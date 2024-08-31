Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, kulübün 192. yabancı futbolcusu oldu

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Fenerbahçe'nin, İtalya temsilcisi Fiorentina ekibinden kadrosuna kattığı Faslı futbolcu Sofyan Amrabat, sarı-lacivertli kulübün 117 yıllık tarihindeki 192. yabancı futbolcu oldu.

Fenerbahçe tarihinde en fazla forma giyen oyuncular Brezilyalılar oldu. Bugüne kadar 28 Brezilyalı isim sarı-lacivertli ekipte top koştururken, bu sayıyı 17 futbolcuyla Yugoslavyalı oyuncular takip etti.

Bu sezon öncesine kadar tarihte 189 yabancı futbolcu transferi yapan Fenerbahçe; Youssef En-Nesyri, Allan Saint-Maximin ve Sofyan Amrabat transferleriyle bu sayıyı 192'ye çıkardı.

Sarı-lacivertlilerin 4. Faslı oyuncusu

Amrabat ile anlaşmayı sağlayan Fenerbahçe, tarihteki 4. Faslı oyuncusunu kadrosuna kattı.

2016-2017 sezonu öncesinde Sivasspor'dan Aatıf Chahechouhe'yu transfer ederek ilk Faslı futbolcu takviyesini gerçekleştiren sarı-lacivertliler, bir sonraki sezonda ise Nabil Dirar'ı kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe, bu sezon aynı ülkeden 2 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Fas Milli Takımı'nın formasını giyen forvet Youssef En-Nesyri'yi Sevilla'dan kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, bir başka milli futbolcu Sofyan Amrabat'la tarihteki dördüncü Faslı oyuncu transferini yapmış oldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Amrabat, aynı zamanda Türkiye'de Kayserispor ve Galatasaray forması giyen, şu anda da Yunanistan ekiplerinden AEK'da oynayan Nordin Amrabat'ın kardeşi.

Fiorentina ile 120 dakika sahada kaldı, ertesi gün Türkiye'ye geldi

Sofyan Amrabat, Fiorentina'nın UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında Macaristan'ın Puskas Akademia ile deplasmanda oynadığı müsabakada 120 dakika forma giydi.

Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşma önce uzatmalara, ardından penaltılara giderken, İtalyan ekibi penaltı atışları sonrasında lig aşamasına kalmayı başarmıştı.

Fiorentina'yla maça çıkıp, takımının UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalmasına katkı sağlayan Faslı oyuncu, maçtan sonraki gün İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'yle anlaşmaya vardı.

Amrabat'ın 7. kulübü Fenerbahçe oldu

Futbola Hollanda'da başlayan Sofyan Amrabat, Utrecht altyapısında çeşitli yaş gruplarında forma giydikten sonra A takıma yükseldi.

2 yıllık A takım tecrübesinin ardından Feyenoord'a transfer olan Amrabat, daha sonra Belçika ekiplerinden Club Brugge ile anlaşmaya vardı.

Club Brugge formasını 1 sezon giydikten sonra İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya kiralık giden Amrabat, burada da 1 yıl forma giyip Fiorentina'ya transfer oldu.

2022 Dünya Kupası'ndaki performansıyla adından söz ettiren 28 yaşındaki futbolcu, geçen yılı kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da geçirdi.

Fenerbahçe, Faslı futbolcunun yedinci kulübü oldu.

Fenerbahçe'nin yabancı futbolcuları

Fenerbahçe'nin, Sofyan Amrabat da dahil olmak üzere 117 yılda kadrosuna dahil ettiği 192 futbolcu ülkelerine göre şöyle:

Brezilya (28): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao, Fred Rodrigues

Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.

Almanya (8): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max Meyer

Hollanda (7): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde

Senegal (7): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine Diack

Portekiz (7): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma

Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Zanka

Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitrios Pelkas.

Nijerya (6): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-Samuel

Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan

Gana (5): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew, Alexander Djiku

İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi

Sırbistan (4): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan Tadic

Fransa (4): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin

Fas (4): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat

Mısır (4): Hüseyin, Kamil, Faid, Fayed

İtalya (4): Ranço, Baldini, Joao Pedro, Leonardo Bonucci

Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti

Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter

Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov

Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni

İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado

Uruguay (3): Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego Rossi

Polonya (3): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski, Sebastian Szymanski

İngiltere (3): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson, Ryan Kent

Hırvatistan (3): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas, Dominik Livakovic

Bosna Hersek (3): Demir Hotic, Edin Dzeko, Rade Krunic

Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev

Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi

Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia

İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen

Slovakya (2): Miroslav Stoch, Martin Skrtel

Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla

İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh

Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc

Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette

Çekya(2): Michal Kadlec, Filip Novak

Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai

Makedonya (2): Eljif Elmas, Ezgjan Alioski

Güney Afrika (1): John Moshoeu

İsrail (1): Haim Revivo

Meksika (1): Diego Reyes

Kosova (1): Vedat Muric

Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues

Ekvador (1): Enner Valencia

Kongo (1): Marcel Tisserand

Tanzanya (1): Mbwana Samatta

Güney Kore (1): Min-jae Kim

Sierra Leone (1): Steven Caulker

Belçika (1): Michy Batshuayi

Norveç (1): Joshua King

Not: Aurelio, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçti. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Baliç ve Boliç bu yüzden listede yer almamıştır.