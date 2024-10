Kapadokya\'da Ultra Trail Heyecanı

Spor

Salomon Cappadocia Ultra Trail, yarın koşulacak

Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, - KAPADOKYA'DA düzenlenecek Salomon Cappadocia Ultra Trail koşusu, 73 ülkeden 2 bin 395 sporcunun katılımıyla yarın koşulacak.

Çeşitli ülkelerden binlerce koşucuyu Kapadokya'da ağırlayacak olan Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 11'inci yılında rekor katılımla koşulacak. Kapadokya bölgesinin mistik doğal görüntüsünde gerçekleştirilecek organizasyon için Ürgüp Yunak Evleri'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Ürgüp Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Salomon Cappadocia Ultra Trail Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Argeus Travel ve Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ve davetliler katıldı. Argeus Travel & Events sahibi ve Salomon Cappadocia Ultra Trail'in organizasyonunu yapan Aydın Ayhan Güney, "11 yıl boyunca uzun bir yoldu. Bir çoğunuz buna şahit oldunuz. Yıllardır sponsorlarımız olmadan olmazdı. Salomon başta olmak üzere bütün sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Yarın başlayacak yarışımız yine aynı parkurlarda yapılacak. Hazırlıklarımız tamamlandı" dedi.

ATİLLA KUDUOĞLU: DÜNYADA PARMAKLA GÖSTERİLEN ORGANİZASYON HALİNE GELDİ

Salomon Cappadocia Ultra Trail Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu ise, "Bu sene 11'incisi yapılacak Salomon Cappadocia Ultra Trail bizim için gurur kaynağı. Türkiye'nin en değerli organizasyonlarından biri olmasının yanında dünyada da parmakla gösterilen organizasyon haline geldi. Daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Sakatlıksız bir yarış olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ALİ FİDAN: HER YIL ORGANİZASYON BÜYÜYEREK DEVAM EDİYOR

Nevşehir Valisi Ali Fidan da düzenlenecek organizasyona 73 ülkeden sporcunun katıldığını ifade ederek, "Olağanüstü doğal güzellikleri ve eşsiz tarihi ile UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan kadim şehrimizin güzide bölgesi Kapadokya'da gerçekleşecek olan 11'inci Uluslararası Salomon Cappadocia Ultra Trail organizasyonuna ev sahipliği yapmanın ve değerli sporcularımızı kentimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Peribacaları, kayalara oyulmuş yerleşim yerleri, açık hava müzeleri ve yeraltı şehirleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan ilimiz, her yıl turizm, tanıtım, kültürel ve spor gibi birçok alanda çeşitli organizasyonlarla adından söz ettirmeyi başarıyor. Bölgemizde böyle nitelikli organizasyonların olmasından çok memnunuz. Bölgemiz adına önemli bir yeri olan, bu yıl 11'incisi düzenlenecek etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın yanı sıra Nevşehir Valiliği olarak bu tür organizasyonların her zaman destekçisi olduğumuzu ayrıca belirtmek isterim" diye konuştu.

ALİ ERTUĞRUL BUL: ŞU ANDA KAPADOKYA'DA HİÇBİR OTELDE YER KALMADI

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, güzel bir etkinlik olmasını dileyerek, şöyle konuştu:

"34 bine yakın nüfusumuz var. Bundan önce bir etkinlik yaptık. Bakkallarda su, ekmek kalmadı. Bir diğeri de Salomon Cappadocia Ultra Trail. Şu anda Kapadokya'da hiçbir otelde yer kalmadı. Ürgüp'ün üzümü, peribacaları, şırası meşhurdu artık Salomon Cappadocia Ultra Trail'i de meşhur. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Bu dönemde bölgeyi canlandırıyorsunuz çok mutluluk duyuyoruz."