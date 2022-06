Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek oldu

2 bin 208 oya ulaşan Dursun Özbek, 2 bin 73 oy alan rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bıraktı

Dursun Özbek: Galatasaray'a sevgi iklimi getirmeye çalışacağız

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Galatasaray Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 2 bin 208 oya ulaşan Dursun Özbek, 2 bin 73 oy alan rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakarak sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı oldu. Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Sandıkların saat 11.00'de açılmasıyla oy kullanma işlemleri başlarken, saat 15.00'te ise sandıklar kapandı ve oy verme işlemi sona erdi. İlk 3 sandıkta başkanlık yarışını önde götüren Dursun Özbek (Kırmızı Liste), 4'üncü sandık itibarıyla birinciliği Eşref Hamamcıoğlu'na (Sarı Liste) bıraktı. 22'nci sandığa kadar başkanlık yarışında Özbek'in önünde yer alan Hamamcıoğlu, 22'nci sandıkta Dursun Özbek'in öne geçmesiyle rakibinin gerisine düştü. Son 2 sandıkta da üstünlüğü Hamamcıoğlu'na bırakmayan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün 103'üncü dönem başkanlığına seçildi. Özbek bu seçim zaferiyle birlikte Galatasaray'da ikinci kez başkanlık görevine gelmiş oldu.23 Mayıs 2015'te sarı-kırmızılı kulübün 36'ncı başkanı olarak göreve gelen Dursun Özbek, 23 Ocak 2018'de başkanlığı Mustafa Cengiz 'e bırakmıştı. Özbek, 4 yılın ardından tekrar Galatasaray başkanlığına seçildi.DURSUN ÖZBEK: GALATASARAY'A SEVGİ İKLİMİ GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIZSarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı Dursun Özbek, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Özbek, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Değerli Galatasaraylılar, sevgili kardeşlerim. Seçim, Galatasaray'ın demokrasi şölenidir, bugün de böyle oldu. Harika bir gündü, herkes el ele, kol kolaydı. Bugün burada Galatasaray'ın geleceği için irade gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu yola benimle beraber çıkan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu süreçte yanımda olan sevgili eşim ve kardeşime, tüm aileme teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Eşref kardeşime de ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kibar bir yarış oldu. Yarın bambaşka bir gün. Yarın hep beraber, hep birlikte olmanın zamanı geldi. Size vaadim var sevgili Galatasaraylılar; Galatasaray'a sevgi iklimi getirmeye çalışacağız arkadaşlarımla beraber. Galatasaray'a barışı getirmek istiyorum. Artık barışın zamanı geldi. Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Yarından itibaren hep beraberiz, kol kolayız. Galatasaray'ı güzel günlere taşımak için el ele, sırt sırta vermeye hazır mıyız sevgili arkadaşlar? Hep beraber Galatasaray'ı, hepimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın da gurur duyacağı bir hale getireceğiz. Yaşasın Galatasaray."Özbek'in konuşmasının ardından sarı-kırmızılı kulübün 103'üncü dönem yöneticiliğini üstlenecek olan ekip arkadaşlarını sahneye davet etti ve arkadaşlarıyla birlikte tezahüratlarda bulundu.DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİGalatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor: BAŞKAN: Dursun ÖzbekYÖNETİM ASİL: Metin Öztürk , Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran GülmezgilYÖNETİM YEDEK: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz , Cem SoyluDENETİM ASİL: Ömer Çirkin, Fabrizio Casaretto, Ethem Baturalp PamukçuDENETİM YEDEK: Merve Deniz Örken, Hasan Can Külahçıoğlu, Canan Dilara Kızılyalın UçSİCİL ASİL: Mehmet Çağatay Altınlı, Kenan Altıntaş, Hayri Gürkan Eliçin, Okan Güngör , Özcan Karamahmutoğlu, Berat Uygur , Burçin AslanSİCİL YEDEK: Ozan Bingöl Yurtsever, Yağız Canbolat Eroğlu, Yakup PekerDİSİPLİN ASİL: Hakkı Akil Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Hasan Mehmet Tirali, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran ÖztürkDİSİPLİN YEDEK: Ali Güray Kızılay , Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Günran Çalın, Ahmet Mert GülşenSANDIK SONUÇLARI (BEYAZ OYLAR HARİÇ)1'İNCİ SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 76Dursun Özbek: 972'NCİ SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 113Dursun Özbek: 1073'ÜNCÜ SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 98Dursun Özbek: 924'ÜNCÜ SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 106Dursun Özbek: 865'İNCİ SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 122Dursun Özbek: 636'NCI SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 121Dursun Özbek: 717'NCİ SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 95Dursun Özbek: 808'İNCİ SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 85Dursun Özbek: 919'UNCU SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 64Dursun Özbek: 6510'UNCU SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 93Dursun Özbek: 7411'İNCİ SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 70Dursun Özbek: 8112'NCİ SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 98Dursun Özbek: 8413'ÜNCÜ SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 87Dursun Özbek: 8714'ÜNCÜ SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 75Dursun Özbek: 7915'İNCİ SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 60Dursun Özbek: 9216'NCI SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 81Dursun Özbek: 7917'NCİ SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 74Dursun Özbek: 8218'İNCİ SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 80Dursun Özbek: 9419'UNCU SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 92Dursun Özbek: 10320'NCİ SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 79Dursun Özbek: 13421'İNCİ SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 79Dursun Özbek: 10022'NCİ SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 76Dursun Özbek: 9423'ÜNCÜ SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 59Dursun Özbek: 15524'ÜNCÜ SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 85

Dursun Özbek: 116