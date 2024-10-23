Bugün Futbol ve Basketbol Mücadeleleri - Son Dakika
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Bugün Futbol ve Basketbol Mücadeleleri

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa maçlarına hazırlanıyor. Basketbol karşılaşmaları da var.

23.10.2024 10:29
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GALATASARAY

17.30 Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında İsveç'in Elfsborg takımını konuk edecek.

FENERBAHÇE - MANCHESTER UNITED MAÇINA DOĞRU

14.30 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.

15.30 Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

21.00 Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.

LYON - BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU

10.30 Siyah-beyazlılarda Lyon maçının hazırlıkları Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamlanacak.

16.15 Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

18.00 Fransız ekibi son çalışmasını gerçekleştirecek.

19.00 Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

19.45 Atalanta (İtalya) - Celtic (İskoçya)

19.45 Brest (Fransa) - Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Manchester City (İngiltere) - Sparta Prag (Çekya)

22.00 Leipzig (Almanya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Lille (Fransa)

22.00 Benfica (Portekiz) - Feyenoord (Hollanda) (Halil Umut Meler yönetecek)

22.00 Salzburg (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 Young Boys (İsviçre) - Inter (İtalya)

UEFA AVRUPA LİGİ

17.30 Braga - Bodo/Glimt

BASKETBOL

- EuroCup

19.30 Türk Telekom - Valencia

20.30 Buducnost - Bahçeşehir

- FIBA Şampiyonlar Ligi

19.30 Promitheas - Galatasaray

21.30 Unicaja Malaga - Aliağa Petkim

- FIBA Avrupa Kupası

20.00 LevickiLevicki - Bursaspor

20.00 Tofaş - Braunschweig

- EuroLeague Kadınlar

18.30 Olympiakos - ÇBK Mersin

20.00 Polkowice - Fenerbahçe Opet

- Eurocup Kadınlar

18.00 Brno - Galatasaray Çağdaş F.

BİNİCİLİK FEDERASYONU

11.00 Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, 8 Kasım'da gerçekleşecek olan 2024 yılı Olağan Genel Kurul'u öncesinde basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: DHA

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