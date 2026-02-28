Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Linetty, Keita, Tayfur, Agyei, Serdar.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Ndidi, Cengiz, Cerny, Olaitan, Oh.

CANLI ANLATIM:

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Kocaelispor 0-0 Beşiktaş

45' İlk yarının sonuna 2 dakika daha ilave edildi.

44' Agyei tedavisinin ardından tekrar oyuna dahil oldu.

42' Savunma arkasına atılan topta Serdar Dursun topun hakimi oldu. Serdar'ın sağ kanattan Tayfur Bingöl'e aktarmak istediği topu Kocaeli defansı izin vermedi.

38' KAÇTI! Ahmet Oğuz'un uzun kullandığı taçta Beşiktaş defansı topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası sağ çaprazda Keita'nın önüne gelen topu; Keita düşerken vurdu. Top direğin dibinden auta çıktı.

35' Maçta tempo bir hayli düşük.

32' Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan hazırladığı pozisyonda ön direk koşusu yapan Oh topa dokundu, ancak top arka direğin yanından auta çıktı

30' Mücadelede ilk yarım saatte eşitlik bozulmadı.

28' Beşiktaş'ın kullandığı korner sonrasında top Ndidi'nin önünde kaldı. Nijeryalı oyuncu şık pasıyla Cerny'i topla buluşturdu. Sağ taraftan içeriye çevrilmek istenen top, geride Agbadou'nun önünde kaldı. Agbadou'nun şutu üstten auta çıktı.

26' Beşiktaş'ta Cerny'nin şutu defanstan geri döndü.

23' Beşiktaş'ta kazanılan serbest vuruş sonrasında Asllani'nin ortasını Kocaeli defansı karşıladı. Sonrasında Cengiz Ünder'İn ortası taça çıktı.

20' Her iki takım da son vuruşlarda şu ana kadar istediğini yapamadı.

17' Kocaelispor'da sağ kanattan içeriye çevrilen topa Ndidi ayak koydu. Sonrasında top Ersin'de kaldı.

14' Beşiktaş rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

11' Show'un Asllani'ye yaptığı müdahale sonrasında Beşiktaş kendi yarı sahasından oyunu tekrar hareketlendirecek.

8' Kocaelispor, savunma arkası paslarla Beşiktaş hattını kırmaya çalışıyor.

7' Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan yeden denediği orta, Kocaelispor defansından taça çıktı.

6' Keita'nın defansın arkasına doğru gönderdiği topu Agbadou kafasıyla kesti. Beşiktaş hücumu izleyeceğiz.

4' Bu maç sarı kart cezalısı durumda olan Sergen Yalçın tribünden maçı takip ediyor.

3' Hücuma çıkmak isteyen Beşiktaş'ta Olaitan defansın müdahalesi ile yerde kaldı.

2' Savunmanın arkasına doğru atılan pasta Tayfur Bingöl için ofsayt bayrağı kalktı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.