Eşini darp ettiği iddia edilen Özer Hurmacı'dan açıklama: Hepsi yalan

Mihriban Hurbacı, bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor forması giyen futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darbedildiğini öne sürdü. Jandarma Karakoluna şikayette bulunan Hurmacı "Beni bir odaya çekerek ellerime yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, 'Seni gebertirim' diyerek tehditte bulundu. Kendimi dışarıya zor attım" dedi.

"BAŞKA KADINLARA AİT FOTOĞRAFLAR GÖRDÜM"

2. Sayfa'nın haberine göre, Sarıyer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek şikayetçi olan Hurmacı, yaşadıklarını ilk kez anlattı. Mihriban Hurmacı, "Dün akşam saat 21.00'de Özer'in cep telefonunda başka kadınlara ait mesajlar ve fotoğraflar gördüm. Bu yüzden tartışmaya başladık.

"KAFAMI CAMLARA VURDU"

Beni bir odaya çekerek ellerime, yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, "Seni gebertirim" diyerek tehditte bulundu. Kendimi dışarıya zor attım" dedi. Mihriban Hurmacı, yüzü kanlar içindeki fotoğrafını da paylaştı.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Özer Hurmacı'nın avukatı Esennur Ezgi'den şiddet iddialarına cevap geldi. Ezgi, Mihriban Hurmacı'nın iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İşte Özer Hurmacı cephesinden gelen açıklama:

-KAMUOYUNA DUYURU-

"Müvekkilim Sn. Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı arasında geçen 03.02.2022 tarihli olaya ilişkin kamuoyu açıklaması yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Mihriban Hurmacı'nın yaptığı paylaşımlar ve müvekkil hakkındaki iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki;

"EVLİLİĞİNİ KURTARMAYA ÇALIŞTI"

1- Oncelikle taraflar 2021 yılında girdikleri boşanma sürecınden sonra anlaşma sağlayıp karşılıklı olarak boşanma davasından vazgeçmişlerdi, Müvekkilim Ozer Hurmacı evliliğini kurtarmak adına bu sureçte elinden gelen tum ozen ve hassasiyeti göstermiş ancak Mihriban Hurmacı tam aksine davranışlar sergilemeye devam etmiştir.

"SİNİR KRİZİNDE SAKİNLEŞMEDİ"

03.02.2022 tarihinde ise Mihriban Hurmacı geçirdiği sinir krizi sonrası muvekkilim Ozer Humacı tarafından sakinleştirilmeye çalışılmış ancak bir turlu sakinleşmeyen Mihriban Hurmacı, müvekkilime saldırmış ve müvekkilimin parmağını koparırcasına ısırmaya başlamıştır.

"KAŞINDA KANAMA OLDU"

Bunun üzerine müvekkilim bu durumdan kurtulmaya çalışırken Mihriban Hurmacı'nın kaşında kanama olmuş ve o halde darp raporu almak üzere Hastane'ye gitmiştir. Yüzünün diğer bölgelerinde görülen kanlar da kaşındaki kanamadan kaynaklanmaktadır. Ayrıca Mihriban Hurmacı'nın müvekkilim Özer Hurmacı'nın parmağını ısırması neticesinde parmağına 3 (üç) dikiş atılmıştır.

Akabinde taraflar birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi olmuşlardır. Savcılık tarafından alınan sağlık raporunda, Mihriban Hurmacı'da sadece basıt tıbbi müdahele ile giderilecek nitelikte izler olduğu kanaatine varılmıştır. Bu da Mihriban Hurmacı'nın geçirdiği krizden kaynaklanmıştır.

"DARP İZİ YOKTUR"

2- Mihriban Hurmacı tarafından yapılan paylaşımlardaki; darp, tehdit ve hakaret iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Paylaşılan fotoğraflarda da goruleceği uzere sadece kan bulunmakta olup, darp izi dahi yoktur. Ayrıca Savcılık tarafından alınan sağlık raporuyla da basit tıbbi müdahele ile giderilecek nitelikte izler olduğu ortaya konulmuştur. Buna sebebiyet veren de Mihriban Hurmacı'nın bizzat kendisıdır. Yapılan abartılı, yanlış, eksik ve gerçeğe aykırı beyan ve açıklamalar ile müvekkilim Ozer Hurmacı kamuoyu nezdinde kııçuk düşürülmeye çalışılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya çalışan ve muvekkilim Sn. Ozer Hurmacı hakkında gerçeğe aykırı algı yaratmaya çalışan Mihriban Hurmacı hakkında tum yasal ve hukuki sureçlerin yurütüleceğini bildiririz. Kamuoyuna duyurulur. 04.02.2022

Saygılarımızla, Sn. ÖZER HURMACI Vekilleri Av. Esennur EZGI 8, Av. Selim ERBAGCI"