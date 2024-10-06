Celtics, Nuggets'ı Farkla Yendi - Son Dakika
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Spor

Celtics, Nuggets'ı Farkla Yendi

Celtics, Nuggets\'ı Farkla Yendi

Celtics, hazırlık maçında Nuggets'ı 130-104 ile mağlup etti, Jaylen Brown öne çıkan isim oldu.

06.10.2024 22:51
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Abu Dabi'de kazanan değişmedi; Celtics, Nuggets'ı farklı yendi

Melih Kiram GEDİK/ABU DABI (Birleşik Arap Emirlikleri), - NBA'de yeni sezon öncesi Abu Dabi'de karşılaşan son şampiyonlar Boston Celtics ile Denver Nuggets'ın ikinci randevusunda da sonuç değişmedi. Celtics, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla Nuggets'ı 130-104'lük skorla farklı mağlup etti.

NBA'de son şampiyon Boston Celtics ile bir önceki sezonun şampiyonu Denver Nuggets, yeni sezon öncesi hazırlık karşılaşmaları kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da 2'nci kez karşılaştı. Mücadeleye Boston Celtics; Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jayson Tatum ve Luke Kornet ile başlarken, Denver Nuggets ise Jamal Murray, Julian Strawther, Christian Braun, Vlatko Cancar ve Nikola Jokic ilk 5'iyle çıktı.

İLK YARIDA JAYLEN BROWN RÜZGARI

Mücadele karşılıklı basketlerle başlarken, Celtics ilk çeyreğin ortalarından itibaren Derrick White ve Jaylen Brown'un etkili oyunuyla skor üstünlüğünü yakaladı. Nuggets, Nikola Jokic önderliğinde takibini sürdürse de çeyreği 34-29 geri kapattı.

Celtics, ikinci çeyrekte White ile Brown'a eşlik eden Jayson Tatum ve Sam Hauser'la farkı çift hanelere çıkarmaya çalıştı. Denver'da ise farkın daha da açılmaması için Jokic'e yardımcı olan isimler Jamal Murray ve Dario Saric oldu. Karşılıklı basketlerle geçilen çeyreğin son bölümünde Celtics farkı çift haneye çıkaramasa da devreyi 67-60 önde tamamladı. Celtics'te ilk yarıda öne çıkan isim 16 sayı ile Brown oldu. Nuggets'ta ise Jokic devreyi 20 sayı ile tamamladı.

CELTICS ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE MAÇI KOPARDI

Soyunma odasından fırtına gibi dönen Celtics, çeyreğin ilk dakikalarında üstünlüğünü çift hanelere taşıdı. Celtics hücumuna bir türlü çözüm üretemeyen ve hücumda da yüzdeli şut isabeti bulamayan Nuggets, mola üstüne mola aldı. Çeyrek bitimine 2.30 dakika kala farkı 35 sayıya kadar çıkaran Celtics, son periyota da 33 sayılık fark ve 109-76'lık skor üstünlüğü ile girdi.

Son çeyrekte her iki takım da az ve hiç süre bulamayan oyuncularıyla oynadı. Nuggets son periyotta Celtics karşısında farkı düşürmeye çabaladı. Bu çabaya karşın Celtics, Nuggets karşısında mücadeleyi 26 sayılık farkla 130-104 ile kazanmayı başardı.

CELTICS'TE 6 İSİM ÇİFT HANELERE ULAŞTI

Karşılaşmanın en skoreri Celtics'ten Jaylen Brown oldu. Brown maçı 21 sayı ile tamamlarken, Celtics'ten 5 kişi daha çift hanelere ulaştı. Celtics'in galibiyetine Jayson Tatum 17, Sam Hauser 15, Payton Pritchard 14, Derrick White 13 ve Xavier Tilmann da 10 sayılık katkı sundu. Nuggets'ta ise bir önceki maçta olduğu gibi ikinci yarıda süre almayan Nikola Jokic, mücadeleyi 20 sayı ve 7 ribaund ile tamamladı. Julian Strawther da 17 sayı ile Jokic'e destek olsa da Nuggets'ın mağlubiyetini önleyemedi.

NUGGETS'IN 4 ÖNEMLİ İSMİ SÜRE ALMADI

Denver Nuggets'ta önceki gün oynanan karşılaşmada süre bulan Aaron Gordon, Michael Porter Jr., Russell Westbrook ve DeAndre Jordan bugünkü karşılaşmada ise oynamadı. Boston Celtics'te de bir önceki maçta oynamayan Al Horford bu karşılaşmada da süre almadı. Celtics'in Letonyalı yıldızı Kristaps Porzingis de ısınmaya çıksa da sakatlığı sebebiyle her iki maçta kadroda yer almadı. Porzingis'in sezonun ilk bölümünde de takımla olması beklenmiyor.

SEZON ÖNCESİ HAZIRLIK KARŞILAŞMALARI DEVAM EDECEK

Her iki takım da NBA'de yeni sezon öncesi 3 hazırlık karşılaşması daha oynayacak. Boston Celtics, sırasıyla Philadelphia 76ers ve 2 defa Toronto Raptors'la oynayacak. Denver Nuggets ise Phoenix Suns, Oklahoma City Thunder ve Minnesota Timberwolves'la karşılaşacak.

Kaynak: DHA

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