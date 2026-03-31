Canlı anlatım: Dev maçta tempo çok yüksek, kıran kırana mücadele

31.03.2026 21:43
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova ile karşılaşıyor. Zorlu karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Orkun, Kenan, Arda, Kerem.

Kosova: Muric, Dellova, Rexhbecaj, Muslija, Hajrizi, Vojvoda, Gallapeni, Hodza, Hajdari, Asllani, Muriqi.

CANLI ANLATIM:

11' Baskımızı arttırıyoruz.

10' KAÇTI! Kenan ilk vuruşunda savunmaya takıldı, ikinci şansında kaleci kornere gönderdi.

8' Kerem kaleci Muric'e baskı yaptı, Muric topa uzun vurdu ve taca gönderdi.

7' Kendi yarı alanımızda pas yaparak Kosova savunmasında açık arıyoruz.

6' İsmail topu baskıyla kaptı ama Kenan'a pas denemesinde başarılı olmadı.

5' Ferdi topu göğüsüyle kontrol etmek istedi ama top taca gitti.

4' Vedat Muriqi ve Ozan Kabak arasındaki hava topu mücadelesinde Muriqi yerde kalarak kalkamadı hakem oyunu durdurdu.

3' Maçta iki takım da pas hataları yapıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı! Başarılar çocuklar, yolun sonu Dünya Kupası olsun!

