Murat Uluç: Altay\'a Aşık Bir Futbolcu

İZMİR'in köklü kulüplerinden Altay'ın formasını giyen Türkiye'de profesyonel liglerin en yaşlı futbolcusu 43 yaşındaki santrfor Murat Uluç, siyah-beyazlı kulübün çocukluk aşkı olduğunu söyledi. Altay'da jübile yapıp sportif direktörlük ve antrenörlük görevlerinde bulunduktan sonra kulübünün transfer yasağı nedeniyle 3 yıl aranın ardından yeşil sahalara dönen, futboldaki ikinci baharında 1'inci Lig, 2'nci Lig ve Türkiye Kupası'nda gol atan en yaşlı futbolcu ünvanlarını alan usta krampon DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

"Altay çocukluğumun aşkı" diyen Murat Uluç, "8-9 yaşında girdim bu kulübe. Bütün kategorilerinde oynadım ve 15-16 kulüpte oynadıktan sonra tekrar kulübüme döndüm. 3'üncü Lig'den beri şampiyonluklar yaşayıp tekrar Süper Lig'e çıkardık. Altay benim için farklı bir şey, anlatılmaz yaşanır. Bunu yaşayan bilir anca" diye konuştu. Murat Uluç, 2018'de 2'nci Lig'de şampiyon oldukları Gümüşhanespor maçında attığı kafa golünün unutamadığı gollerinden biri olduğunu belirtti.

41 YAŞINDA SAHALARA DÖNDÜ

Jübilesini 2019'da 38 yaşındayken Altay'da yaptıktan sonra kulübün maddi imkansızlıkları nedeniyle 41 yaşında futbola geri döndüğünü anlatan Murat Uluç, "Bunları yaşamak güzel bir duygu. Benim yaşımda birinin yaşaması daha farklı bir duydu. 'Lazım oldukça oynarım' diyordum ama daha çok iş düştü bize. İş düşünce golleri atmaya başladım. Bizim işimiz gol atmak zaten. Bizim gençlik dönemimizde 30'u geçtin mi yaşlı diyorlardı. Şimdi tam tersi. 30'dan sonra herkes futbolu yavaş yavaş bırakıyordu ama şimdi bu değişti. Ben de öncülük ettim onlara herhalde. Benim için sahada genç yaşlı yok. İşini iyi yapan ve kötü yapan var. İyi yapan, verimli olan herkes yaşlı da olsa sahada olabilir. İşini yapıyorsa bence genç-yaşlı önemli değil. Burada antrenörlük de yaptım, ben işin ahlak kısmındayım" dedi.

"GENÇLER BİZİ ÖRNEK ALMALI"

Altay'da yarı yaşının altında takım arkadaşlarıyla görev yapan, her meslekte işe saygı duyulması gerektiğini dile getiren Murat Uluç, "Bunun örneği var. Ronaldo kaç yaşında neler yapıyor, kaçıncı golünü attı, benim yaşadığım daha farklı bir şey ama gençler örnek almalı. Nasıl bu yaşa kadar güçlü ve kuvvetli kalabiliyor, nasıl bu kadar goller atabiliyor, gençlerin bakması, örnek alması lazım. Gençlerimizin çoğuyla 3 senedir beraberiz. Yeni katılan arkadaşlarımız var. Her zaman, 'Buranın kıymetini iyi bilin, sizin yerinizde olmak isteyen milyonlarca insan var' diyorum. Şu an onlar için büyük şans. İyi değerlendirmeleri lazım. İş ahlakı, işe sarılma önemli. Sahip çıkan, sorumluluk alan kendi kazanacak. Görüyorsunuz her sene bir futbolcumuz gidiyor. Altay'ın suyunda var bir şey. Bunun kıymetini bilen anlayan zaten transfer oluyor" şeklinde konuştu.

"DIŞARIDA KİMSE SAKLANMASIN"

Şu an için futbolu bırakma düşüncesinde olmadığını belirten tecrübeli santrfor, "Sezon sonu inşallah transfer yasağı açılır, bu sayede büyüklerimiz, Altay'ı sevenler ön plana çıkar ve kulübümüzü güzel günler göreceğimiz duruma getirir, ben de hemen bir an önce bırakırım. Kulübümüz için buradayız, sahada ya da saha dışında kulübümüz için görev alıyoruz. Herkesin bu düşüncede olmasını istiyorum. Dışarıda böyle saklanmasın kimse. Kulübü bu gidişattan kurtamamız lazım. Herkesin taşın altına elini sokması lazım. Birlik olmamız lazım. Camianın birlik olması lazım. Ama şu an bakıyorum herkes saklanıyor bir yerlere. Şu an maddi manevi her anlamda futbolcular ve teknik ekip olarak birliktelik içindeyiz. Bu imkansızlıklara rağmen birlikteliği sağlamaya çalışıyoruz. Dışarda da bu birlikteliğin olmasını istiyorum" yorumu yaptı.

"BAZILARI 'BIRAK ARTIK' DİYOR"

Bu sezon ilk 5 haftada 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen ve 2'nci Lig'de 300'üncü maçına çıkmaya hazırlanan Murat Uluç, "Bu ligde de çok gol attım. Daha çok gençler için geçiş ligi. Tam tırmanma ligi. Gençler tecrübe anlamında biraz daha eksik kalıyorlar. Ben de bu tecrübesizliklerinden faydalanıyorum. Kulübe katkı sağlayacak golü atayım yeterli, bir sınırı yok. Bence şu anda öncelikle ligde kalmayı garantileyip Play-Off'a oynamayı hedeflemeliyiz" dedi. Saha dışında futbolseverlerden güzel tepkiler aldığını kaydeden deneyimli forvet, "Bazıları, 'Bu yaşta hala oynuyor musun? Bırak artık' diyor. Ama benim neden oynadığımı bilmiyor ki kimse. Bilen biliyor. Rakip taraftar bilmiyor. Sahada işini yapınca alkışlıyorlar tabii ki" ifadelerine yer verdi.

"İZMİR'DEN ÇIKMAK İSTEMİYORUM"

Başarılı performansını aile yaşantısına bağlayan Altay'ın 43 yaşındaki golcüsü Murat Uluç, "Ben aile açısından şanslıyım. Erkeği bence her anlamda eşi belirler. Ben bu anlamda eşime arkamda durduğu için teşekkür ediyorum. Birlikte başardık bu işleri. Bu yaşa kadar gelmemin sebebi budur. İyi bir aile ve terbiye önemli. Eşim öğretmen olduğu için 10-15 sene hep ayrı kaldık. 'Artık İzmir'den dışarı çıkma' diyor. Futbolu bıraktıktan sonra İzmir'de Altay'ımız ne görev verirse yapmaya hazırız. Antrenörlük de olsa İzmir dışına çıkmak istemiyorum" dedi. Futbolcunun kendisine bakması gerektiğini söyleyen Murat, "Kendine bakmak için akıllı olacaksın. Bu işten ekmek yiyorsun. Her şeyin bir zamanı var. Kimseye, 'Erken yat' demeyeceğim. Futbolcu kendisi belirleyecek. Maalesef yeni nesil gençlerimizde bu sorumluluk ve bilinç yok" mesajı verdi.

"TARAFTAR BU SENE ÇOK FARKLI"

Altay taraftarının bu yıl siyah-beyazlı takımı koşulsuz destekleğini vurgulayan Murat Uluç, "Taraftar bu sene çok farklı. Onları tebrik ediyorum. Bu sene bizim arkamızda duruyorlar. İyi olsak, yensek de yenilsek de böyle olmak zorunda. İmkansızlıkları, ne şartlarda olduğumuzu biliyorlar. Bu bilinçte olmaları güzel bir şey. Birlikte bu takımı güzel yerlere getireceğiz. Arkamızda dursunlar, biz zaten gerekeni yapıyoruz" dedi.

LİGDE RAKİP BATMAN PETROLSPOR

TFF 2'nci Lig'de 5 puanla 12'nci sırada yer alan Altay, 6'ncı hafta mücadelesinde yarın deplasmanda 9 puanlı 7'nci basamaktaki Batman Petrolspor'la karşılaşacak. Batman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakadaka Can Cengiz düdük çalacak. İzmir temsilcisi, evinde çıktığı 2 maçı kazanan Batman ekibine iç sahadaki ilk yenilgisini yaşatmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar, kazanarak 3 haftalık galibiyet özlemini dindirmek istiyor. Altay'da cezasını geçen haftaki Fethiyespor maçında çeken Teknik Direktör Gökhan Karaaslan bu kez takımın başındaki yerini alacak.