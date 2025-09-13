Canlı anlatım! Ne maç ama! Son anlarda kırmızı kart ve üçüncü gol

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Orkun, Salih, Cerny, Rafa, Toure, Abraham

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnic, Shomurodov

CANLI ANLATIM:

90' Mücadelenin son anlarında gerginlik yaşanıyor. Saha karıştı. Gerginliğin ardından Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sarı kart gördü. Hakem Alper Akarsu, VAR işareti yaptı. Orkun'un yaptığı müdahaleyi izledi ve sarı kartı kırmızı karta çevirdi. Beşiktaş da 10 kişi kaldı.

90' Başakşehir'de Kemen ve Yusuf Sarı oyundan çıktı, yerlerine Hamza ve Fayzullayev dahil oldu.

90' Beşiktaş skoru 90. dakikada 2-1'e getirdi. Cengiz Ünder sol kanattan. Demir Ege'nin ortasında arka direkte kafayı vurdu. Top ağlarla buluştu.

90' GOOOOOL! Beşiktaş, Cengiz ile 2-1 öne geçti.

90' Mücadelenin sonuna en az 5 dakika uzatma eklendi.

89' Ousseynou Ba, oyunu geciktirdiği gerekçesiyle ikincş kez sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

87' Milot Rashica sol kanattan içeri girip topu içeri çevirdi. Bilal Toure kafayı vurdu, top az farkla auta gitti. Beşiktaş golün kıyısından döndü.

86' Başakşehir'de Shomurodov ve Crespo oyundan çıkarken yerlerine Onur Ergün ve Da Costa dahil oldu.

84' Beşiktaş'ta Rashica oyuna dahil olurken Abraham oyundan çıktı.

84' Cengiz Ünder'in içeri çevirmek istediği topta savunmadan dönen topa, Beşiktaşlılar yoğun şekilde penaltı için itirazda bulundu. Hakemin kararı devam.

81' Demir Ege Tıknaz, ceza sahası dışından kaleyi düşündü, top yandan az farkla auta gitti.

79' Kullanılan köşe vuruşunda Uduokhai kafayı vurdu, kaleci köşeden mükemmel kurtardı.

77' Vaclav Cerny topu önünde buldu, ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Top farklı şekilde dışarı gitti.

75' Beşiktaş skoru 1-1'e getirdi. Cerny'nin pasında ceza sahası içindeki El Bilal Toure, topu plaseyle uzak köşeye bıraktı.

74' GOOOLLL! Beşiktaş'tan karşılık hemen geldi. Durum 1-1 oluyor.

74' Beşiktaş'ta Cengiz Ünder oyuna dahil oldu. Rafa Silva oyundan çıkan isim.

73' GOL! Başakşehir skoru 1-0'a getirdi. Korner vuruşunu paslaşarak kullanan Başakşehir'de Deniz Türüç içeri ortaladı. Shomurodov bomboş pozisyonda topu ağlara gönderdi.

72' GOOOLLL! RAMS Başakşehir 1-0 öne geçti.

71' Sol çaprazdan kaleyi gören Yusuf Sarı kaleyi denedi. Mert topu güçlükle kornere çeldi.

70' Rafa Silva, ceza alanı içinde önünde kalan topta kaleye şutunu attı. Top kaleci Muhammed'de kaldı.

68' Son dakikalarda Başakşehir, topun büyük oranda sahibi.

65' Başakşehir, sol kanattan etkili geldi. Kalabalığın içinden gelen kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.

62' Mücadelede orta sahalar çok hızlı geçiliyor.

60' Maçta tempo bir an için bile azalmıyor. İki takım da gol için oldukça istekli.

59' El Bilal Toure ceza sahasına son sürat girdi. Topu ayağından fazla açınca kaleci Muhammed çıkıp kontrol etti.

58' Başakşehir'de Ivan Brnic oyundan çıktı yerine Deniz Türüç dahil oldu.

56' Başakşehir'de Opoku kale ağzından kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

55' Beşiktaş'da Demir Ege oyuna dahil oldu, Salih Uçan oyundan çıkan isim oldu.

54' Bu kez de Başakşehir gole çok yaklaştı! Ivan Brnic sol kanattan kale ağzına topu çevirdi. Salih Uçan son anda müdahale ederek golü engellemiş oldu.

53' Tammy Abraham'ın sert şutu yan direkten geri döndü.

51' Beşiktaş, Rafa Silva'nın Cerny'e attığı pasla etkili geldi. Çek futbolcu topu kontrol edemedi.

49' Beşiktaş, El Bilal Toure'nin ceza sahası içinde yerde kalmasıyla penaltı bekledi. Hakemin kararı devam.

48' Beşiktaş, ikinci yarıya da baskıyla başladı.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Beşiktaş 0-0 RAMS Başakşehir

45' Vaclav Cerny'nin müthiş ara pasında El Bilal Toure net bir pozisyon yakaladı. Toure, topu ayağından açınca pozisyon kayboldu.

42' Tammy Abraham inanılmaz bir gol kaçırdı. Jurasek'in sol kanattan sert ortasında Abraham topa dokundu. Top, yakın mesafeden dışarı gitti. Hakem de sonrasında ofsaytı işaret etti.

39' Orkun Kökçü frikikte kaleyi denedi, top barajdan geri döndü.

38' Ousseynou Ba, net atak fırsatını engelledi ve Orkun'u düşürdü. Karar sarı kart.

36' Miguel Crespo, sol kanattan kaleyi denedi. Top az farkla yandan auta gitti.

35' Beşiktaş'ta Salih Uçan, kaptırdığı topun ardından tehlikeyi önlemek amacıyla Shomurodov'u düşürdü. Karar sarı kart.

33' Gökhan Sazdağı sağ kanattan bindirdi. Çalımını atmaya çalışırken Crespo'dan son anda müdahale geldi. Tehlike uzaklaştı.

31' Maçta müthiş bir tempo var.

30' Rafa Silva'nın müthiş pasında sol kanatta Jurasek topla buluştu, yaptığı orta Ebosele'den döndü.

29' Ceza alanı içinde tam bir karambol yaşandı. Beşiktaşlı futbolcular topu bir türlü kaleye gönderemedi!

28' Beşiktaş, bu dakikalarda Jurasek'in sol kanattan bindirmeleriyle etkili geliyor.

25' Yusuf Sarı muhteşem bir driplingle topu Beşiktaş ceza sahasına kadar taşıdı. Eldor Shomurodov'a verip geri aldığı topta Mert ile karşı karşıya kaldı. Vuruşu yan ağlarda kaldı!

23' Beşiktaş, Başakşehir ceza sahası içinde GOL pozisyonu peşinde.

22' Her iki takım da pozitif bir oyun sergilemeye çalışıyor. Mücadelenin temposu şu ana kadar oldukça yüksek.

21' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Cerny'nin ceza alanı içindeki muhteşem çalımı sonrası yaptığı vuruş kaleci Muhammed'den döndü. Boş kaleye topu yuvarlayamayan Abraham topu auta yolladı.

18' Eldor Shomurodov, ceza yayı üzerinden kaleyi denedi. Savunmadan seken top kaleci Mert'te kaldı.

16' Yusuf Sarı, tehlikeli bölgeden kullanılan frikikte barajın üstünden vuruşunu yaptı. Top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

14' Beşiktaş'ta Uduokhai, Crespo'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

13' Beşiktaş savunmasının arkasına gönderilen topta Kemen'den önce Djalo müdahalede bulundu. Seken topu Mert Günok uzaklaştırdı.

10' Beşiktaş, oyunu Başakşehir yarı alanına yıkmaya çalışıyor.

7' Beşiktaş, savunma arkasına atılan topta Cerny ile etkili geldi. Sağ kanattan içeri çevirdiği topa Abraham'dan önce savunma müdahale etti. Korner Beşiktaş'ın.

5' Beşiktaş, Cerny, ve Gökhan Sazdağı işbirliğiyle kaleye geldi. Savunmanın son anda müdahalesiyle top kornere gitti.

3' Beşiktaş maça muhteşem bir baskıyla başladı. Rakiplerine adeta top göstermiyorlar.

2' Beşiktaş tribünlerinin maçın başında müthiş bir desteği var.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.