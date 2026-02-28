Galatasaray Liderliğe Devam Etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1 yenerek liderliğini devam ettirdi.

Haftaya 23 müsabakada 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 55 puanla lider giren sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta 26 puanlı Akdeniz temsilcisini konuk etti.

Müsabakaya iyi başlayamayan Galatasaray, ilk 30 dakikada pozisyon üretmekte zorlandı. İlk yarının son 15 dakikalık bölümünde rakip kalede daha çok görünen sarı-kırmızılı ekip, 45+2. dakikada Sacha Boey'un attığı golle devre arasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya iyi başlayan turuncu-yeşilli ekip, 49. dakikada Steve Mounie'nin golüyle beraberliği sağladı. Sonrasında oyuna ağırlığını koyan Galatasaray, Lucas Torreira'nın 58, Victor Osimhen'in ise 83. dakikada attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Derbiye lider çıkacak

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbiye lider ünvanıyla çıkacak.

Ligde 24. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede giren sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor engelini 3 puanla aştı.

Bu sonuçla puanını 58'e çıkaran Galatasaray, sarı-lacivertlilerle farkı da maç fazlasıyla 5'e taşıdı ve Beşiktaş derbisine lider çıkmayı garantiledi.

Ligde iç sahadaki yenilmezlik serisi 31 maça çıktı

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 31 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 25. galibiyetini aldı. Galatasaray, bu süreçte 6 kez berabere kaldı.

Alanyaspor'a karşı ligdeki son 7 karşılaşmayı kazandı

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor ile ligde oynadığı son 7 maçı galip tamamladı.

Alanya temsilcisi karşısında son yenilgisini 2021-2022 sezonunun ilk yarısında yaşayan "Cimbom" sonrasındaki 9 müsabakada sırasıyla 2 beraberlik, 7 galibiyet aldı.

Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü

Sarı-kırmızılı takımın 22. dakikada Sacha Boey ile bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi.

Ceza sahası dışında topla buluşan Lucas Torreira, pasını penaltı noktası civarındaki Leroy Sane'ye verdikten sonra koşusuna devam etti. Alman yıldız, meşin yuvarlağı aradan şık bir şekilde Torreira'ya verdi. Kaleci Paulo Victor ile karşı karşıya kalan Uruguaylı orta saha oyuncusu, daha uygun durumdaki Boey'u buldu. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı.

Gol kararı veren hakem Ali Şansalan, VAR'daki Halil Umut Meler'in uyarısıyla pozisyonda son pası veren Torreira'nın ofsaytta olduğunu belirterek golü iptal etti.

Boey, ikinci kez gol sevinci yaşadı

Galatasaray'ın ara transferde Almanya'nın Bayern Münih takımından kiraladığı Sacha Boey, ikinci döneminde 2. kez fileleri havalandırdı.

Boey, Alanyaspor müsabakasıyla Süper Lig'de 4, toplamda ise 6. resmi maçına çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir golü bulunan Boey, Alanyaspor karşısında gol perdesini açarak ligde de ilk kez skoru değiştirdi.

Kaptan Torreira, bu sezon 3. golünü attı

Galatasaray'da kaptanlık pazubendini takan Lucas Torreira, bu sezon resmi maçlarda 3. kez ağları sarstı.

Takım kaptanları Mauro Icardi ve Abdülkerim Bardakcı'nın yedek oturduğu müsabakaya kaptan olarak çıkan Torreira, 58. dakikada fileleri havalandırarak Galatasaray'ı 2-1 üstünlüğe taşıdı. Bu sezonki 35. resmi maçına çıkan Uruguaylı orta saha oyuncusu, 3. kez gol sevinci yaşadı.

Torreira'nın Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer golü bulunuyordu.

Osimhen, toplamda 17 gole ulaştı

Sarı-kırmızılıların yıldız santrforu Victor Osimhen, bu sezon 17. kez fileleri havalandırdı.

Bu sezon Alanyaspor maçına kadar 24 resmi müsabakada 16 kez tabelayı değiştirerek takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Osimhen, ligdeki 17. maçında 10. golünü attı.

Osimhen'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 7 golü bulunuyor.

Osimhen'den İlkay'a kaptanlık jesti

Victor Osimhen, kendisine gelen kaptanlık pazubendini İlkay Gündoğan'a verdi.

Müsabakaya kaptan olarak çıkan Lucas Torreira, 79. dakikada yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı. Kaptanlık pazubendini Torreira'dan alan İlkay, Osimhen'e götürdü.

Yıldız santrfor, aldığı pazubendi tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay'a taktı.

Hwang'ın orta sahadan şutunu Uğurcan son anda kurtardı

Corendon Alanyaspor'da Ui-Jo Hwang'ın orta sahadan çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır son anda gole engel oldu.

Sağ kanatta kendi yarı alanının son metrelerinde topu alan Güney Koreli orta saha oyuncusu, Uğurcan'ın önde olduğunu görünce orta çizgiyi geçer geçmez meşin yuvarlağı kaleye doğru gönderdi.

Geri koşan Uğurcan'ın son anda parmaklarının ucuyla dokunduğu top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Milli file bekçisi, mutlak bir gole engel olarak takımının geri düşmesini önledi.

Son 5 maçta 9 gol yedi

Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı son 5 resmi müsabakada kalesinde 9 gole engel olamadı.

Son olarak kalesini Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda 3-0 kazandığı Çaykur Rizespor mücadelesinde kapatan Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından ligde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maça çıktı.

Galatasaray, söz konusu süreçte ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor'dan birer, TÜMOSAN Konyaspor'dan 2, İtalyan temsilcisi Juvenstus'tan ise 2 maçta toplamda 5 gol yedi.

Alanyaspor, üst üste 2 maçı kaybetti

Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de son 2 maçını puansız kapattı.

Ligde bu haftaya kadar 23 müsabakada 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunan turuncu-yeşilli takım, 26 puan topladı. Orta sıralarda yer alan Akdeniz ekibi, Galatasaray maçıyla 8. yenilgisini yaşadı.

Ligin 23. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'e 2-1 kaybeden Alanyaspor, Galatasaray deplasmanından da puansız döndü.

Kaleci Victor'un hatası maçı kopardı

Alanyaspor'da Brezilyalı file bekçisi Paulo Victor'un hatasında Galatasaray 3. golü buldu.

Müsabakanın son 10 dakikasına sarı-kırmızılı ekip, 2-1 önde girdi. Puan umudunu sürdüren Alanyaspor'un kalecisi Victor'un 83. dakikadaki hatalı pasında araya giren Victor Osimhen, golü atarak skoru 3-1 yaptı.

Kalan sürede iki takım adına da gol sesi çıkmadı ve maç bu skorla sona erdi.