Bugün Futbol ve Basketbol Mücadeleleri

GALATASARAY
17.30 Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında İsveç'in Elfsborg takımını konuk edecek.
FENERBAHÇE - MANCHESTER UNITED MAÇINA DOĞRU
14.30 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.
15.30 Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
21.00 Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.
LYON - BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU
10.30 Siyah-beyazlılarda Lyon maçının hazırlıkları Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamlanacak.
16.15 Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
18.00 Fransız ekibi son çalışmasını gerçekleştirecek.
19.00 Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
19.45 Atalanta (İtalya) - Celtic (İskoçya)
19.45 Brest (Fransa) - Bayer Leverkusen (Almanya)
22.00 Manchester City (İngiltere) - Sparta Prag (Çekya)
22.00 Leipzig (Almanya) - Liverpool (İngiltere)
22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Lille (Fransa)
22.00 Benfica (Portekiz) - Feyenoord (Hollanda) (Halil Umut Meler yönetecek)
22.00 Salzburg (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
22.00 Young Boys (İsviçre) - Inter (İtalya)
UEFA AVRUPA LİGİ
17.30 Braga - Bodo/Glimt
BASKETBOL
- EuroCup
19.30 Türk Telekom - Valencia
20.30 Buducnost - Bahçeşehir
- FIBA Şampiyonlar Ligi
19.30 Promitheas - Galatasaray
21.30 Unicaja Malaga - Aliağa Petkim
- FIBA Avrupa Kupası
20.00 LevickiLevicki - Bursaspor
20.00 Tofaş - Braunschweig
- EuroLeague Kadınlar
18.30 Olympiakos - ÇBK Mersin
20.00 Polkowice - Fenerbahçe Opet
- Eurocup Kadınlar
18.00 Brno - Galatasaray Çağdaş F.
BİNİCİLİK FEDERASYONU
11.00 Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, 8 Kasım'da gerçekleşecek olan 2024 yılı Olağan Genel Kurul'u öncesinde basın toplantısı düzenleyecek.
Son Dakika › Spor › Bugün Futbol ve Basketbol Mücadeleleri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?