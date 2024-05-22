Futbolda 62. Türkiye Kupası sahibini buluyor - Son Dakika
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Futbolda 62. Türkiye Kupası sahibini buluyor

Futbolda 62. Türkiye Kupası sahibini buluyor

Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 62. Türkiye Kupası, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında yarın İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.

22.05.2024 11:25
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Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 62. Türkiye Kupası, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında yarın İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

Kupada geçen sezon İzmir'de oynanan finalde Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş 10 kez kazandı

Finalistlerden Beşiktaş daha önce 16 kez final oynadığı kupada 10 kez şampiyonluk yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.

Trabzonspor 15 kez final oynadı, 9 kez kupayı kazandı

Trabzonspor, daha önce 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu.

Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997 ve 2012-2013 sezonundaki finallerde ise kupayı kaybetti.

İki takım 5. kez finalde karşılaşacak

Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 5. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım daha önce 1974-1975, 1976-1977, 1983-1984 ve 1989-1990'da kupa finalinde karşılaştı.

Beşiktaş, 1974-1975 sezonunda iki maç üzerinden oynanan finalde ilk müsabakadan 1-0 mağlup ayrılmasına rağmen rövanşı 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü. "Kara Kartal", 1989-1990'da ise finalde Karadeniz temsilcisini 2-0 yenerek şampiyonluğu elde etti.

Trabzonspor ise 1976-1977'de iki maç üzerinden yapılan finalde (0-0, 1-0) ve 1983-1984'te uzatmalarda (2-0) Beşiktaş'a üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu.

Rekorlar Galatasaray'da

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

16 ayrı takım kazandı

Türkiye Kupası'nı, 61 yıllık geçmişinde şimdiye dek 16 ayrı takım müzesine götürdü.

Kupada şimdiye dek Galatasaray 18, Beşiktaş 10, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 7, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Konyaspor, Akhisarspor ve Sivasspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

24 ayrı takım final oynadı

Türkiye Kupası'nın 61 yıllık geçmişinde daha önce 24 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 16'sı en az 1 kez kupa sevinci yaşadı.

Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise eski ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan RAMS Başakşehir (3 kez), Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor ve Alanyaspor. Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor, Konyaspor ve Sivasspor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.

Finalistler ve kupa sayıları

Türkiye Kupası'nın 61 yıllık geçmişinde finale yükselen takımlar ve kazandıkları kupa sayıları şöyle:

TakımlarFinalKupa
Galatasaray2318
Beşiktaş1610
Trabzonspor159
Fenerbahçe187
Altay72
MKE Ankaragücü52
Gençlerbirliği52
Göztepe32
Kocaelispor22
Bursaspor61
Eskişehirspor41
Akhisarspor21
Kayserispor21
Sakaryaspor11
Konyaspor11
Sivasspor11
Medipol Başakşehir3-
Adana Demirspor1-
Boluspor1-
Mersin İdmanyurdu1-
Samsunspor1-
Antalyaspor1-
Kayseri Erciyesspor1-
Alanyaspor1-

Türkiye Kupası finalleri

Türkiye Kupası'nı şimdiye dek kazanan takımlar, sezonlara göre finallerdeki rakipleri ve maç sonuçları şöyle:

SezonKazananFinalist1. Maç2. Maç

1962-63GalatasarayFenerbahçe2 - 12 - 1

1963-64GalatasarayAltay0 - 03 - 0Hükmen
1964-65GalatasarayFenerbahçe0 - 01 - 0

1965-66GalatasarayBeşiktaş1 - 0

1966-67AltayGöztepe2 - 2

Kurayla
1967-68FenerbahçeAltay2 - 00 - 1

1968-69GöztepeGalatasaray1 - 01 - 1Uzatmada
1969-70GöztepeEskişehirspor1 - 23 - 1

1970-71EskişehirsporBursaspor0 - 12 - 0

1971-72AnkaragücüAltay0 - 03 - 0

1972-73GalatasarayAnkaragücü3 - 11 - 1

1973-74FenerbahçeBursaspor0 - 13 - 0

1974-75BeşiktaşTrabzonspor0 - 12 - 0

1975-76GalatasarayTrabzonspor0 - 11 - 05-4 (Penaltılar)
1976-77TrabzonsporBeşiktaş1 - 00 - 0

1977-78TrabzonsporA.Demirspor3 - 00 - 0

1978-79FenerbahçeAltay1 - 22 - 0

1979-80AltayGalatasaray1 - 01 - 1

1980-81AnkaragücüBoluspor2 - 10 - 0

1981-82GalatasarayAnkaragücü3 - 01 - 2

1982-83FenerbahçeMersin İ.Y.2 - 12 - 0

1983-84TrabzonsporBeşiktaş2 - 0

Uzatmada
1984-85GalatasarayTrabzonspor2 - 10 - 0

1985-86BursasporAltay2 - 0

1986-87GençlerbirliğiEskişehirspor5 - 01 - 2

1987-88SakaryasporSamsunspor2 - 01 - 1

1988-89BeşiktaşFenerbahçe1 - 02 - 1

1989-90BeşiktaşTrabzonspor2 - 0

1990-91GalatasarayAnkaragücü3 - 1

Uzatmada
1991-92TrabzonsporBursaspor0 - 35 - 1

1992-93GalatasarayBeşiktaş1 - 02 - 2

1993-94BeşiktaşGalatasaray0 - 03 - 2

1994-95TrabzonsporGalatasaray3 - 21 - 0

1995-96GalatasarayFenerbahçe1 - 01 - 1Uzatmada
1996-97KocaelisporTrabzonspor1 - 11 - 0

1997-98BeşiktaşGalatasaray1 - 11 - 15-3 (Penaltılar)
1998-99GalatasarayBeşiktaş0 - 02 - 0

1999-00GalatasarayAntalyaspor5 -3

Uzatmada
2000-01GençlerbirliğiFenerbahçe2 - 2

6-3 (Penaltılar)
2001-02KocaelisporBeşiktaş4 - 0

2002-03TrabzonsporGençlerbirliği3 - 1

2003-04TrabzonsporGençlerbirliği4 - 0

2004-05GalatasarayFenerbahçe5 - 1

2005-06BeşiktaşFenerbahçe3 - 2

Uzatmada
2006-07BeşiktaşK.Erciyesspor1 - 0

Uzatmada
2007-08KayserisporGençlerbirliği0 - 0

11-10 (Penaltılar)
2008-09BeşiktaşFenerbahçe4 - 2

2009-10TrabzonsporFenerbahçe3 - 1

2010-11BeşiktaşİBB Spor2 - 2

4-3 (Penaltılar)
2011-12FenerbahçeBursaspor4 - 0

2012-13FenerbahçeTrabzonspor1 - 0

2013-14GalatasarayEskişehirspor1 - 0

2014-15GalatasarayBursaspor3 - 2

2015-16GalatasarayFenerbahçe1 - 0

2016-17KonyasporMedipol Başakşehir0 - 0

4-1 (Penaltılar)
2017-18AkhisarsporFenerbahçe3 - 2

2018-19GalatasarayAkhisarspor3 - 1

2019-20TrabzonsporAlanyaspor2 - 0

2020-21BeşiktaşAntalyaspor2 - 0

2021-22SivassporKayserispor3-2

Uzatmada
2022-23FenerbahçeRAMS Başakşehir2-0

Kaynak: AA

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