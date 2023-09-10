EURO 2008'deki Türkiye-İsviçre maçının oyuncuları, depremzedeler için sahaya çıktı! Kapanış golü Volkan'dan - Son Dakika

EURO 2008'deki Türkiye-İsviçre maçının oyuncuları, depremzedeler için sahaya çıktı! Kapanış golü Volkan'dan

Son Güncelleme: 10.09.2023 08:28

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye ve İsviçre milli takımlarının eski oyuncuları, depremzedeler yararına yeniden karşılaştı. Milli takımın gollerini Semih Şentürk ve forvet hattında görev alan eski kaleci Volkan Demirel attı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenenler yararına düzenlenen organizasyonda EURO 2008'de yapılan Türkiye- İsviçre maçında forma giyen milli futbolcular İsviçre'nin Lozan kentindeki Stade de la Tuiliere'da sahaya çıktı.

KAPANIŞ GOLÜ VOLKAN DEMİREL'DEN

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Mücadelede İsviçre'nin gollerini Eren Derdiyok ve Matias Vitkieviez kaydederken, milli takımın gollerini Semih Şentürk ve forvet hattında görev alan eski kaleci Volkan Demirel attı. Türkiye'yi, 2008 yılında da takımın başında olan teknik direktör Fatih Terim yönetti. İsviçre'nin EURO 2008 kadrosunun başında ise dönemin teknik direktörü Koebi Kuhn'un hayatını kaybetmesi nedeniyle Türk kökenli eski futbolcu Kubilay Türkyılmaz yer aldı. Terim'in liderliğindeki kadroda Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Arda Turan, Emre Aşık, Semih Şentürk, Servet Çetin, Tolga Zengin, Tümer Metin, Nihat Kahveci, Hakan Balta, Gökhan Gönül ve Ahmet Dursun görev yaptı.

EURO 2008'deki Türkiye-İsviçre maçının oyuncuları, depremzedeler için sahaya çıktı! Galibiyet golü Volkan'dan

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILANLAR TANITILDI

Maçın devre arasında Türkiye'deki depremlerin ardından İsviçre'den gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılanlar sahaya çıktı. Kurtarma ekibi tribünlerden büyük alkış aldı. Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında büyük öneme sahip olan Lozan şehrinde böyle bir organizasyonun gerçekleştirilmesinin çok anlamlı olduğunu kaydetti. Organizasyonda emeği geçen Batı İsviçre Türk Dernekleri Federasyonu (BİTDEFE) ve diğer paydaşlara teşekkürlerini ileten Acarsoy, "Maçın yeni Türkiye Yüzyılı'nda da Türkiye-İsviçre ilişkilerine yeni bir güçlü başlangıç sağlamasını umuyoruz. Bu maçın gelirleri depremzedelere gönderilecek. Burada bulunan herkese çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

EURO 2008'deki Türkiye-İsviçre maçının oyuncuları, depremzedeler için sahaya çıktı! Galibiyet golü Volkan'dan

"DESTEĞİMİZ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK"

Maç öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan eski milli futbolcu Arda Turan, depremden etkilenen vatandaşların her zaman yanında olacaklarını ve bunu başarabildikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Deprem bölgesine desteğimiz sonuna kadar devam edecek, onlar bizim için çok kıymetliler. Bu organizasyonda emeği geçenlere ve Avrupa'nın bütün şehirlerinden buraya gelen vatandaşlarımıza minnettarım. Elbirliğiyle bu yardımı yapabileceğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

EURO 2008'deki Türkiye-İsviçre maçının oyuncuları, depremzedeler için sahaya çıktı! Galibiyet golü Volkan'dan

"O GÜNLERİ BU ŞEKİLDE HATIRLAMAK ÇOK GÜZEL"

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kendileri için güzel bir anı olduğunu vurgulayan Turan, "İçindeyken bazı şeylerin kıymetini bilmiyoruz. Ancak dışarıda baktığımızda Avrupa üçüncülüğünün ulaşılması ne kadar zor bir şey olduğunu anlıyoruz. O yüzden o günleri bu şekilde hatırlamak çok güzel." dedi. Maçtan elde edilen gelir, deprem bölgesinin altyapısını yeniden ayağa kaldırmak için kullanılacak. Öncelik, bölgenin futbol altyapısı ve tesislerin inşasına verilecek. A Milli Takım, 2008 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında ev sahiplerinden biri olan İsviçre'yi 2-1 mağlup etmişti.

EURO 2008'deki Türkiye-İsviçre maçının oyuncuları, depremzedeler için sahaya çıktı! Galibiyet golü Volkan'dan
EURO 2008'deki Türkiye-İsviçre maçının oyuncuları, depremzedeler için sahaya çıktı! Galibiyet golü Volkan'dan
EURO 2008'deki Türkiye-İsviçre maçının oyuncuları, depremzedeler için sahaya çıktı! Galibiyet golü Volkan'dan
EURO 2008'deki Türkiye-İsviçre maçının oyuncuları, depremzedeler için sahaya çıktı! Galibiyet golü Volkan'dan
EURO 2008'deki Türkiye-İsviçre maçının oyuncuları, depremzedeler için sahaya çıktı! Galibiyet golü Volkan'dan
EURO 2008'deki Türkiye-İsviçre maçının oyuncuları, depremzedeler için sahaya çıktı! Galibiyet golü Volkan'dan
EURO 2008'deki Türkiye-İsviçre maçının oyuncuları, depremzedeler için sahaya çıktı! Galibiyet golü Volkan'dan
EURO 2008'deki Türkiye-İsviçre maçının oyuncuları, depremzedeler için sahaya çıktı! Galibiyet golü Volkan'dan
EURO 2008'deki Türkiye-İsviçre maçının oyuncuları, depremzedeler için sahaya çıktı! Galibiyet golü Volkan'dan

A Milli Futbol Takımı, Volkan Demirel, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2008'deki Türkiye-İsviçre maçının oyuncuları, depremzedeler için sahaya çıktı! Kapanış golü Volkan'dan - Son Dakika


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SON DAKİKA: EURO 2008'deki Türkiye-İsviçre maçının oyuncuları, depremzedeler için sahaya çıktı! Kapanış golü Volkan'dan - Son Dakika
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