damga vurdu. Öte yandan Çaykur Rizespor karşılaşmada 6 net fırsattan yararlanamadı. Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, 5 isabetli şutta rakip oyunculara gol şansı tanımadı. Yaptığı önemli kurtarışlarla takımının mağlup olmasını engelledi.

ÇAYKUR RİZESPOR'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Rizespor, karşılaşmanın 20. dakikasında Mocsi ile golü buldu ama ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Taha'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Mert Günok yumrukladı. Arka direğe açılan topu Mithat bu kez içeri doldurdu. Karambolde topu ağlara gönderen isin ise Mocsi oldu. Gol öncesi yan hakem Taha Şahin'in ofsaytta olduğunu belirledi ve Rizespor'un golü geçersiz sayıldı.

KARADENİZ EKİBİ ARADIĞI GOLÜ BULDU

İlk yarıda baştan sona üstün oynayan taraf olan Çaykur Rizespor, aradığı golü 38. dakikada buldu. Hadziahmetovic'in içeriye ortaladığı serbest vuruşta Alikulov, arka direkte topu kafayla içeriye çevirdi. Gedson Fernandes'e çarpan top kaleye yönelerek filelere gitti ve Karadeniz ekibi 1-0 öne geçti.

TAYYİP TALHA SAKATLANDI

Beşiktaş, ilk yarının son bölümünde stoperi Tayyip Talha Sanuç'u sakatlığa kurban verdi. Oyuna devam edemeyen Tayyip Talha, 41. dakikada yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı. Öte yandan 25 yaşındaki stoper, oyundan çıktıktan sonra kulübede büyük üzüntü yaşadı ve daha sonra doğrudan soyunma odasına gitti.

MUÇİ SKORU EŞİTLEDİ

Beşiktaş, ilk yarının uzatma dakikalarında Ernest Muçi ile beraberliği yakaladı. Orta alanda Hadziahmetovic, savunmasına pas vermek isterkenMuçi araya girip topu kazandı. Arnavut yıldız, penaltı noktasının soluna kadar topu sürüp sağ ayak içiyle şutunu çekerek topu ağlarla buluşturdu ve skora dengeyi getirdi. Siyah-beyazlıların ilk isabetli şutu gol olurken, aynı zamanda ilk yarının da skoru belirlendi.

BU KEZ DE RİZESPOR'DAN OLAWOYIN OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Rizespor'da ikinci yarının başlarında Olawoyin sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Orta alanda kendini yere bırakan tecrübeli oyuncu, değişiklik işareti yaptı. Olawoyin'in yerine 51. dakikada Papanikolaou girdi.

MERT'TEN BİR KRİTİK KURTARIŞ DAHA

Rizespor bir kez daha gole yaklaştı. Ghezzal'ın soldan kullandığı kornerde kale önünde Alikulov kafayı vurdu. Kaleye yönelen topu Mert Günok harika çıkardı.

BEŞİKTAŞ SEMİH İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Bu kez Beşiktaş etkili geldi. Karşılaşmanın 79. dakikasında Rafa Silva, ceza sahasına iyi bir orta yaptı. Semih Kılıçsoy'un gelişine vuruşunu kaleci Tarık güçlükle çıkardı.

SVENSSON CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş'ta Svensson, 82. dakikada orta sahanın solunda Mithat'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Norveçli sağ bek bir sonraki haftada iç sahada oynanacak. Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.

RİZESPOR'UN 90+4'TE ATTIĞI GOL VAR'DAN DÖNDÜ

Çaykur Rizespor, 90+4. dakikada Jurecka ile 2-1 öne geçti ama ofsayt bayrağı havaya kalktı. Emrecan'ın derin pasında savunma arkasına sarkan Jurecka, karşı karşıya poziyonda topu ağlara gönderdi. Gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

BEŞİKTAŞ, 9 MAÇTA SADECE 1 KEZ KAZANDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla birlikte en Fenerbahçe derbisini kazanan Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, ligdeki son 9 maçta ise sadece 1 galibiyet alabildi. Bu beraberlikle Beşiktaş puanını 27 yaparken, Çaykur Rizespor ise 21 puana yükseldi. Kara Kartal, bir sonraki hafta Bodrum FK'yı konuk edecek. Karadeniz ekibi ise Hatayspor deplasmanına gidecek.