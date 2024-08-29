PFDK'dan Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe'ye 1 milyon 454 bin TL para cezası

Spor

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Antalyaspor - Hatayspor karşılaşmasında ev sahibi takımın başkanı Sinan Boztepe'ye "müsabaka esnasında ve devre arasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık"; "müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi ve tehdidi"; "hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik hakareti" nedenleriyle 1 milyon 454 bin TL para cezası verdi.

Kurul ayrıca Boztepe'ye "müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi ve tehdidi" nedeniyle 125; "hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik hakareti" sebebiyle de 4 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Öte yandan kurul Fenerbahçe'ye de 288 bin TL para cezası uyguladı.

PFDK'dan açıklanan kararlar şöyle:

"1- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 23.08.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR–GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- SİPAY BODRUM FK görevlisi UFUK OĞUZ'un, 24.08.2024 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK–TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 25.08.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.–ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan AÇIK MARATON TRİBÜN AÇIK MARATON C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- ANTALYASPOR A.Ş. Başkanı SİNAN BOZTEPE'nin, 25.08.2024 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka esnasında ve devre arasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 504.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANTALYASPOR A.Ş. Başkanı SİNAN BOZTEPE'nin, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi ve tehdidi nedeniyle 125 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANTALYASPOR A.Ş. Başkanı SİNAN BOZTEPE'nin, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 4 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANTALYASPOR A.Ş. görevlisi ABDULKADİR AYDIN'ın, müsabaka esnasında ve devre arasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANTALYASPOR A.Ş. görevlisi ABDULKADİR AYDIN'ın, müsabaka hakemine yönelik saldırısı ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 270 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 25.08.2024 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 54.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü antrenörü ERMAN KILIÇ'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 25.08.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI DENİZ TRİBÜN KAPALI DENİZ A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 25.08.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN MİSAFİR blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- KOCAELİSPOR Kulübünün, 23.08.2024 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR–ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 93.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübü görevlisi BATU ALP ERÇETİN'nin, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK görevlisi ALİ KAAN BOSTANCI'nın, 24.08.2024 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK–GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol 1. Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 24.08.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ–CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜN 202, BATI VİP TRİBÜN VİP SOL bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü kaleci antrenörü AYDIN GENÇER'in, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü kaleci antrenörü AYDIN GENÇER'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü antrenörü KEMAL DULDA'nın,müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- BOLUSPOR Kulübü idarecisi HALİL İBRAHİM YAVAŞ'ın, 24.08.2024 tarihinde oynanan BOLUSPOR–ESENLER EROKSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübünün, 25.08.2024 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMA SPOR–AHLATCI ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ESKİ KAPALI (BATI) TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübünün, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu ESKİ KAPALI (BATI) TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen ESKİ KAPALI (BATI) TRİBÜN B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

13- AHLATCI ÇORUM FK'nın, 25.08.2024 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMA SPOR–AHLATCI ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 20.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- ADANASPOR A.Ş.'nin, 25.08.2024 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.–SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ALT TRİBÜN 118-119 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir."