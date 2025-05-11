Beşiktaş\'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi

Beşiktaş Kulübünün mevcut başkanı Serdal Adalı, olağan genel kurulda yarıştığı Gürkan Aksoy'u geride bırakarak ikinci kez başkanlığa seçildi. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda, kulüpten alınan bilgiye göre aidatını yatıran 27 bin 588 üyeden yaklaşık 5 bin 500 kişinin oy kullandığı açıklandı.

ADALI 4 BİN 658 OY ALDI

Serdal Adalı 4 bin 648, Gürkan Aksoy ise 447 oy aldı.

Beşiktaş'ta 2024 yılında Hasan Arat yönetiminin görevi bırakmasıyla kulüp başkanlığına aday olan Serdal Adalı, yapılan olağanüstü genel kurulu kazanarak başkanlık koltuğuna oturmuştu. Adalı, kulübün bugün yapılan olağan genel kurulunda ise ikinci kez başkanlığa seçildi. Rakibi karşısında 30 sandığın tamamında daha fazla oy alan Serdal Adalı'nın ikinci başkanlık dönemi, Mayıs 2028'e kadar devam edecek.

Adalı, 13 bin 158 kişinin katıldığı bir önceki kongrede, 8 bin 901 oyla Hüseyin Yücel'e üstünlük sağlayarak olağanüstü seçimle göreve gelmişti. Ayrıca yapılan kongrede, siyah-beyazlı kulübün kurullarının yönetimleri de belli oldu. Denetleme kurulunu Gökhan Tiryaki, disiplin kurulunu Devrim Alparslan, seçme ve sicil kurulunu Sefa Bağcı'nın başkanlığını yaptığı listeler kazandı.

ADALI'NIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

BEŞİKTAŞ'TA SANDIK SONUÇLARI

Serdal Adalı: 147

Gürkan Aksoy: 14

Serdal Adalı: 96

Gürkan Aksoy: 10

Serdal Adalı: 171

Gürkan Aksoy: 23

Serdal Adalı: 180

Gürkan Aksoy: 23

Serdal Adalı: 146

Gürkan Aksoy: 18

Serdal Adalı: 167

Gürkan Aksoy: 17

Serdal Adalı: 167

Gürkan Aksoy: 21

Serdal Adalı: 175

Gürkan Aksoy: 23

Serdal Adalı: 139

Gürkan Aksoy: 13

Serdal Adalı: 128

Gürkan Aksoy: 21

Serdal Adalı: 161

Gürkan Aksoy: 20

Serdal Adalı: 102

Gürkan Aksoy: 9

Serdal Adalı: 146

Gürkan Aksoy: 9

Serdal Adalı: 146

Gürkan Aksoy: 17

Serdal Adalı: 159

Gürkan Aksoy: 21

Serdal Adalı: 171

Gürkan Aksoy: 16

Serdal Adalı: 168

Gürkan Aksoy: 14

Serdal Adalı: 156

Gürkan Aksoy: 9

Serdal Adalı: 133

Gürkan Aksoy: 15

Serdal Adalı: 187

Gürkan Aksoy: 25

Serdal Adalı: 98

Gürkan Aksoy: 10

Serdal Adalı: 146

Gürkan Aksoy: 17