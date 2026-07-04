Dünya Kupası Coşkusu Bangladeş'te - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Dünya Kupası Coşkusu Bangladeş'te

Dünya Kupası Coşkusu Bangladeş\'te
04.07.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş'teki etkinlikte, Arjantinli taraftarlar kalabalığı coşturdu, ancak yetersiz futbol altyapısı eleştirildi.

17 Haziran'da düzenlenen açık hava maç izleme etkinliğinde büyük bir coşku vardı.

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Cezayir kalecisini soğukkanlı bir vuruşla geçerek 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attığında binlerce taraftar sevinçten adeta çılgına döndü.

Ancak bu kalabalığın içinde tek bir Arjantinli bile yoktu.

Başkent Dakka'daki açık havada maç izleme etkinliğinde, Arjantin'in ikonik beyaz ve açık mavi formalarını giyen taraftarların tamamı Bangladeşliydi.

Benzer manzaralar Hindistan ve Endonezya'daki şehirlerde de görüldü.

Kendi milli takımları Dünya Kupası'na katılmakta defalarca başarısız olan bu ülkelerde taraftarlar Arjantin gibi farklı ülkeleri destekliyor.

Dünyanın en kalabalık 10 ülkesinden yalnızca ikisi, ABD ve Brezilya, bu yılki Dünya Kupası'na katılabildi.

Rusya ve Nijerya ise geçmişte birçok kez turnuvada yer aldı.

Çin ve Endonezya futbolun en büyük organizasyonuna yalnızca birer kez katılabildi.

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan'la birlikte Bangladeş, Etiyopya ve Pakistan da bugüne kadar Dünya Kupası sahnesine çıkmayı başaramadı.

Gerçi Hindistan teknik olarak 1950 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı ancak turnuvanın başlamasına bir aydan kısa süre kala organizasyondan çekildi.

Ünlü Bangladeşli oyuncu, yazar ve futbolsever Audite Karim, BBC'ye "Milyonlarca futbol taraftarı olan bir ülkenin futbolda bu kadar geride kalması kabul edilemez" diyor.

Peki, neden nüfus büyüklüğü futbol başarısının ölçütünde bu kadar yetersiz bir gösterge?

Gerçekten nüfus her şey mi?

Teoride, bir ülkenin nüfusu ne kadar büyükse, potansiyel sporcu havuzu da o kadar büyük olur.

Bugüne kadar Dünya Kupası'nı kazanan sekiz ülkeden yedisi; Arjantin, Brezilya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya, görece büyük nüfuslara sahip.

Tek istisna Uruguay ama onlardan daha sonra bahsedeceğiz.

Ancak, İngiliz akademisyen ve ekonomist Stefan Szymanski'ye göre nüfus büyüklüğü önemli faktörlerden sadece biri.

Sporda başarıyı ve başarısızlığı incelemek için verileri analiz eden Soccernomics kitabının ortak yazarı Szymanski " Futbol, ulusal ekonomilerin işleyişine çok benzer. Başarılı olmaları için insanlara ihtiyaç duyarsınız. Ama aynı zamanda sermayeye ve altyapıya da ihtiyacınız var" diyor.

"Futbolda bu antrenman tesisleri ve yetenekleri keşfedebilme kapasitesi anlamına geliyor."

Szymanski'ye göre başarılı futbol ülkelerinin büyük çoğunluğunun bir başka ortak özelliği daha var: Zenginlik.

Szymanski ile birlikte Soccernomics kitabını yazan Simon Kuper'in araştırmasına göre, ülkelerin büyük başarılar elde edebilmesi için kişi başına düşen yıllık ortalama gelirin yaklaşık 15 bin doların üzerinde olması gerekiyor.

Ancak kişi başına düşen ortalama geliri bu eşiğin oldukça altında olan Brezilya ve Arjantin, toplamda sekiz Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı.

İngiliz ekonomiste göre bunun nedeni üçüncü faktör: Futbol bilgisi ve birikimi.

"Bunun kaynağı deneyimdir. Dünya Kupası'nı kazanmış ülkeler yaklaşık 100 yıl önce de bu oyunda baskın konumda olan ülkelerdi."

Arayı kapatmaya çalışıyorlar

Basitçe ifade etmek gerekirse, Dünya Kupası gibi turnuvalara düzenli olarak katılanlar da dahil başarılı futbol ülkeleri, özellikle Güney Amerika ve Avrupa gibi rekabet seviyesinin daha yüksek olduğu bölgelerde, tarihleri boyunca daha fazla maç oynamış olan ülkeler.

Bu durum, örneğin 3,5 milyon nüfuslu bir Güney Amerika ülkesi olan Uruguay'ın neden iki Dünya Kupası (1930 ve 1950) kazanabildiğini açıklamaya yardımcı oluyor.

Uruguay ilk milli maçını 1902 yılında Arjantin'e karşı oynadı. Bu, Brezilya'nın ilk milli maçından 12 yıl öncesine denk geliyor.

Daha kısa süredir var olan veya futbolun daha geç geliştiği Afrika ve Güney Asya ülkeleri, arayı kapatmak için çok çalışmak zorunda kaldılar.

Yine de bazıları öne çıkmayı başardı.

1956'da İspanya ve Fransa'dan bağımsızlığını kazanan Fas, Katar 2022'de Dünya Kupası yarı finaline ulaşan tek Afrika ülkesi oldu.

Güney Kore ise 2002'de ortak ev sahibi olarak ilk dörtte yer alan tek Asya ülkesiydi.

Szymanski "Ancak Endonezya, Hindistan, Bangladeş gibi diğer ülkelerin bu konuda geride kaldığını görüyoruz" diyor.

Ekonomist, bu ülkelerin kaynak ve yetenek eksikliği nedeniyle zorluk çektiğini söylüyor. Ancak daha fazla yatırım yapılsa bile, bilgi birikimi eksikliği nedeniyle yine de zorluk çekeceklerine inanıyor.

Kriket: Güney Asya'da bir engel mi, yoksa bir bahane mi?

Bazı ülkeler ise diğer spor dallarındaki başarılarının kurbanı oluyor.

Hindistan, en baskın kriket ülkelerinden biri ve IPL dünyanın en zengin profesyonel kriket ligi.

Eski Hindistan milli futbolcusu Shyam Thapa'ya göre bu durum, ciddi oyuncu bulma zorluklarına yol açıyor.

Thapa, IPL'nin başarısının, orta ve üst orta sınıf ebeveynlerin çocuklarını giderek futboldan uzaklaştırıp krikete yönlendirmelerine neden olduğunu söylüyor.

Thapa, "Anne babaların futbolda da iyi bir kariyer yapılarak para kazanılabileceğini anlamaları gerekiyor" diyor.

Ancak Audite Karim, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın krikette güçlü ülkeler olmalarına rağmen, futbolda da gelişme gösterdiklerini ve Dünya Kupası'na katıldıklarını belirtiyor.

Bangladeş'in de bu spora bayıldığını belirten yazar, "Kriketin popülerliği tamamen bir bahane" diyor.

"Dünya Kupası'nda oynamak için gereken hazırlık ve yapısal çerçeveye sahip değiliz."

Çin uyuyan bir dev mi?

Çin'in durumu belki de daha kafa karıştırıcı. Son yıllarda Olimpiyat tarihindeki en başarılı ülkelerden biri haline geldi. Ancak erkek futbolundaki girişimleri benzer bir başarı getirmedi.

Pekin merkezli Çin futbolu uzmanı Mark Dreyer, "Çin'in dünya standartlarında futbolcular yetiştirememesinin teorik olarak hiçbir nedeni yok" diyor.

"Asıl sorun şu ki, Çin'de her şey devlet tarafından kontrol ediliyor ve her şey yukarıdan aşağıya doğru işliyor. Futbolla ilgili kararlar veren futbol insanlarına ihtiyaç var, ancak siyasi müdahale çok fazla."

Çin, 2010'lardan bu yana futbola yaptığı büyük yatırımlara rağmen, 2002'den beri Dünya Kupası'na geri dönmedi.

Bu yatırımlar arasında, oyun standardını yükseltmek amacıyla Güney Amerika ve Avrupa futbolundan çeşitli üst düzey isimlerin profesyonel lige getirilmesi de yer alıyordu.

Çin gibi Endonezya da daha önce bir kez Dünya Kupası'nda yer almıştı. 1938'de Hollanda Doğu Hint Adaları olarak mücadele etmişti.

Güneydoğu Asya temsilcisi 2026'da iyi bir performans sergileyerek elemelerin final turuna kadar yükseldi.

Ancak bu performans Endonezya kökenli Avrupalı oyuncuları kadroya katma kararıyla daha iyi açıklanabilir.

BBC Endonezya Servisi Haber Editörü Jerome Wirawan, "Bazen Endonezya'nın ilk 11'inde sekiz ya da dokuz Avrupa doğumlu oyuncu bulunuyordu" diyor.

Pakistan ve Bangladeş, altı maçta da galibiyet alamayarak Asya elemelerinden grup aşamasında elendi.

Pakistan ayrıca, yönetim organındaki siyasi çekişmeler nedeniyle 2017 ile 2025 yılları arasında FIFA tarafından üç kez uluslararası futboldan men edildi.

Partinin tadını çıkarmak

Dolayısıyla, birçok ülkenin futbol taraftarı için Dünya Kupası zaferi çok uzak bir ihtimal gibi görünebilir.

Bu arada Karim, teselli ödülünün partinin tadını çıkarmak olduğunu söylüyor.

"Gerçekleri göz önünde bulundurursak, Bangladeş'in benim ömrümde Dünya Kupası'nda oynamasını görme ihtimali yok."

"Ancak Bangladeşli futbol taraftarları yine de turnuvanın tüm heyecanını yaşamak isteyecekler."

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Bangladeş, Ekonomi, Kültür, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası Coşkusu Bangladeş'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Fransa’da sıcak hava dalgası: Bir haftada 2 binden fazla ölüm Fransa'da sıcak hava dalgası: Bir haftada 2 binden fazla ölüm
SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal! Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde
İletişim Başkanlığı’ndan ASELSAN’ın ABD’li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan ASELSAN'ın ABD'li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama
Ahu Tuğba’nın kızı annesinin bıraktıklarını böyle özetledi: Okkalı bir miras bıraktı Ahu Tuğba'nın kızı annesinin bıraktıklarını böyle özetledi: Okkalı bir miras bıraktı
Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay Çantasından ’veresiye müşteri listesi’ çıktı Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay! Çantasından 'veresiye müşteri listesi' çıktı
Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor
Model sevgilisini döverek öldürdü, cesedini parçalayıp bavula koydu Model sevgilisini döverek öldürdü, cesedini parçalayıp bavula koydu!
Ehliyetler için yeni düzenleme AYM iptal etmişti, tekrar Meclis’e sunuldu Ehliyetler için yeni düzenleme! AYM iptal etmişti, tekrar Meclis'e sunuldu
CHP’li Veli Ağbaba’nın yeğeni gözaltına alındı Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltına alındı! Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi
4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim 4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim
Evin penceresinde yürüyen bebek yürekleri ağza getirdi Evin penceresinde yürüyen bebek yürekleri ağza getirdi
Çankaya Belediye Başkanı’nın özel kalem müdürü gözaltına alındı Çankaya Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü gözaltına alındı
Deniz Göktaş tutuklandı Deniz Göktaş tutuklandı
Almanya’da Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı Almanya'da Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı
Resmi açıklamalar geldi Fenerbahçe’den Beşiktaş’a iki transfer Resmi açıklamalar geldi! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a iki transfer
Galatasaray forması giyen Marius Mouandilmadji özür diledi Galatasaray forması giyen Marius Mouandilmadji özür diledi
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü Tutuklanan komedyen bakın ne istedi Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
Müjdeyi verdiler TFF’den yeni futbol kuralları açıklaması Müjdeyi verdiler! TFF'den yeni futbol kuralları açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
Cristiano Ronaldo’nun penaltı kullandığı anda ağzından çıkan kelimeye dikkat Cristiano Ronaldo'nun penaltı kullandığı anda ağzından çıkan kelimeye dikkat
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü’nün son hali mest etti 4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü'nün son hali mest etti
Bakan Şimşek hemen imzaladı Milyonlarca kişinin maaşı arttı Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı
İran’ın eski lideri Hamaney’e veda İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler İran'ın eski lideri Hamaney'e veda! İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş Hasar gün ağarınca ortaya çıktı Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
İstanbul’da şiddetli sağanak Genç kadın son anda kurtarıldı İstanbul'da şiddetli sağanak! Genç kadın son anda kurtarıldı

13:10
İstanbul’da şiddetli sağanak Genç kadın son anda kurtarıldı
İstanbul'da şiddetli sağanak! Genç kadın son anda kurtarıldı
12:52
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
12:00
İran’ın eski lideri Hamaney’e veda İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler
İran'ın eski lideri Hamaney'e veda! İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler
11:51
8 yıllık ara sona erdi Nebahat Çehre ekranlara dönüyor
8 yıllık ara sona erdi! Nebahat Çehre ekranlara dönüyor
11:29
Bakan Şimşek hemen imzaladı Milyonlarca kişinin maaşı arttı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı
11:15
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü’nün son hali mest etti
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü'nün son hali mest etti
11:15
İstanbul’a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
11:14
Oyuncu Ece İrtem’in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
10:51
Galatasaray’dan 5 yıldızlı şov Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı
Galatasaray'dan 5 yıldızlı şov! Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı
10:17
Uludağ’da yaz ortasında kutup manzarası “Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı“
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
10:15
Bir can kaybı daha Kentte bilanço ağırlaşıyor
Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor
10:02
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
09:38
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
09:22
Seri tacizcinin yeni vukuatı Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı İşsizlik Sigortası Fonu’nda oran yüzde 50’ye çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı
08:19
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki
08:02
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
07:46
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı
Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
07:00
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
03:50
Arjantin’den fark beklenen maç 120 dakikada bitti İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım
Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım
01:51
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
23:42
’İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban AK Parti’ye geçiyor’ iddiası
'İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban AK Parti'ye geçiyor' iddiası
22:49
Suriye’de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü
Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü
21:21
İstanbul’da erkeklere tacizde bulunan kadın sağlık kuruluşuna sevk edildi
İstanbul'da erkeklere tacizde bulunan kadın sağlık kuruluşuna sevk edildi
18:45
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 13:53:24. #7.12#
SON DAKİKA: Dünya Kupası Coşkusu Bangladeş'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.