Canlı anlatım: Dev maç golle başladı
10.03.2026 20:43
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk ediyor. Karşılaşmada Galatasaray, 1-0 önde.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Osimhen.

Liverpool: Mamardashvili, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.

CANLI ANLATIM:

8' Galatasaray'da Gabriel Sara'nın sol kanattan kullandığı korneri Victor Osimhen altı pas içerisine çevirdi. Lemina, Liverpool'lu futbolcuların arasından kafa vuruşunu yaptı ve temsilcimizi öne geçirdi.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL! Liverpool karşısında 1-0 öne geçiyoruz.

5' Sol kanattan gelmek isteyen Ekitike'ye, Davinson Sanchez ayak koydu.

4' Kalemizde üst üste pozisyonlar veriyoruz.

2' Temsilcimizde Lemina'nın nir anlık pas atağında Szoboszlai araya girerek şutunu çıkarttı. Top kalenin sağından dışarı çıktı.

1' İlk tehlikeli atak Liverpool'dan geldi. Salah'ın sağ kanattan ceza sahası içine girdi. Ancak Jakobs topun içeriye çevrilmesine izin vermedi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Galatasaray'a sonsuz başarılar dileriz.

  • 14531453 14531453:
    yaa yeneceğiz yaa yeneceğiz 0 0 Yanıtla
    220198 220198:
    song ile sancezin sacmsliklari devam etmez insallah 0 0
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.