Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, Süper Lig'in rekabetçi ve zor bir lig olduğunu biliyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, Süper Lig'in rekabetçi ve zor bir lig olduğunu biliyor

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Beşiktaş'ın Portekizli yeni transferi Rafa Silva, "Hem burada hem de Süper Lig'de oynamış oyuncularla, arkadaşlarımla konuştum. Rekabetçi ve zor bir lig olduğunu biliyorum.

11.07.2024 15:50
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Beşiktaş'ın Portekizli yeni transferi Rafa Silva, "Hem burada hem de Süper Lig'de oynamış oyuncularla, arkadaşlarımla konuştum. Rekabetçi ve zor bir lig olduğunu biliyorum. Ben de rekabetçi bir oyuncuyum, rekabet gücüm yüksek. Zaten bahsettiğim gibi adaptasyonum kolay geçiyor. Bu rekabetçi ve zor lige de çok rahat adapte olacağımı biliyorum" dedi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Moribor kentinde yaptığı kampla devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin Portekizli yeni transferi Rafa Silva, Slovenya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a transferi için duyduğu mutluluğu dile getiren Rafa Silva, "Beşiktaş gibi büyük bir takımda olduğum için çok mutuyum. Adaptasyonum çok kısa oldu. Çünkü buradaki herkes beni çok iyi karşıladı. O yüzden gayet mutluyum" diye konuştu.

"İNANILMAZ BİR MAÇTI"

2016-17 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 3-0'dan 3-3'e gelen Beşiktaş - Benfica karşılaşmasıyla ilgili düşünceleri sorulan Silva, "İnanılmaz bir maçtı. 3-0'dan 3-3'e dönen bir maçı görmek çok nadir bir olaydır. Unutulmaz bir maçtı. O zaman Benfica'nın oyuncusuydum ve benim için kötüydü. Unutamayacağız, harika bir atmosfer vardı o karşılaşmada" şeklinde konuştu.

"HIZLI VE KOLAY OLDU"

Beşiktaş'a transferinin hızlı olduğunu ifade eden tecrübeli futbolcu, "Aslında çok hızlı ve kolay oldu. İki taraf için de çok makul ve başarılı bir transfer operasyonuydu. Çok kısa sürede tamamlandı. Benim zaten kariyerime Avrupa'da devam etmek gibi bir düşüncem vardı. Beşiktaş'ı da zaten biliyordum. Beşiktaş benim düşüncemdeki her şeyi karşılayan bir takımdı. O yüzden buraya geldim" ifadelerini kullandı.

"EN İYİSİNİ YAPIP, ONUN GİBİ BİR ETKİ BIRAKMAK, BAŞARILAR ELDE ETMEK İÇİN SAVAŞACAĞIM"

Siyah-beyazlı ekibin Portekizli eski oyuncu Quaresma'yı iyi tanıdığını burada onun gibi iz bırakmak istediğini dile getiren Rafa Silva, "Quaresma ile konuşmadım ama onu iyi tanıyorum, harika bir oyuncu. Portekizli bir oyuncunun Portekiz'de bu şekilde başarı sağlayıp, anılması bir Portekiz vatandaşı olarak benim için gurur verici bir durum. Kendisi burada çok iyi işler yaptı. Yabancı oyuncuların Türkiye'de efsane olabileceklerini, hatırlanacakların gösteriyor. Bizim yollarımız aynı olmayacak Quaresma ile. Farklı bir oyuncuyum ben, o da farklı bir oyuncu. Ben de en iyisini yapıp, onun gibi bir etki bırakmak, başarılar elde etmek için savaşacağım.

Benim kişisel hedeflerimi başarabileceğimden bir şüphem yok. O konudan şüphe duymuyorum. Şu andaki tek derdim, amacım Beşiktaş'ın başarılı olup, kupalar kazanması. Bireysel olarak değil, takım olarak başarılı olmak. Ben Beşiktaş'ın kupalar kazanması, beraber oynaması için elimden geleni yapacağımı biliyorum. Benim şu andaki odak noktam takımın parçası olup, takımla başarılı olmak. Bireysel rakamlar kendiliğinden gelir.

"MERKEZDE KENDİMİ DAHA RAHAT HİSSEDİYORUM"

Kendisini 10 numara bölgesinde daha rahat hissettiğini ancak görev verilen her yerde görev yapabileceğini söyleyen Silva, "Kariyerimde 3 farklı pozisyonda oynadım. Ama herkesin bildiği bir şey var. Ben ortada, merkez oynamayı daha çok tercih ediyorum. Kendimi daha rahat hissediyorum. Fakat tekrar söylüyorum, herhangi bir pozisyonda oynamakta bir sıkıntım yok. Takım ne isterse, nerede oynamam gerekirse orada oynarım.

"HOCAMIZIN İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un isteklerini yerine getirmek için çalıştıklarına değinen tecrübeli 10 numara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hocamızın fikirlerini yansıtma aşaması, adapte etme aşamasındayız. Hocamızın isteklerini yerine getirmek için çalışıyoruz. Kimin hangi pozisyonda olacağından ziyade, hocamızın nasıl güçlü nasıl iyi oynayan bir takım hedefinde olduğuna dair ona göre oynayacağız."

"ADAPTASYONUM ÇOK KOLAY OLDU"

Adaptasyon sürecinin çok kolay olduğunu ifade eden Rafa Silva, şöyle konuştu:

"Kolay oldu. İlk kez yurt dışında oynuyorum, ilk kez başka bir ülkeye çıktım. Adaptasyonum çok kolay oldu. Buradaki herkes bana çok iyi davranıyor. Benfica'yı asla unutmayacağım. Benfica benim için önemli bir kulüp. Kariyerimde önemli bir yere sahip olan, çok sevgi duyduğum bir kulüp. O da hep hayatımda kalacak ama asıl hedefim şu an burada yapacaklarım.

"MİLLİ TAKIMDA OYNAMAMAM BENİMLE ALAKALI BİR DURUM"

Portekiz Milli Takımı'nda görev almamasıyla ilgili gelen soru üzerine yıldız futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Milli takımla ilgili 2-3 yıldır olan bir süreç. Milli takımda oynamamam biraz da kararı bana bağlı, benimle alakalı bir durum. Şampiyona ile ilgili de şunu söyleyebilirim. Maçları çok fazla takip etmedim. Maçlarla ilgili yorum yapamam."

"REKABETÇİ VE ZOR BİR LİG OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Süper Lig'in zor ve rekabetçi bir lig olduğunu ifade eden Rafa Silva, "Hem burada hem de Süper Lig'de oynamış oyuncularla, arkadaşlarımla konuştum. Rekabetçi ve zor bir lig olduğunu biliyorum. Ben de rekabetçi bir oyuncuyum, rekabet gücüm yüksek. Zaten bahsettiğim gibi adaptasyonum kolay geçiyor. Bu rekabetçi ve zor lige de çok rahat adapte olacağımı biliyorum" ifadelerini kullandı.

Takımda çok fazla kaliteli oyuncu olduğunu ancak tam olarak değerlendirme yapmak için maç oynanması gerektiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "Çok fazla kaliteli oyuncu var. Bunu görmem için maç görmem lazım. İdmanlardaki yapılanları değerlendirmek çok zor. Kalite var ama buna zamanla cevap verebilirim" dedi.

"ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, BUNUN SÖZÜNÜ VERİYORUM."

Beşiktaş taraftarını mutlu etmek için çok çalışacaklarının sözünü veren Rafa Silva, sözlerini şöyle noktaladı:

"Onları mutlu etmek, Beşiktaş'ın hak ettiği başarıları elde etmek için elimizden geleni yapacağız. Gerçekten çok çalışacağız, bunun sözünü veriyorum."

Beşiktaş\'ın yeni transferi Rafa Silva, Süper Lig\'in rekabetçi ve zor bir lig olduğunu biliyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, Süper Lig'in rekabetçi ve zor bir lig olduğunu biliyor - Son Dakika

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