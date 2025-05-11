Beşiktaş\'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi

Beşiktaş Kulübünün mevcut başkanı Serdal Adalı, olağan genel kurulda yarıştığı Gürkan Aksoy'u geride bırakarak ikinci kez başkanlığa seçildi. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda, kulüpten alınan bilgiye göre aidatını yatıran 27 bin 588 üyeden yaklaşık 5 bin 500 kişinin oy kullandığı açıklandı.
Serdal Adalı 4 bin 648, Gürkan Aksoy ise 447 oy aldı.
Beşiktaş'ta 2024 yılında Hasan Arat yönetiminin görevi bırakmasıyla kulüp başkanlığına aday olan Serdal Adalı, yapılan olağanüstü genel kurulu kazanarak başkanlık koltuğuna oturmuştu. Adalı, kulübün bugün yapılan olağan genel kurulunda ise ikinci kez başkanlığa seçildi. Rakibi karşısında 30 sandığın tamamında daha fazla oy alan Serdal Adalı'nın ikinci başkanlık dönemi, Mayıs 2028'e kadar devam edecek.
Adalı, 13 bin 158 kişinin katıldığı bir önceki kongrede, 8 bin 901 oyla Hüseyin Yücel'e üstünlük sağlayarak olağanüstü seçimle göreve gelmişti. Ayrıca yapılan kongrede, siyah-beyazlı kulübün kurullarının yönetimleri de belli oldu. Denetleme kurulunu Gökhan Tiryaki, disiplin kurulunu Devrim Alparslan, seçme ve sicil kurulunu Sefa Bağcı'nın başkanlığını yaptığı listeler kazandı.
Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer
Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam
BEŞİKTAŞ'TA SANDIK SONUÇLARI
Serdal Adalı: 147
Gürkan Aksoy: 14
Serdal Adalı: 96
Gürkan Aksoy: 10
Serdal Adalı: 171
Gürkan Aksoy: 23
Serdal Adalı: 180
Gürkan Aksoy: 23
Serdal Adalı: 146
Gürkan Aksoy: 18
Serdal Adalı: 167
Gürkan Aksoy: 17
Serdal Adalı: 167
Gürkan Aksoy: 21
Serdal Adalı: 175
Gürkan Aksoy: 23
Serdal Adalı: 139
Gürkan Aksoy: 13
Serdal Adalı: 128
Gürkan Aksoy: 21
Serdal Adalı: 161
Gürkan Aksoy: 20
Serdal Adalı: 102
Gürkan Aksoy: 9
Serdal Adalı: 146
Gürkan Aksoy: 9
Serdal Adalı: 146
Gürkan Aksoy: 17
Serdal Adalı: 159
Gürkan Aksoy: 21
Serdal Adalı: 171
Gürkan Aksoy: 16
Serdal Adalı: 168
Gürkan Aksoy: 14
Serdal Adalı: 156
Gürkan Aksoy: 9
Serdal Adalı: 133
Gürkan Aksoy: 15
Serdal Adalı: 187
Gürkan Aksoy: 25
Serdal Adalı: 98
Gürkan Aksoy: 10
Serdal Adalı: 146
Gürkan Aksoy: 17
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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