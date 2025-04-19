Canlı anlatım! Kıran kırana maçta kazanan yok

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetiyor. VAR hakemi ise Alman Markus Schmidt. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı 29 mücadelede 13 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 48 puanla 5. sırada girdi. Göztepe ise aynı süreçte 10 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet elde ederek 39 puan topladı ve kendisine 12. sırada yer buldu.

İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Doğan, Tijanic, Emerson, Romulo.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica,Mustafa.

CANLI ANLATIM

M.S Göztepe 1-1 Beşiktaş

90' Beşiktaş'ta Fahri Ay Rafa Silva yerine oyuna girdi.

90' KALECİDE KALDI! Göztepe atağında Ogün sağ kanattan ortasını arka direğe doğru gönderdi. Oluşan karambolde top sağ çaprazda Romulo'nun önünde kaldı ancak Mert Günok açıyı daraltarak topu kurtardı.

90' Victor Hugo'nun kullandığı serbest vuruşu Paulista penaltı noktası önünde karşıladı.

90' Beşiktaş yarı alanında Masuaku topa eliyle dokundu. Göztepe sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı.

90' Karşılaşmanın sonuna en az 5 dakika ilave edildi.

90' Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy Masuaku'nun pasında ceza yayında çok güzel dönerek şutunu çıkardı ancak top kalenin sağından auta çıktı.

89'Göztepe'de Victor Hugo orta alanda Gedson'u formasından çekerek durdu ve sarı kart gördü.

89' Matsuki sol kanattan içeriye girdi sol ayağıyla açtığı orta herkesi geçti.

86' Dennis'in ceza yayı sağ çaprazından sağ ayağıyla arka direğe açtı ortayı kaleci Mert doğru zamanda çıkarak iki hamlede kontrol etti.

85' Beşiktaş'ta Gedson topla birlikte ceza sahası içine girdi ve şut açısı ararken Nielsen kademeye girerek pozisyonunu bozmayı başardı.

84' Nazım Sangare sol kanattan arkaya doğru ortasını yaptı topa yükselen Victor Hugo kafa vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.

81' Beşiktaş'ta Salih Uçan Rashica'nın yerine oyunda.

81' Beşiktaş'ta Tayyip Talha Chamberlain'in yerine oyuna girdi.

80' Göztepe'de tek golün sahibi İsmail oyundan çıkarak yerini Nazım Sangare'ye bıraktı.

80' Göztepe'de Tijanic yerine Matsuki oyuna girdi.

79' Göztepe'de Doğan Erdoğan yerini Victor Hugo'ya bıraktı.

78' Göztepe'de Tijanic'in sol çaprazdan çektiği şutu Paulista engelledi. Korner Göztepe'nin

77' Göztepe'de Romulo, Kubilay ile girdiği duvar pası sonrası ceza sahasına girmeden sağ ayağıyla şutunu çıkardı. Paulista ayağını uzatarak tehlikenin önüne geçti.

74' Beşiktaş'ta Gedson sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi ve sol çaprazdan sağ ayağıyla uzak köşeyi düşendi ancak savunmada Taha topu engelledi.

73' Göztepe'de Masuaku ile tartışan Kubilay Kanatsızkuş sarı kart gördü

73' Beşiktaş'ta Masuaku Kubilay'la yaşadığı tartışma sonucu sarı kart gördü.

69' İsmail'in sol kanattan yaptığı orta doğrudan dışarıya çıktı.

68' Göztepe'de Taha yaklaşık 30 metreden sağ ayağıyla şutunu çekti Mert Günok üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti. 65' İsmail Köybaşı'nın sol kanattan yaptığı ortada top Chamberlain'in eline çarpıyor. Göztepe serbest vuruş kullanacak. 63' Göztepe'de sakatlanan Bokele yerini Nielsen'e bıraktı. 62' BÜYÜK TEHLİKE! Beşiktaş'ta Hadziahmetovic'in yaptığı ortada ceza yayına seken top Gedson'da kaldı. Gedson ceza sahası sol çaprazında boşta olan Chamberlain'e aradan ince gönderdi Chamberlain sağ ayağıyla vuruşunu yaptı kaleci Lis soluna gelen topu kurtarmayı başardı. 60' Göztepe'de Emersonn yerini Kubilay Kanatsızkuş'a bıraktı. 60' Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu yerini Semih Kılıçsoy'a bıraktı. 59' Serbest vuruşu Tijanic kullandı. Ceza sahası solunda boş olan Romulo'ya aşırttı ancak hızlı giden top Romulo'yu aşarak auta çıktı.

58' Beşiktaş yarı alanında Rafa Silva ve Ogün'ün ikili mücadelesinde Ogün yerde. Karar faul. 56' Beşiktaş'ta Gedson sol kanatta ceza saha içindeki Mustafa'yı gördü. Vuruş yapmayı başaran Mustafa Heliton'a takıldı. Korner Beşiktaş'ın. 55' Göztepe'de Doğan ceza sahası yayı gerisi sağından sağ ayağıyla şutunu çıkardı. Kaleci Mert soluna gelen topu kontrol etmeyi başardı. 53' Bokele savunma ceza sahasındaki Romulo'ya nefis pas gönderdi topu kontrol ederek vurmaya hazırlanan Romulo'dan önce Emirhan topa dokunarak tehlikenin önüne geçti. 52' Svensson Beşiktaş yarı sahası sol tarafında Bokele'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

46' İNANILMAZ GOL! Göztepe'de Doğan Erdoğan, sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, Chamberlain topu ceza yayına doğru uzaklaştırdı. Topa gelişine sol ayağıyla vuran harika bir vuruş yapan İsmail Köybaşı, Mert'in sağından topu ağlarla buluşturdu ve skor 1-1'e geldi.

46' GOOOLLL! Göztepe 1-1 Beşiktaş (İsmail Köybaşı)

46' İkinci yarı başladı.

İ.Y Göztepe 0-1 Beşiktaş

45' İlk yarının sonuna 5 dakika ilave edildi.

45' Masuaku savunma arkasına koşu gösteren Mustafa'yı düşündü ancak Lis yeniden kalesinden iyi bir zamanlamayla çıkarak topu uzaklaştırıyor.

44' Göztepe'de Tijanic sol kanattan köşe vuruşunu kullandı. Emersonn penaltı noktasının ön bölgesinden yükseldi ve kafa vuruşunu yapmayı başardı. Mert Günok iyi pozisyon alarak topun sahibi oldu.

41' GOL İPTAL! Rashica savunma arkasına sarkan Rafa Silva'yı çok güzel gördü kaleci Lis ile karşı karşıya kalan Rafa topu sağ ayağıyla köşeye bıraktı ancak yardımcı hakem bayrağını Rafa için kaldırdı. Karar ofsayt.

38' Mustafa ve Bokele'nin ikili mücadelesinde Bokele yerde kaldı. Karar faul.

38' Emirhan Topçu kendi yarı alanından sağ kanattaki Mustafa'yı düşündü ancak kaleci Lis doğru zamanda çıkarak topu uzaklaştırmayı başardı.

36'Dennis ceza sahasından yay üzerine seken topa gelişene sağ ayağıyla vurdu Paulista şutun önüne geçerek engellemeyi başardı.

34' Göztepe'de Dennis savunma arkasına kaçan Emersonn'u gördü. Emersonn sol çaprazdan ceza sahası içinde şutunu çıkardı Mert son anda dokunarak topu çelmeyi başardı ancak pozisyon sonrasında bayrak Emersonn için havaya kalktı. Karar ofsayt.

33' Beşiktaş'ta serbest vuruşu Rashica sağ ayağıyla kullandı ön direğe sert bir şut gönderen Rashica'nın şutunu defans engelleyerek kornere yolladı.

32' Mustafa Hekimoğlu sol kanatta Doğan Erdoğan'ın müdahelesi ile yerde kaldı. Karar faul. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

27' Emirhan ve Ogün'ün girdiği ikili mücadelede Ogün yerde kaldı. Hakem devam dedi.

26' Bokele kendi yarı sahasından koşu gösteren Romulo'ya nefis bir uzun top gönderdi. Topu harika kontrol eden Romulo Mert'in üstünden aşırttı ancak top direkten auta çıktı. Pozisyonun ardından yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Karar ofsayt.

22' Beşiktaş'ta serbest vuruşu Masuaku sağ kanattan sol ayağıyla kaleye yerden sert bir şekilde gönderdi. Savunma ön direkte topu uzaklaştırmayı başardı.

21' Beşiktaş'ta Rashica hava topu mücadelesinde Bokele'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Serbest vuruş sağ kanattan Beşiktaş'ın

20' Rafa Silva ve Ogün Bayrak mücadeleye devam edecek.

19' Beşiktaş'ta Rafa Silva yerde kaldı. Oyun alanında tedavisi sürüyor.

16' Göztepe'de Doğan Erdoğan Mustafa ile girdiği mücadelede kafasına Mustafa'nın dizinin çarpması ile yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyun alanında.

15' Göztepe, yediği golden sonra oyunun kontrolünü ele aldı.

14' ÜST AĞLARDA! Ogün'ün sağ kanattan sağ ayağıyla yaptığı ortaya yükselen Emersonn kafa vuruşunu çıkardı ancak top üst ağlarda.

13' DİREKTEN DÖNDÜ! Göztepe'de Tijanic, yaklaşık 30 metreden sağ ayağıyla şutunu çıkardı. Top sol direkten oyun alanına geri döndü.

10' Chamberlain derinlemesine sağ kanattaki Rashica'ya oynadı. Rashica içerde boşta olan Rafa Silva'ya sağ ayağıyla yerden bıraktı. Rafa Silva tekte sağ ayağıyla ayak içi şutunu çıkararak kaleci Lis'in sağından topu ağlara gönderiyor. Beşiktaş 1-0 önde!

10' GOOOLLL! Göztepe 0-1 Beşiktaş (Rafa Silva)

9' Göztepe'nin kullandığı kornerde ceza sahası içinde Emerson topa vuruyor ancak top kısa düşüyor ve Svennson'da kalıyor.

8' Rafa Silva ceza yayından ceza sahası içinde koşu gösteren Rashica'yı düşündü ancak kaleci Lis çıkarak topun sahibi oluyor.

6' Göztepe'de Ogun Bayrak Göztepe'nin orta alanın sağ taç çizgisinde Mustafa'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

5' Gedson Fernandes, orta alanda hızlı çıkmaya çalışırken Doğan Erdoğan faul yapıyor. Serbest vuruş Beşiktaş'ın

3' Anthony Dennis tedavisinin ardından yeniden sahada.

2' Göztepe'de Anthony Dennis yerde kaldı. Sağlık ekipleri sahada.

1' İlk düdük çaldı.