A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova ile karşı karşıya geliyor.
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Orkun, Kenan, Arda, Kerem.
Kosova: Muric, Dellova, Rexhbecaj, Muslija, Hajrizi, Vojvoda, Gallapeni, Hodza, Hajdari, Asllani, Muriqi.
11' Baskımızı arttırıyoruz.
8' Kerem kaleci Muric'e baskı yaptı, Muric topa uzun vurdu ve taca gönderdi.
7' Kendi yarı alanımızda pas yaparak Kosova savunmasında açık arıyoruz.
6' İsmail topu baskıyla kaptı ama Kenan'a pas denemesinde başarılı olmadı.
5' Ferdi topu göğüsüyle kontrol etmek istedi ama top taca gitti.
4' Vedat Muriqi ve Ozan Kabak arasındaki hava topu mücadelesinde Muriqi yerde kalarak kalkamadı hakem oyunu durdurdu.
3' Maçta iki takım da pas hataları yapıyor.
Son Dakika › Spor › Canlı anlatım: Dev maçta tempo çok yüksek, kıran kırana mücadele - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?