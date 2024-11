Beşiktaş\'ta Değişiklik Beklenmesin

Spor

Efe ALDEMİR - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Hasan Arat, "Hedeflerimiz var. Beşiktaş camiası özellikle kırgın, üzgün. Ben de itidalli olmalarını tavsiye ediyorum. Bu takım yeni kurulmuş bir takım. Takımlarının arkasında olsunlar. Bu lig uzun, Avrupa'da bizim ciddi şansımız var. Türkiye'de henüz daha lig bitmemiş durumda. Geçen seneyle kıyaslamasınlar. Bu takım aynı tip takım değil. Matematiksel olarak kıyaslayabilirler ama ilk derbi maçta yaşanan kırılmalar haliyle bir psikolojik bir travmaya neden oldu. Ama bu takım bunu toparlayabilecek hem teknik heyet açısından hem oyuncu tecrübesi açısından iyi durumda. Lige çok iyi başladık. Süper Kupa'yı aldık. Sürdürülebilirlik açısından bir sıkıntılı bir dönem yaşadık. Bu sıkıntılı dönemin ben geçeceğine inanıyorum. Çünkü takıma ve hocaya inanıyoruz. Beşiktaş'ta kimse bir değişiklik falan beklemesin" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi. Gündeme dair görüşmenin ardından Başkan Hasan Arat basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Siyah-beyazlı taraftarlardan ve camiadan takımlarının arkasına durmasını isteyen Arat, "Biz çok ciddi bir şekilde Beşiktaş'ın hakkının yendiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki perşembe günü sanırım Okay Bey Beşiktaş Meydanı diye bir program hazırlayacak. Bize itirazı olan tüm gazeteciler de davetlidir. Yani öyle bir seçme yapmayacağız. Kendi isimlerini yazdırabilirler. Herkes istediği soruları sorabilir. Ben baştan beri hep şunu söyledim. Şeffaflıktan yanayız dedim ve bizde onun aksi bir iş olmaz. Bu göreve gelirken çok ciddi çalışmalar yaparak geldik. Bu görevi yapabildiğimiz sürece yaparız. Hedeflerimiz var. Beşiktaş camiası özellikle kırgın, üzgün. Ben de itidalli olmalarını tavsiye ediyorum. Bu takım yeni kurulmuş bir takım. Takımlarının arkasında olsunlar. Bu lig uzun, Avrupa'da bizim ciddi şansımız var. Türkiye'de henüz daha lig bitmemiş durumda. Geçen seneyle kıyaslamasınlar. Bu takım aynı tip takım değil. Matematiksel olarak kıyaslayabilirler ama ilk derbi maçta yaşanan kırılmalar haliyle bir psikolojik bir travmaya neden oldu. Ama bu takım bunu toparlayabilecek hem teknik heyet açısından hem oyuncu tecrübesi açısından iyi durumda. Camiamızda mutlaka özellikle gençlerimizin birçok kongre üyelerimizin serzenişleri olabilir. Bunu anlayışla karşılamamız lazım. Çünkü lige çok iyi başladık. Süper Kupa'yı aldık. Bunun böyle devam etmeyeceğini bir sporcu olarak baktığınızda her zaman görebilirsiniz. Sürdürülebilirlik açısından bir sıkıntılı bir dönem yaşadık. Bu sıkıntılı dönemin ben geçeceğine inanıyorum. Çünkü takıma ve hocaya inanıyoruz. Yani Beşiktaş'ta kimse bir değişiklik falan beklemesin. ya ben bunu çok net söyledim. Böyle günlük kararlar alacak bir yönetim değiliz. O tecrübeyi geçirdik. Geçen sene yaşananlar ortada. Çok zor bir transfer dönemi geçirdik. Herkes eksiklerimizi soruyor. Bu zor transfer döneminde 30'un üzerinde oyuncunun gitmesi çok ciddi bir süreçti. Sekiz oyuncu transfer ettik. Bugün çeşitli yorumlar yapabiliyor herkes. Herkes yorumunu yapsın. Herkes kritiğini yazsın. Ben her zaman söylüyorum. Hakaret olmadığı müddetçe teknik olarak her türlü şeyi söyleyebilirsiniz. Bu sizin en büyük özgürlüğünüzdür. Basının özgürlüğüdür. Dolayısıyla biz buna açığız. Biz dinleriz. Okuruz. Dersimiz varsa o derse çalışırız. Eksiğimiz varsa eksiğimizi tamamlarız. Biz taraftarımıza karşı çok dürüst ve şeffafız. Bizim onlardan yana bir endişemiz yok. Tek isteğimiz takımlarını desteklesinler. Bu böyle kısa bir maraton değil. Hep birlikte bir camia olarak bütünleşmiş bir şekilde yolumuza devam edelim" diye konuştu.

'BAŞAKŞEHİR'DE VAR'IN DEVREYE GİRMEMESİ BEŞİKTAŞ'TA PUAN OLARAK ÖNEMLİ KIRILMALARA NEDEN OLDU'

Galatasaray derbisinin Beşiktaş için kırılma olduğunu dile getiren Arat, şunları kaydetti:

"Bir kere içeride başka dışarıda başka ben konuşmam. Onu bilin. Yani dışarıya çıktıktan sonra farklı konuşan yönetici tipi Beşiktaş'ta olmaz. Zaten olaylar olduğu anda serzenişimizi dile getirdik. O zaman ziyaret edememe nedenim şahsiydi. Yani derbi maçında çok önemli kırılma oldu. Yani Malmö buraya geldiğinde derbi maçında neler oldu diye bize sordu. Çünkü maçtan önce derbi maçını seyrediyorlar ve orada yaşananları görünce şaşırıyorlar. Yani Türkiye'de her şey tamam. Neden bu eksik? Hiç düşündünüz mü? Yani VAR neden yok? VAR neden müdahale edemiyor? Hakemler bu kararları niye alıyorlar? İzlanda maçındaki VAR bir dakika sürüyor. UEFA maçlarındaki kararlar bir dakika, iki dakika sürüyor. Neden çekiniyorlar? Neden korkuyorlar? Yani bizim derbi maçımız kırılma noktasıdır. Kasımpaşa maçındaki Rafa meselesi kırılma noktasıdır. Malmö maçında baktınız mı? Hiç kimse Rafa'ya dokunabiliyor muydu koşarken? Dokunduğu anda cezası çok ağırdır. Türkiye'de bu görülmediği gibi o kararlar da verilemiyor. Başakşehir'de VAR'ın devreye girmemesi Beşiktaş'ta puan olarak önemli kırılmalara neden oldu. Beşiktaş kötü oynadığında kaybediyorsa mazeret üretmeyiz. Beşiktaşlıya bu yakışmaz. Ama hakkı yeniliyorsa Beşiktaşlı çıkar bu hakkı arar. Biz bugün o noktadayız ve sayın başkanın samimiyetine ben inanıyorum. Sayın Başkan çok önemli mesajlarla bu seçimi kazandı. Bu şekilde ben önemli önlemler alacağına inanıyorum."

'İKİ OYUNCUMUZU GÖNDERİP İKİ OYUNCU ALMA PLANIMIZ VAR'

Beşiktaş camiasının zorlu süreçlerde kenetleneceğini vurgulayan Hasan Arat, "Şimdi başka takımların kadrosunu başka takımlar kendisi değerlendirsin. Ben Beşiktaş'tan sorumluyum. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı olarak şunu söyleyebilirim. Biz yabancı sayımızı son gece ancak 14'e indirebildik. Yani herkes neden kanat alınmadı? Neden eksikler tamamlanmadı diyor ama yani böyle bir şansımız yok. 14 yabancı oyuncu var. Elimizdeki yabancı oyuncuları çıkartmamız çok fevkalade zor oldu. Yani bunun daha geniş versiyonlu perşembe günü konuşuruz ama tabii ki şimdi iki oyuncumuzu gönderip iki oyuncu alma planımız var. Scoutlarımız ona göre çalışıyor. Bu çalışmaları yapıyoruz ama sürekli şu anda ocak transferinden önce yapabileceğimiz bir şey yok. Bu elimizdeki kadro budur. Biz bu kadroya güveniyoruz. Yeni bir kadro kuruldu. Böyle bir kırılma yaşandı derbi maçında. Bu kırılmanın ben tamir edilebileceğine inanıyorum. Önemli olan camianın bir arada olmasıdır. Bakın en kritik konu budur. O yüzden kimse dışarıdan camiada bir boşluk var diye hevese kapılmasın. Bu camia istediği zaman anında kenetlenir. Beşiktaş kenetlenecektir" ifadelerini kullandı.

'BEŞİKTAŞ BUNLARI YAŞAMIŞ VE TECRÜBELİ DNA'YA SAHİP BİR CAMİA'

Hasan Arat, bu ziyaretin Türk futbolu adına önemli olduğunu aktararak, "Toplum Avrupa'daki bütün maçları seyrediyor. Yani yayıncı kuruluş hafta sonları naklen yayın veriyor. Hiç orada böyle şeyler yaşıyor musunuz? Hakem kararına itiraz eden oluyor mu? VAR'a itiraz eden oluyor mu? Haksızlık yaşanıyor mu? Hiç görüyor musunuz? Dolayısıyla burada bir sorun var. Bu sorunu artık kabul etmek lazım. Yani bizim Avrupa maçlarında hakem konuşuluyor mu? VAR konuşuluyor mu? Konuşulmuyor. Yani bu işin çözülmesi şart. Bakın bu iş federasyonların değişmesine neden oldu. O yüzden bu işe kesinlikle çözüm bulunması lazım. Başka çaresi yok. Yani burada bundan sonra yönetici bulamazsınız. Buraya finansman sağlayamazsınız. Burası sosyolojik kaosa doğru gider. Çok açık söylüyorum. O yüzden herkes duyarlı olsun. Herkes adil olsun. Biz adaletin dışında Beşiktaş olarak hiçbir ayrıcalık istemiyoruz. Beşiktaş çıkar kazanır ya da iyi oynamıyorsa kaybeder. Beşiktaş bunu bahane olarak göstermez. O yüzden bu tip mevkilerde görev yaparken hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamak lazım. Yani her şey bitti dediğin anda yeniden ümitler yeşerir. Bizim için bir şey bitmiş değil. Beşiktaş yoluna devam edecek. Beşiktaş bunları yaşamış ve tecrübeli DNA'ya sahip bir camia. Ama kimse bizden çıkıp bağırıp, çağırıp ortalığı kırıp hareket yapmamızı beklemesin. Biz gerekeni yaparız en doğru şekilde, en dürüst şekilde yaparız. Ben buradan tekrar söylüyorum. Burada en önemli olan Beşiktaş taraftarıdır. Beşiktaş taraftarı adaletli olduğuna inandığı anda Beşiktaş taraftarı her türlü dürüstlüğün simgesidir. Herkese de bunu gösterir. O yüzden ben bu ziyaretin önemli olduğunu düşünüyorum ve bu istişarelerimiz devam edecektir ama bu ziyaret Beşiktaş açısından ve Türk futbolu açısından önemli bir ziyaretti" şeklinde görüş belirtti.

Başkan Arat, Galatasaray – Beşiktaş derbisini yöneten hakem Arda Kardeşler ile ilgili bir soruya ise "İçeride konuştuklarımı burada konuşmak bize yakışmaz. O yüzden sayın başkanın söylemesi lazım" diyerek konuşmasını tamamladı.