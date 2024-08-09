Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Bazı şeylere dur demenin zamanı geldi - Son Dakika
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Bazı şeylere dur demenin zamanı geldi

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, son dönemde, özellikle sosyal medyadan beslenen, kirli bir yapının Galatasaray üzerinde oyunlar oynadığına değinerek, 'Tek bir amaç var; o da son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın önünü kesmek. Bazı şeylere dur demenin zamanı geldi' şeklinde konuştu.

09.08.2024 12:33
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Bazı şeylere dur demenin zamanı geldi

"Tek bir amaç var; o da son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın önünü kesmek"

Serhan TÜRK, – Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, son dönemde, özellikle sosyal medyadan beslenen, kirli bir yapının Galatasaray üzerinde oyunlar oynadığına değinerek, "Tek bir amaç var; o da son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın önünü kesmek. Bazı şeylere dur demenin zamanı geldi" şeklinde konuştu.

Özbek, Arkham Intelligence ile yapılan sponsorluk imza töreninde şunları söyledi:

"Bugün akşam saatlerinde, Süper Lig'in yeni sezonunu stadımızda, taraftarlarımızın önünde açacağız.

Bu maç vesilesiyle son dönemde olan gelişmelere dair yorumlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Son 2 senelik başkanlık dönemimde mümkün olduğunca söylediklerimle değil başardıklarımla konuşmayı tercih ettim.

Ama bugün bazı şeylere dur demenin zamanı geldi.

Son dönemde, özellikle sosyal medyadan beslenen, kirli bir yapının Galatasaray'ımız üzerine oynadığı oyunları görüyoruz.

Öncelikle buradaki amacı bir konuşmamız lazım değerli arkadaşlar…

Tek bir amaç var; o da son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın önünü kesmek…

Çünkü herkes biliyor ki, Galatasaray'ın yapmaya çalıştıklarını başarması halinde arada oluşacak uçurumu kimse kapatamaz.

İşte bu yüzden, akıl almaz iftiralarla, olmayacak yalanlarla saldırmaya başladılar.

Açıkçası bize saldıracaklarını, bu başarının devam etmesini engellemeye çalışacaklarını biliyorduk.

Ama bu kıskançlığın bu noktaya ulaşacağını zannetmiyorduk.

Olay sadece bana değil, kulüp çalışanlarıma, futbolcularıma, yöneticilerime akıl almaz bir üslupla saldırma, iftiralar atma, hadsiz açıklamalar yapma noktasına geldi.

Bugün itibariyle, Galatasaray'a zarar vermeye çalışan bu ahlaksızlara hiçbir tolerans göstermeyeceğimin bilinmesini istiyorum.

Ve onlara buradan saklanmayın diyorum.

Çıkın arkasına saklandığınız insanlardan, kuytu köşelerden…

Siz çıkmazsanız, biz sizi oradan çıkaracağız.

Galatasaray'ın adını konuşmaya başlarken iki kere düşünmenizi sağlayacağız.

Şimdi biraz tüm bu kirli algılara karşı gerçekleri konuşalım değerli arkadaşlar…

Bu akşam sahaya çıkacak olan takımımız birbirinden değerli oyunculardan kurulu, son 2 senenin şampiyonu olan bir takım.

Bu takım, geçen sene puan rekoru kıran, istatistiklerde en önde olan takımı…

Biz, sezon sonunda hocamız ve teknik ekibimizle birlikte bu takımın kadrosunu koruma kararı aldık.

Ve takımımızın daha iyi olması için 3 bölge belirledik.

Bu bölgelere dair transfer listesinin en üst sıralarındaki oyuncuları da takımıza 3 Ağustos itibariyle dahil etmiş bulunuyoruz.

Bunu yönetimimizle, transfer komitemizle, hocamızla ve çalışanlarımızla hep birlikte yaptık.

Ve transfer döneminin bitmesine 1 aydan fazla var.

Bu takımla geçen seneyi şampiyon tamamladığımızda hedefimizin Avrupa olduğunu sizlere söylemiştim.

Bu hedefimizde devam ediyoruz ve bunu başaracağız.

İşte tam burada taraftarlarımıza seslenmek istiyorum.

Bizimle aynı hedefin peşinde olduğunuzu biliyorum

Hep birlikte, bundan önce başardığımız gibi, hedefimize inanmaya devam edelim.

Zor olacak ama başaracağız.

Çünkü bundan önce de başardık.

İyi insanlar kötülüğe karşı yine kazanacak.

Galatasaray, seneye göğsünde 5. Yıldızla taraftarımızla kucaklaşacak.

Bugün yaptığımız anlaşmanın Galatasaray'ımıza, Arkham Intelligence'a ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Bazı şeylere dur demenin zamanı geldi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Bazı şeylere dur demenin zamanı geldi - Son Dakika

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