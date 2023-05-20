Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. 32 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Galatasaray, 76 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-Kırmızılı takım, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5'er puan önünde bulunuyor.

ASLAN KAYBETMİYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki son 15 maçta rakiplerine mağlup olmadı. 2. haftada Giresunspor'a kaybeden Galatasaray, sonrasındaki 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

ICARDI VE KEREM SINIRDA

Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, bugün kart görmeleri durumunda ligin 36. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

HAKEM ARDA KARDEŞLER

Galatasaray-Sivasspor maçında Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay. VAR hakemi ise Özgür Yankaya.

SİVAS'TA 4 EKSİK

Sivasspor'da, Goutas, Ulvestad ve Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare kart cezası nedeniyle Galatasaray maçında forma giymeyecek.

İlk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.

Sivasspor: Ali Şaşal, Samba, Caner, Appindangoye, Alaaddin, Cofie, Robin, Hakan, Gradel, N'jie, Caicedo

CANLI ANLATIM

D.A Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

45' Orta alanda Robin Yalçın, Torreira'ya sert bir faul yaptı ve sarı kart gördü.

45' İlk yarının sonuna en az iki dakika ilave edildi.

43' Mertens'in kullandığı serbest vuruş doğrudan kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

42' Galatasaray'da Torreira rakip yarı alanın ortalarında yerde kaldı. Faul

39' Kerem'in kullandığı köşe vuruşuna Abdülkerim kafayı vurdu ama top kaleye paralel gitti.

37' Hakan Arslan'ın ortasında Aaron Appindangoye kafayı vurdu ama top kaleci Muslera'da kaldı.

33' KAÇTI! Kerem'in topuk pasında Icardi karşı karşıya pozisyonda tekrar Kerem'e atmayı düşününce top kaybı geldi.

30' Milot Rashica'nın ceza sahası dışından yaptığı şut üstten auta gitti.

27' KAÇTI! Mertens'in harika pasında Icardi ceza sahası içinde vurmak istedi ama savunmadan çok kritik bir müdahale geldi.

23' Maçta tempo bu bölümde biraz düştü.

19' Mauro Icardi'nin pasında sol çaprazdan topla buluşan Kazımcan çok sert vurdu ama top üstten dışarı gitti.

17' Galatasaray oyunun kontrolünü bir an olsun kaybetmedi. İlk dakikalarda her şey sarı kırmızılı takımın istediği gibi gidiyor.

15' Max-Alain Gradel'in ortasını Isaac Cofie'den önce Nelsson karşıladı.

13' GOL Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti.

7' Kerem'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Icardi vurdu. Ali Şaşal gole izin vermedi. Sonrasında Nelsson, Ali Şaşal'a faul yaptı.

5' Galatasaray maça etkili başladı. Sivasspor boşluk vermemeye çalışıyor.

3' Icardi sağdan ceza sahasına girer girmez topu içeri çevirdi ama kaleci Ali Şaşal topu aldı.

2' Galatasaray, oldukça baskılı başladı.

1' Maç başladı.