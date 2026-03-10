Canlı anlatım: Dev maç golle başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Osimhen.

Liverpool: Mamardashvili, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.

CANLI ANLATIM:

8' Galatasaray'da Gabriel Sara'nın sol kanattan kullandığı korneri Victor Osimhen altı pas içerisine çevirdi. Lemina, Liverpool'lu futbolcuların arasından kafa vuruşunu yaptı ve temsilcimizi öne geçirdi.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL! Liverpool karşısında 1-0 öne geçiyoruz.

5' Sol kanattan gelmek isteyen Ekitike'ye, Davinson Sanchez ayak koydu.

4' Kalemizde üst üste pozisyonlar veriyoruz.

2' Temsilcimizde Lemina'nın nir anlık pas atağında Szoboszlai araya girerek şutunu çıkarttı. Top kalenin sağından dışarı çıktı.

1' İlk tehlikeli atak Liverpool'dan geldi. Salah'ın sağ kanattan ceza sahası içine girdi. Ancak Jakobs topun içeriye çevrilmesine izin vermedi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Galatasaray'a sonsuz başarılar dileriz.